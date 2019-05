Hétvégi programajánló – Május 16-19.

Ha szerencsénk van, péntektől már nem lesz őszi hangulatú hétvégénk, mindenesetre mi összegyűjtöttünk nektek mindenféle programot, hogy időjárástól függetlenül se kelljen otthon unatkoznotok!

Május 16., csütörtök

A hazai séfek ünnepe idén is túllép az ország határain és a nemzetközi porondról is klassz szereplőket hoz el a Millenárisra. Hogy mást ne mondjunk, itt lesz Konstantin Filippou, a legjobb osztrák séf, a Michelin csillagos Lee Jong-kuk Szöulból, vagy a Twins Garden Moscow az orosz fővárosból. Az OTP Bank Gourmet Fesztiválon ezúttal a paprika, a sercli és a sör kerül majd a figyelem középpontjába.

Alig egy hónap van hátra a harmadik ipolytarnóci 100SZIKRA jamboree-ig, ennek örömére pedig összegyűlünk a Telepen egy kis bemelegítésre. Gurulj le a Madáchra egy italra és találkozz a 100 Szikra megálmodóival, tervezőivel és résztvevő művészeivel, és vedd meg a jegyed elővételes áron, 4900 Ft-ért – támogatva az ipolytarnóci közösséget! A házibulin fellép a The Nobody Elses zenekar és DJ-zik a Szikra Crew.

Az idei első Kimitrak után újra tematikus esemény, különleges kiadás következik! Akkor New Yorkon volt a fókusz, most a Kimit csapat átcsapat a nyugati partra, hiszen az is roskadozik a jó zenéktől, ráadásul a Pontoontól sem áll távol a kaliforniai kulissza.

Május 17., péntek

Május 17-én ismét itt az Artmozik Éjszakája! Öt fővárosi művészmozi összesen 14 termében este 6-tól másnap reggel 6-ig folyamatosan pörögnek a filmek, amelyek egyetlen belépő megvásárlásával korlátlanul látogathatók!

A május 17-én második alkalommal megrendezésre kerülő Kávéházak Éjszakája 2019-ben összesen 30 helyszínen várja a kávé- és a kultúra szerelmeseit. Az ingyenes programok között számos koncertet, versszínházi előadást, felolvasást és kávétörténeti beszélgetést találunk. Bővebben ITT írtunk már az eseményről!

Május 18., szombat

Van-e olyan fesztivál ma Magyarországon, ahol ha eszel, iszol, sportolsz, piknikezel, főzöl, koncerteket hallgatsz, vagy éppen a családoddal kikapcsolódsz, mindezzel még adományozol is? Van! Ez a Charity Fest, az első adományfesztivál a Budapest Bike Maffia szervezésében.

Sokan mondják, hogy a kutyának a kertben van a helye… Mindenkit várunk a Szimpla Kutya kutyabarát vásárra és piknikre május 18-án, 12 órától 18 óráig a Kutyabarát.hu és a Szimpla Kert szervezésében a Szimpla Kertben, ahol a kézműves kellékek, kutyabarát termékek beszerzésén túl az érdeklődők megoszthatják a kutyás városi lét tapasztalatait. A belépés ingyenes!

A programra várnak kezdőket és kevésbé kezdőket egyaránt, fontos, hogy ez nem egy varrótanfolyam – a hangsúly a jó hangulatú közös alkotáson van! Természetesen megmutatják a varrógép használatát és technikákat is tanulhatsz, emellett rengeteg ötlettel készülnek az otthonod zöldítéséhez!

Néhány példa arra, mi fog készülni: • Bevásárlótáska • Többféle zacskó alternatíva • Mosható vattapamacsok, törlőkendők • Alufólia helyettesítők

Figyelem, figyelem! A 8-as vágányon napelemes, hangágyúkkal megpakolt szerelvény érkezik! Hősies és fáradhatatlan küzdelmünk a nappali szórakozás hazai megszilárdítására nem ismerhet áldozatot! Minden év első májusi hétvégéjén hadrendbe állunk, felhúzzuk a napernyős lobogót és megindítjuk a harcot!

Május 19., vasárnap

Városi kertészek, virág és növényrajongók! Május 19-e, a Ti vasárnapotok! A kiskertpiacon egynyári, balkon-és fűszernövények, konyhakerti növény palánták, és persze kaktuszok, pozsgások, rovarfogók. Minden, amit csak egy városi kiskert kívánhat!

Párizs a századfordulón. Christian ragyogóan tehetséges, fiatal író, aki apja akarata ellenére Toulouse-Lautrec bohém körében tölti napjait. A festő vezeti be a Montmartre művésztársaságába, nem utolsó sorban pedig a mulatók csillogóan dekadens, féktelen világába, ahol szinte minden elképzelhető – kivéve az őszinte szerelmet. Christian azonban őrülten beleszeret Párizs leghírhedtebb mulatójának legünnepeltebb csillagába… (port.hu)

A Brit/Svéd zenekar tagjai a legismertebb Hang és Handpan zenészek, több mint 100 millió videómegtekintéssel. Legutóbbi 2018-as albumuk a ‘Luminous Emptiness” egy csodálatos zenei utazásra varázsol el. Élőben egy fantasztikus és látványos showra számíthatunk, ami az időtlen bölcsesség tanításain alapul, hanghatásokat és mintákat hoz létre, kiegészítve a Hang gazdag hangzását. A Luminous Emptiness turné több mint 50 állomásos, a zenekar pedig izgatottan várja, hogy Budapesten is felléphessen!