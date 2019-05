A sokféleség tűzijátéka – Nyár a Margitszigeten

Az egész nyarat felölelő Budapesti Nyári Fesztivál jóvoltából idén sem marad nagyszabású koncertek, opera-, operett-, balett- és kortárs táncbemutatók nélkül a fővárosi nagyérdemű.

A kulturális élményeket most is nemzetközi sztárfellépők és együttesek társaságában, csodás környezetben élheted át a Margitszigeti Szabadtéri Színpadának nézőterén. Ráadásként hagyományosan jár egy (vagy több) mámoros, nyáréjszakai szigetséta is mindezek mellé!

Mit ígérnek a nyári esték?

Stílusosan, az ötödik születésnapját ünneplő, a jeles alkalomra pedig szimfonikus kísérettel kiegészülő Margaret Island zenekar koncertjével, „A nyár színeivel” indul a június és a 2019-es nyári évad könnyűzenei programsorozata. Olyan izgalmas nagyágyúkkal folytatódik, mint az új felállásban a 15. jubileumát ünneplő Anna and the Barbies a Heuréka Pop Orchestrával, vagy a világhírű oregoni bulizenekar, a Pink Martini. Utóbbi egyébként először érkezik a szigetre és júliusban rögtön duplázik! Fellép még, és igazi pszichedelikus flow-élménnyel kecsegtet a hazai elektronikus zenei szcéna vezető egyénisége, Zságer Balázs és zenekara, a Žagar is. A koncertek sorát augusztus végén egy fergeteges Budapest Bár koncert, majd Fenyő Miklós hagyományos nyárvégi bulija, a CSÓKKOKTÉL zárja.

Az idei kiemelt operabemutatók sorát Giacomo Puccini utolsó és talán a legcsodálatosabb háromfelvonásos opusza, az elfojtott szenvedélyekről mesélő Turandot indítja el június elején. A főszerepekben a román Cristina Pasaroiu, a sokoldalú argentin tenor José Cura, és Rálik Szilvia tűnnek fel. A két egyfelvonásos opera a Parasztbecsület és a Bajazzók Georges Delnon rendezésében egy augusztusi estén látható; a Bajazzók főszerepében Marcelo Álvarez, Komlósi Ildikó és Pasztircsák Polina, a Parasztbecsület főszerepében Turiddruként pedig a kiváló uruguay-i tenort Carlo Ventre-t hallhatja a hazai közönség.

Kuriózumok minden mennyiségben

A Novoszibirszki Állami Akadémiai Opera és Balettszínház a Giselle című nagyelőadással, a Hervé Kubi Társulat pedig a Barbár éjszakák című nagyszabású tánctablóval és gyönyörű testű táncosokkal érkezik. Augusztusban szintén első alkalommal lép fel nálunk a hagyományos grúz és a különböző klasszikus táncokat ötvöző műsorral a Nemzeti Grúz Balett, a Sukhisvili társulat.

A hihetetlen technikai virtuozitásáról ismert Nigel Kennedy a világ vezető hegedű- és brácsaművésze, akitől bravúros előadásmódra számíthatunk. Nicola Benedetti és a San Franciscó-i Szimfonikusok, José Cura, Marcelo Álvarez, Vittorio Grigolo, napjaink legnevesebb operaénekesei, a világ legnagyobb operaházainak állandó fellépőiként érkeznek Budapestre. Júliusban Vittorio Grigolóval és az operairodalom legszebb áriáival folytatódik az Operagála sorozat. A margitszigeti szimfonikus filmzenekoncertek sorát a Hollywoodi csillagok című koncert gazdagítja.

A Bonnie & Clyde című Broadway-musical tavalyi magyarországi ősbemutatójának kirobbanó sikere után most a nagyszínpadon mutatkozik be. Kálmán Imre nagyoperettje, a Csárdáskirálynő pedig a Budapesti Operettszínházzal közösen kerül bemutatásra. Az augusztus 20-i ünnepi előadás igazi kuriózum és meglepetés lesz: a Tolcsvay fivérek Magyar Miséje és Új magyar rapszódiája.