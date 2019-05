Hangolódjunk a VOLT Fesztiválra!

A VOLT Fesztivál idén is színes felhozatallal gondoskodik arról, hogy a nyár igazán beinduljon.

Június 26. és 29. között ismét beköltözhetünk a soproni Lővérekbe, az egyik leghangulatosabb hazai fesztivál, a VOLT otthonába. Örömhír a bérleteseknek, hogy idén ajándékba kapják a 0. napot, június 25-ét, amikor olyan koncertekkel melegíthetnek, mint Járai Márk, a Lóci Játszik vagy a Kiscsillag fellépése, az ismerkedési est partyfelelőse pedig DJ Jokó lesz.

A fesztivál idén is igazán kitett magáért és egy sereg nemzetközi világsztár mellett közel 100 hazai kedvencünket is meghívta. Az első nap a Telekom Nagyszínpadon a rock zenét élteti, olyan előadókkal, mint a Slipknot, a Papa Roach, a Cypress Hill és az Amaranthe, míg a Petőfi Rádió Nagyszínpadon többek között az ismét feltámadt Subscribe-ra tombolhatunk.

Másnap a Nagy-Szín-Pad! tehetségmutató idei győztese, a Useme nyitja a Nagyszínpad programját, utánuk pedig a leglazább hazai csapat, a Punnany Massif ringat el nyári dallamaival. Őket követően a Tankcsapda 30. születésnapi koncertjébe csöppenhetünk bele. Az est zárásáról egy igazi rock legenda, Slash gondoskodik. Mindeközben, a másik nagyszínpadként funkcionáló Petőfi Rádió Nagyszínpadon pedig Jan Blomgvist, Martin Solveig és a Lost Frequencies izzítják a dj-pultot.

A harmadik napon,pénteken, a hétvége nyitányaként az Irie Maffia csap bele az estébe, majd a szöveggyáros Majka és a Black Eyed Peas ütős koncertje veszi át a Nagyszínpadot, ahol az estét Robin Schulz show-ja zárja. A sztárfellépők sorát gyarapítja ezen a napon még LP és a Friction & The Prototypes, valamint a Sopron színpadon fellépő örök kedvenc, a Nouvelle Vague.

Érdemes energiát gyűjteni a zárónapra is: a fesztivál legnépszerűbb himnuszát is jegyző Halott Pénz ugyanis egy elképesztő jubileumi fesztiválshow-val és sok vendéggel itt ünnepli 15. születésnapját! Marsalkó Dávid és csapata után pedig szintén egy nagy kedvencre, a Parov Stelarra folytatódhat a tánc, de a hagyományos, hajnalba érő Necc Party is kötelező eleme az utolsó napnak.

A teljes zenei listáért érdemes böngészni a Telekom VOLT Fesztivál weboldalát, ahol a napi bontás mellett megtalálhatóak a fesztivál nem zenei (pl. detox jóga, stand-up comedy, slam poetry) programjai is.

(A képek forrása: VOLT Fesztivál Official)