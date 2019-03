A paprika, a sercli és a sör az idei Gourmet Fesztivál slágertémái

Kétcsillagos bécsi séf, a koreai, az orosz és az albán konyha fenegyerekei és a legjobb olasz pezsgő is bemutatkozik a május 16-19. között tartott OTP Bank Gourmet Fesztiválon – hagyományosan a Millenárison -, ahol kilencedszer találkoznak egymással az ország kiemelkedő séfjei, borászai, cukrászai és az igényes gasztronómiáért rajongók.



A paprika, a sercli és a sör adja majd az inspirációt az idei OTP Bank Gourmet Fesztivál séfjeinek. Az előző két évhez hasonlóan idén is kulcsszavakat jelöltek ki a szervezők, amelyekről kedvére asszociálhat a több mint 50 kiállító étterem csapata amellett, hogy konyhájuk bevett kínálatából is elhozzák kedvenc fogásaikat és külön a fesztiválra kitalált ételeiket.

„A hazai gasztronómia legjobbjainak bemutatása mellett igyekszünk évről évre emelni a nemzetközi színvonalat is: idén az eddigi legerősebb felhozatallal találkozhatnak majd a látogatók. Nemcsak a minőségnek szenteltünk külön figyelmet, hanem annak is, hogy a meghívott éttermek érdekes koncepcióval, séfjeik pedig jó sztorival és izgalmas személyiséggel rendelkezzenek, hiszen ezek az összetevők is kellenek a felejthetetlen gasztronómiai élményhez” – mondja Nemes Richárd, főszervező.

De hogy kerül a sercli az asztalra, kérdezhetnénk, s a válasz Mautner Zsófitól érkezik: „A kenyér szakrális, szimbolikus jelentőséggel bír a gasztronómiában, a hulladékmentes főzés pedig nagyon releváns és minket is foglalkoztató téma. Mindezek miatt izgalmas a száraz kenyér felhasználása” – meséli a fesztivál házigazdája. „A serclinek a régi magyar konyhától az olaszon át a franciáig óriási a kultusza, rengeteg példa van a felhasználására a népi konyhákban: akár már egy panírmorzsa is ennek számít. És a töltött kenyerektől a modern barnakenyér-fagylaltig folytathatnánk a sort, amely úgy gondoljuk, hogy a séfeket is meg fogja ihletni.”

„A paprikát pedig a többi között azért találtuk fontosnak, mert az egész világ innen ismer minket” – folytatja Jókuti András, a fesztivál másik házigazdája. „Eközben van egy kis “dohos illata” is: még nem törődtünk eleget azzal, hogy feldobjuk valamivel, megújítsuk és megmutassuk a világnak, hogy nem csak birkapörköltért, gulyáslevesért érdemes Magyarországra jönni.”

A harmadik téma, a sör nem csupán pácok, raguk, szószok lehetséges alapanyagaként jelenik majd meg, de a kiállítók között is kiemelt szerepet kap: a belga és cseh klasszikusok mellett természetesen a legjobb hazai kisüzemi sörök is csapra kerülnek majd.

Az eddigi legizgalmasabb nemzetközi felhozatal



A gasztronómia rajongóinak legnagyobb közép-európai ünnepén ezúttal is számos kiemelkedő hazai és külföldi séf ad exkluzív vacsorát: az osztrák és mediterrán konyhát vegyítő, kétcsillagos bécsi Konstantin Filippou fúziós ízeit és fesztelenségét, az egycsillagos szöuli Lee Dzsong-kuk évtizedekig érlelt szószait és marinádjait, Iván és Szergej Berezutszkij, a moszkvai Twins Garden ikerpár séfjei pedig hatalmas hazájuk számtalan kreatívan feldolgozott alapanyagát hozzák a Millenárisra.

A Millenárisra érkezik a legjobb olasz pezsgőházként emlegetett Ferrari is, amelynek válogatott tételeihez az éppen az ország legjobbjának választott Stand éttermet jegyző Széll Tamás és Szulló Szabina főz egy megismételhetetlen ebédmenüt. A színpadon mutatkozik be az albán Bledar Kola, aki a világ egyik legjobb éttermeként számon tartott koppenhágai Nomában gyűjtött inspirációt ahhoz, hogy hazája egyszerre balkáni és mediterrán hagyományait újraértelmezze, és ott lesz Max Stiegl is, aki a Fertő-tó melletti éttermében újítja meg Burgenland konyháját belsőségekkel és gőzgombócokkal.