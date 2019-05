220 millióért megvettem a Citadellát

Ezentúl tehát jogosult vagyok mindenkitől, aki ellátogat a Citadellára, 18 milliót beszedni, de ha befektetek, és megveszem a Gellért-hegyet és a Hősök terét is, a látogatási díj a duplájára nő, arról nem is beszélve, hogy ha felhúzok egy 150 milliós ingatlant valamelyik telkemen, és valaki akár csak áthalad a területen, 100 millió üti a markomat – mivel mindenki tudja, hogy egy Monopoly-dollár egymilliót ér.

Április elején megjelent a világ egyik legnépszerűbb társasjátékának, a nagy-britanniai Winning Moves által forgalmazott Monopolynak a budapesti kiadása, amit persze nekünk is rögtön ki kellett próbálnunk. A Citadella, a Gellért-hegy és a Hősök tere mellett, szerepel a táblán többek között a Margitsziget, a Városliget és a Halászbástya is. A Keleti pályaudvarért kell a legkevesebbet perkálnunk, összesen 60 Monopoly-dollárt, a legtöbbet pedig a Budai Várnegyed ér a maga 400 Monopoly-dolláros vételárával. Elvileg maximum hat fő tud egyszerre játszani, de minket nem riasztott vissza a hosszú játékidő, így a szerkesztőség nyolc tagja ülte körül a táblát, mindenki azzal a céllal, hogy

ő legyen a leggazdagabb oligarcha a városban.

A budapesti nevezetességeken kívül, megújult még az adózás is: ráléphetünk a Hajójegy és a Jegy a budavári siklóra mezőkre, melyeken 200 Monopoly-dollárral kell támogatnunk a bankot. Továbbá, saját mezőt kapott a We Love Budapest és a Duna is, ha ezekre lépünk, a dobókockával dobott érték négyszeresét kell kifizetnünk a mező tulajdonosának, és tízszeresét, ha mindkét “telek” egy játékosnál van. Összesen 16 – többnyire Budapest-témájú – szerencse- és ugyanennyi meglepetéskártya is színesíti a játékot. Utóbbi húzása esetén, lehet, hogy 25 Monopoly-dollárnyi megtalálói jutalomban részesül az ember, mert pénztárcát talált a Margit hídon, de van olyan meglepetéskártya is, amiben az áll, lángost ettél uzsonnára, fizess 10 Monopoly-dollárt. A szerencsekártyák között is találni pár megmosolyogtatót, ilyen például az

Addig csodáltad a Parlament épületének látványát, hogy elvesztetted az időérzékedet. Lépj vissza három mezőt.

Összességében tehát nincsenek hatalmas változtatások a Monopoly Budapest-kiadásában – ahogy arra számítani lehetett -, mégis különlegesebb élmény olyan látványosságokat adni-venni, és licitálni értük (utóbbiban a salesvezetőnk furcsamód verhetetlen volt), melyek mellett nap mint nap elmegyünk.

