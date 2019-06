Színházak éjszakája – Most csapj le a kedvezményes jegyekre!

Egyetlen éjszaka alatt akár 34 budapesti színházba is ellátogathatnak a legkitartóbb színházrajongók 2019. szeptember 21-én, a nyolcadik Színházak Éjszakáján. Budapest egyik kötelező kulturális programjára online már megválthatók a kedvezményes jegyek.

“Te mit viszel magaddal?” Ez a mottója az idei Színházak Éjszakájának, amely során 34 teátrum várja izgalmas, csak ezen az estén látogatható programjaira a karszalaggal rendelkező nézőket. 2019-ben a Magyar Dráma Napján, vagyis szeptember 21-én, szombaton lehet majd versenyt futni az idővel, és minél több színház eseményén begyűjteni az élményeket. Ezen a különleges éjszakán olyan kalandokban lesz részünk, amiket sokáig magunkkal vihetünk Budapest Színházi Főváros kínálatából. Ebben az évben is az a legfőbb cél, hogy a Színházak Éjszakája igazán közvetlenné tegye a közönség és az alkotók kapcsolatát. A szlogen pedig a későbbiek folyamán, az ez évi design kapcsán szintén játékosságra csábítja majd a résztvevőket.

Nyolcadik alkalommal is vonzó programkavalkáddal várja az érdeklődőket az évadnyitó színházi fesztivál, délutántól egészen másnap hajnalig. Nyílt próbákra, kulisszajárásokra, színházi várossétákra, közönségtalálkozókra, interaktív élményekre, afterpartyra mindenképpen lehet számítani – ezek most már kötelező elemei a színházi élményektől hangos estének. A pontos programot szeptemberben teszik közzé a szervezők. A Budapest Főváros Önkormányzatának támogatásával megvalósuló Színházak Éjszakájára 2019. június 3. (hétfő) déltől egészen szeptember 1. (vasárnap) éjfélig 20% kedvezménnyel válthatják meg karszalagjaikat az érdeklődők, kizárólag online, itt (ugyanott a résztvevő színházak listáját is megtalálod) vagy itt. Szeptember 2-től az intézmények jegypénztáraiban is lesz erre lehetőség, teljes áron.

Önkéntesek, figyelem!



Önkénteseket is toboroznak a rendezvényre 2019. június 15-ig, az onkentes@szinhazakejszakaja.hu címen. Olyan aspiránsok jelentkezését várják, akik elmúltak 18 évesek, minimum középfokú végzettségük van, vagy középiskolásként szeretnék kötelező 50 óra közösségi szolgálatukba beszámíttatni a Színházak Éjszakáján végzett önkéntes munkát, határozottak és proaktívak, és szívesen erősítenék a színházak csapatait. A segítségért cserébe színházjegyet, az idei Színházak Éjszakájára készült hátizsákot, pólót, kitűzőt adnak a szervezők, illetve aznapra étkezést is biztosítanak.