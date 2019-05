Júniusban újra Duna Karnevál

A június 8. és 16. között megrendezésre kerülő nemzetközi kulturális programsorozatot idén 24. alkalommal szervezik meg Budapest szívében.

A Kiváló Fesztivál és Europe Top 500 címmel is kitüntetett eseménysorozat célja kulturális örökségünk világ szintű népszerűsítése, valamint a kultúrák közötti párbeszéd és közösségépítés a néptánc és a népzene erejével.

A fesztiválon a legismertebb magyar tánccsoportok, a Duna Művészegyüttes és a Magyar Állami Népi Együttes mellett kilenc ország – Brazília, Bulgária, Csehország, Dél-Afrika, Grúzia, Lengyelország, Oroszország, Törökország és Szerbia – közel kétszáz művésze lép fel.

Az idei karneválra több újdonsággal is készülnek. A Szent István Bazilika előtti téren a Folk and Roll színpadon délutánonként koncertek és táncházak várják a közönséget, míg este a Nagyszínpadon látványos gálaműsorokkal mutatkoznak be a meghívott magyar és külföldi együttesek. Hazai művészeink közül fellép többek között: Pál István Szalonna és Bandája, az EthnoRom, a Szilvási Gypsy Band, és a Fitos Dezső társulat.

Június 9-én, pünkösdvasárnap este 7 órától megrendezésre kerül a Pünkösdi Karnevál, melynek táncképei a termékenység-varázslás ősi tradíciója mellett a 16. századra visszavezethető pünkösdi népszokások tánc- és zenei hagyományait elevenítik majd fel.

A rendezvénysorozat kiegészítéseként idén megszervezik az I. FolKid Nemzetközi Gyermek Népművészeti Fesztivált is, melyen legelismertebb gyermek néptánccsoportjaink – Bartina, Alba Regia, Forrás, Jászság – mellett további résztvevő országok gyermektársulatai is bemutatkoznak.

A Duna Karnevál eseményeinek mindenkori koronája, a gálaműsor, június 12-én este 8 órától lesz látható a Margitszigeti Szabadtéri Színpadon. Az előadás első részében külföldi táncegyüttesek közel 150 művészének közreműködésével egy Világkarnevál című látványos tánckoncertet tekinthetünk meg. A műsor a nemzeteket összekötve különleges együttműködésben mutatja majd be a kultúrák párbeszédét a meghívott országok részvételével. A gála második részében pedig a Duna Művészegyüttes, a Szent Efrém Férfikar és a Magyar Állami Népi Együttes főszereplésével bemutatják a Bartók & Folk című produkciót. A nagyszabású előadás Bartók Béla és a paraszti világ kapcsolatát dolgozza fel sodró lendületű, látványos kompozícióban.

A karneváli eseménysorozat rendezője a Duna Művészeti Társaság és az Esztrád Színház. A részletes program a fesztivál honlapján olvasható.