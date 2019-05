Sehol máshol nem kóstolható fogások a csütörtökön nyíló OTP Bank Gourmet Fesztiválon

Az ország legjobb konyhái készülnek egyedi kreációkkal a csütörtökön induló Gourmet Fesztiválra, ahol a kóstolás mellett hazai és külföldi sztárséfek nyilvános előadásain és tematikus workshopokon is részt vehetnek a látogatók.

A két Michelin-csillagos Onyx kenyérfagylaltja, a saját budapesti éttermének nyitására készülő Rácz Jenő dashis tőkehala és a friss csillagos Babel már klasszikusnak számító szarvasgombás tojásos nokedlije: ezeket is megkóstolhatja, aki kilátogat május 16-19. között a fesztiválnak helyet adó Millenáris Parkba.

A fesztivál idei tematikája, a paprika, a sercli és a sör hármasa a legnívósabb éttermek séfjeit is megihlette. Az Onyx egyetlen fogásban egyesíti a három alapanyagot: kenyérfagylaltjukat paprikás málnaöntettel és sörkockákkal kínálják majd. A Babel a csillagos nokedli mellé egy másik remek fogását is hozza, amelyhez a helyben grillezett polipcsápot rendhagyó módon először sörben pácolják. Az országban először lehet megkóstolni, milyen ízeket hoz ki az alapanyagokból a népszerű főzőműsorból ismert Rácz Jenő, aki tőkehala mellett espelette-i paprikával készített kacsamellel és saját sajttortájával is bemutatkozik. Az elegáns Salon paprikaszörpöt főz, az Arany Kaviár nemcsak egy különleges pelmenyit kínál a fesztiválon, de nevéhez hűen kaviárkóstolót is hoz, és az Osztrigasommelier is kitelepül friss áruval.

A távol-keleti ízek kedvelői sem maradnak éhesen: a Kobuta-t jegyző Takács Lajos gyozákkal (japán gombóc) készül, Varga Dani, az Aum étterem séfje vörös curry-s kacsalevest főz, és szokás szerint ott lesz a főváros egyik legjobb kínai konyháját vivő Wang mester és a japán konyhaművészetben díjnyertes Sushi sei is.

Az exkluzív kiállítók fogásait lesz mivel méltóképpen kísérni, több mint 30 borászat és borkereskedő mutatja be a hazai és európai borkultúra sokszínűségét: számtalan borstílussal, borvidékkel, szőlőfajtával ismerkedhetnek meg a látogatók. Lesz természetesen pálinka, whiskey, hazai gin, rengeteg koktél, sokféle kézműves sör, csapolt Staropramen és belga sörkülönlegességek is.

Sörös gumicukor és sós kürtőskalács

A fesztivál honlapján (gourmetfesztival.hu) már olvasható és letölthető teljes menü alapján egyébként is a sör szülte a legkülönlegesebbnek ígérkező fogásokat. Lesz IPA fagyi a +52-nél és sörös máglyarakás az Almalombnál, csilis sör az ÉS-nél és meggysör a Macesz Bisztró flódnijához. A St. Andreánál spárgával és citrommal kínálják az italt, a Sütizz cukrászai Söribo néven gumicukrot főztek belőle. A Trattoria Pomo d’Oro „málnasörbettel” frissíti a créme brulée-t, a Villa Medici vajsörfagyit, a Zincenco „hortobágyi sörös cipót” kínál, a Vegan Love húsos burgereket leköröző húsmentes burgerét pedig sörtésztában sült csemege uborka kíséri.

A tavaszi időpont és a Millenáris kertje többeket is arra sarkallt, hogy kinti tűzhelyeket vessen be: az Esca faszénen süti a hortobágyi palacsintát, a DNB Budapest pedig hasonlóan készített sós kürtőskaláccsal mutatkozik be, libamájas és kecskesajtos kiadásban. Erre rímel a Michelin-csillagos Costes lecsós nyitott szendvicse mangalicaszalonnával, ahonnan már csak egy lépés a Bori Mami szarvasgombás lecsója vagy a Laurel bodagra (lepénykenyérre) tálalt körömpörköltje. A Digó nápolyi kemencéjéből ezúttal paprikás pizzák is előkerülnek majd, és a húsmentes opciókat kereső látogatók favoritjának ígérkezik a Naspolya Nassolda füstölt paprikával készített brokkoliserclije is.

Sztárséfek Koreától New Yorkig

A fogások között szusszanni is lehet a gasztroszínpadnál, ahol péntektől gyakorlatilag folyamatos a program, és egymást váltják a magyar és nemzetközi bemutatók. Főz és mesél az albán Bledar Kola, az exkluzív vacsorát is adó, osztrák-mediterrán két Michelin-csillagos Konstantin Filippou, a szintén csillagos szöuli Lee-Jong Kuk, a moszkvai Twins Gardent vezető séfpár, Ivan és Szergej Berezutszkij, az Anthony Bourdain által is felkeresett burgenlandi belsőségrajongó, Max Stiegl, valamint Rácz Jenő és szintén a tévéből ismert, ide is gyerek segítőkkel érkező Pesti István.

Feleleveníti az idei Bocuse d’Or élményeit Pohner Ádám séf és csapata, és New Yorkból a fesztiválra érkezik az a Jeremy Salamon is, aki a várakozások szerint ottani éttermével a magyar konyha új amerikai nagykövete lehet. Lesz még szó sörről, koktélokról, croissant-ról és valóban kézműves focacciáról és világbajnok chilikről is, külön workshopokon pedig közvetlen közelségből lehet elmélyedni a briós, a kimchi, a kovászos kenyér és kovászolás, a mentes ételek és a sörrel készülő sütemények világában. Eközben a gyerekeket gasztrojátszóház és a nagyobbakat nekik szánt főzős foglalkozások várják.

A négynapos fesztivál napijegye elővételben 4.600 forintba, a bérletek 9.300 forintba kerülnek, mindegyikhez többféle bor-, whiskey és sörkóstoló, Spiegelau kóstolópohár és finom street food falatkák is járnak.