Újdonságok Budapesten: 8 hely, ahová érdemes ellátogatni júniusban

Íme, a budapesti gasztro felhozatal legújabb versenyzői, köztük az El Salvador mennyei kávéőrleményeit kínáló Café Marcellóval, egy skandináv stílusú kézműves pékséggel és egy izgalmas sushibárral a belváros szívében. Görgess lejjebb a további újdonságokért!

Egy 140 éves neoreneszánsz gépházból kialakított kreatív közösségi irodában nyitott új fejezetet Ybl Miklós egyik legkedveltebb épületének életében a Felix Kitchen & Bar. A legendás építész fia után elnevezett vendéglátóhely tradicionális, ugyanakkor modern ételekkel és stílusos enteriőrrel idézi meg a békebeli Osztrák-Magyar Monarchia mindennapjait, a budai várnegyed lábánál. Mindegy, hogy kókuszos-banános acai bowlt, Szent Jakab kagylót maracujával és chia maggal, vagy paprikás csirkét választasz, az ízlelőbimbóid hálásak lesznek, hogy benéztél a Felixbe.

1013 Budapest, Ybl Miklós tér 9.

A Café Marcello isteni kávéi frissen pörkölt, single origin, vagyis termőterület szelektált arabika kávébabokból készülnek, melyek egyenesen El Salvadorból – ahol a hegyes-dombos vidékeknek, a mérsékelt éghajlatnak, a kristálytiszta vizeknek és a vulkanikus talajnak hála a világ egyik legjobb kávéja terem -, érkeznek a Frankel Leó utcai kávézóba. A három, helyben őrölt kávéfajta (Sarchimor, Pacas, Pacamara) mellett, kiváló minőségű, a legjobb magyar csokoládékészítők által szervírozott édességeket, finom quiche-eket, croissantokat, és vegán fagyit is kóstolhatunk a Café Marcellóban.

1027 Budapest, Frankel Leó utca 12.

A város legújabb, Nori névre keresztelt sushi bárja a Király utcai villamosmegállótól mindössze pár perc sétatávra várja a nyers hal rajongóit sashimik, hosomakik, uramakik, nigirik és gunkanok széles, barátságosan árazott választékával. A rizses tekercseken kívül, miso és udon levesek, pirított tészták, csilis csirke, édes-csilis ananászos rizs, vegyes gyümölcsös tápióka puding, és japán borok és sörök közül is válogathatunk. Választhatod a maximum 60 perces szállítási időt garantáló kiszállítási opciót, így bármikor teletömheted magad a Nori mennyei finomságaival.

1077 Budapest, Csengery utca 21.

Most már nem kell repülőre szállnod, ha a hideg észak meleg finomságaira vágysz! A Funzine-irodától mindössze néhány perc sétára található nor/ma skandináv stílusú kézműves pékség már is belopta magát a szívünkbe a tökéletes tésztáival, kivételes kiszolgálásával és gazdag ízkombinációival. A belvárosi vendéglátóegység minőségi kávéval és frissen sült pékáruk széles választékával – kezdve a kovászos kenyerektől a kakaós, fahéjas, diós és sajtos péksüteményekig, bagettekig, croissantokig és svéd kardamomos tekercsekig -, vár mindenkit.

1053 Budapest, Kecskeméti utca 11.

The Workshop

A The Workshop a BrodyLand nevet viselő, egyedi vendéglátós megközelítéséről ismert kulturális-szociális budapesti klub legújabb egysége. A hagyományos privát klubstátuszt elutasító BrodyLand “exkluzívan inkluzívként” definiálja magát, hiszen a kreatív szektor dolgozói, vállalkozók, diákok és expatok egyaránt csatlakozhatnak a klubhoz, és Brodyite-okká válhatnak. A The Workshop egy privát kávézó, bár és étterem, amely nappal üzleti és privát találkáknak, illetve munkafolyamatoknak ad otthont, míg este a szórakozás kerül középpontba. Ha érdekel a BrodyLand-tagság, írj az access@brody.land email-címre.

1061 Budapest, Paulay Ede utca 16.

A Batthyány tértől mindössze pár lépésre, egy békés kis téren található Hóvirág Fagylaltbár kézműves boldogsággombócokkal várja vendégeit: a fagylaltok színes választéka naponta változik, habár van néhány közönségkedvenc, mint például az Oreo-Kinder, a sós karamell, a kókusz vagy a 100% természetes meggyfagyi, amelynek állandó helye van a fagyipultban. A mindig vidám személyzetnek, a barátságos áraknak és a rengeteg ülőhelynek hála, a Hóvirág már most a helyiek törzshelyévé vált, holott alig kezdődött még el a fagyiszezon!

1011 Budapest, Mária tér 1.

Az erdélyi Tiltott Csíki Sör 2018 áprilisában nyitotta meg első budapesti kocsmáját, amit egy évvel később a Kertész utca 48. szám alatt a sörmárka harmadik vendéglátóegysége követett a fővárosban. A háromszintes bárban (a pincehelyiség zenei és kulturális programoknak fog otthont adni) a prémium minőségű erdélyi sörmárka kínálata mellett, likőröket és alkoholmentes üdítőket, illetve számos bőséges erdélyi ételt is kóstolhatunk. Az erdélyiek cseppfolyós büszkesége mellé ehetünk kolbászokat, gulyáslevet, fűszeres flekkent és hamburgereket is.

1073 Budapest, Kertész utca 48.

A budai zöldövezetben található Cacao a világhírű Gerbaud Café-hoz tartozó Émile szerelemgyereke. A több száz éves villa földszintjén megnyitott pékség minőségi kézműves kenyerekre és péksüteményekre specializálódott, de egészséges reggelikínálattal, smoothie-kkal, laktató szendvicsekkel és a soproni One Elevenben pörkölt újhullámos kávéval is várja vendégeit. A frissen kisült croissantokat élvezheted a csodás kerthelyiségben vagy a hangulatos beltéri kávézóban, de ha sietned kell, akár el is viheted a lebomló csomagolásba tett finomságokat.

1026 Budapest, Orló utca 1.