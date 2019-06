Képek is készültek a Budapesten forgató Scarlett Johanssonról

A korábbi pletykák igaznak bizonyultak: tényleg Budapesten forgatják a legújabb Marvel-mozi egyes jeleneteit. Ennek a filmek még nincs címe, de az biztos hogy a Fekete Özvegy lesz a középpontban, szerepében Scarlett Johanssonnal.

Mint azt korábban megírtuk, több helyszínen látták a film stábját forgatni, köztük a Keleti pályaudvarnál. Akkor még kérdéses volt, hogy a főszereplő maga is itt tartózkodik-e a magyar fővárosban. A legfrissebb lesifotók azonban tanúsítják: Scarlett Johansson is Budapesten van.

black widow (2020) set photos pic.twitter.com/7VJM0YowWX — best of widows (@bestofwidows) 2019. június 24.

A Marvel Univerzum ezen darabját hivatalosan még be sem jelentették, erre minden bizonnyal a San Diego Comic Conon kerítenek sort egy hónap múlva, ahol a pontos történetről is lehull majd a lepel. A szereposztásról elöljáróban már tudni lehet, hogy Scarlett Johansson mellett Rachel Weisz, Florence Pugh, a Stranger Thingsből ismert David Harbour, Ray Winstone, valamint O.T. Fagbenle is helyet kapott a sztoriban.