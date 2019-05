Funzine Insider: Így töltjük mi a májust

Ha május, akkor irány a friss levegő! Ebben a hónapban piacozunk, nagyokat sétálunk, borozunk és túrázunk.

Zsuzsi

A kedvenc programom: Ábrándozás a rakparton

Amikor időm engedi, szeretek a városban sétálgatni a nap bármely szakában. Segít, hogy kiszellőztessem a fejem, és teret enged a nappali álmodozásnak is. Megvannak a kedvenc budapesti sétaútvonalaim, melyek főként a folyó mentén futnak. Egyben megnyugtat és inspirál, mikor a pesti rakpartról a budai hegyeket nézem. Ezek miatt a helyek miatt érzem otthon magam Budapesten. Szeretem nézni azt is, ahogy az emberek teszik a dolgukat – néha elkap az ember egy-egy beszélgetésfoszlányt, és elgondolkozik, vajon milyen lehet a beszélgetőpartnerek élete. Élvezem az ezekkel az órákkal járó anonimitást, ami a városi pörgésben teljesedik ki.

A kedvenc helyem: Március 15. tér

Jelenleg az egyik kedvenc helyem Budapesten a Március 15. tér, ami egy nagy, nyitott terület, hosszú padsorokkal és sok mozgástérrel a biciklisek, gyerekek és kutyák számára. Egész nap odasüt a nap, így tökéletes hely, ha a napsütést élvezné az ember, amit az év ezen időszakában még megsülés nélkül tehetünk meg. Ha leülsz egy padra, pont a Gellért-hegy tetején magasodó Citadellára látni. Olvasáson és kávézáson kívül, fontos döntéseket hoztam meg ezen a téren az utóbbi időben, úgyhogy számomra ez az a hely, ahol tisztán tudok gondolkodni és érezni.

Ági

A kedvenc helyem: Palack Borbár

Egyik kedvenc helyem télen-nyáron a 0,75 Bar és a Palack. Munka utáni lazulásra, vagy csak egy csajos beszélgetésre, de akár randira is kiváló hely, ahol finom borokat lehet kóstolni, kisebb hazai borospincéktől. Ha épp nem tudjuk, hogy mire vágyunk, a pincérek szakértelme segítségünkre van, hogy mindig valami finom bor legyen a poharunkban. Tavasztól inkább a 0,75 Bar a favorit, mert a teraszukon ülve, a Szent István Bazilika lábánál még kellemesebb a borozgatás.

A kedvenc programom: Hosszú séták

Ahogy jön a tavasz, melegszik az idő, a nap is egyre többet süt, a kedvem is egyre nagyobb, hogy minél többet legyek kint a szabadban. Egyik kedvenc kirándulóhelyem a Normafa az Erzsébet-kilátóval, ahonnan csodálatos a kilátás, nem csak a városra, hanem a budai hegyekre is. Itt lehetőség van a tömegtől elszakadva, az erdőben is kicsit barangolni, de ha kedvem úgy tartja, akkor futva érkezem ide, hiszen edzéshez is kiváló ez a terep. A másik kedvenc helyem a Budai Arborétum, ahol csodálatos virágok között, illatfelhőkben lehet kisebb sétákat tenni, vagy csak lepihenni egy plédre.

Léna

A kedvenc helyem: Hármashatár-hegy

Ha tavasz, akkor beindul a kiránduló szezon. Buda környékén sok túrázásra alkalmas helyszín van. Az egyik kedvencem a Hármashatár-hegy. Ide minden évben 2-3 alkalommal biztosan kimozdulunk a családdal, barátokkal, de a kutyát sem hagyjuk otthon. Ez a táj izgalmas délutáni időtöltés az egész csapatnak. Nemrégen egy új hegyi tanösvényt alakítottak ki. Ezzel együtt két új kilátóteraszt is létesítettek, ahonnan fantasztikus panorámában lehet részünk a város felé. Érdekes, hogy a területet 14 interaktív ismeretterjesztő táblával látták el, az egyes táblákhoz QR-kódok tartoznak, így az interneten további információkhoz juthatunk a térség élővilágával és a kilátópontokról látható táj történelmével kapcsolatban. Mindig bízunk abban, hogy a hegy tetejére érve megpillanthatjuk a siklóernyősöket, akik szép és izgalmas látványt nyújtanak a levegőben. Remélem, egyszer ezt is kipróbálhatom.

A kedvenc programom: Piacozás

Mivel a II. kerületben lakom kézenfekvő, hogy a Fény utcai piacot látogatom leggyakrabban. Minden szombat reggel ott kezdem a hétvégét. Van egy piacos társaság, akikkel egy kávéval ráhangolódunk a vásárlásra. Megbeszéljük, ki, mit főz a hétvége folyamán, tippeket adunk egymásnak arra vonatkozóan, hogy mivel kényeztessük az éhes családtagokat. Ezután mindenki beszerzi a szükséges alapanyagokat a már megtárgyalt receptekhez. Nekem már kialakult, hogy melyik hentesnél veszem a húst, szinte már régi ismerősnek tekintem azt a termelőt, akitől a sajtokat és a kedvenc padlizsánkrémemet szerzem be. A felvágottakat, magvakat, zöldség- és gyümölcsféléket is a szokásos standokról gyűjtöm be. A beszerzés során az ember mindig ismerősökbe fut bele. Egy rövid csevej után folytatódik a legszebb áru utáni vadászat. Ha szerencsém van még kóstolhatok finom sonkákat, sajtokat. Ha megvan minden, hogy erőt gyűjtsünk a főzéshez, és hogy kibírjuk még ebédig, a piacos társaság egy lángosozásra még összeáll. Amennyiben hétköznap úgy hozza a szükség, hogy piacra kell mennem, a munkahelyemhez közel található Vásárcsarnokba megyek. Itt sajnos nincs időm hosszan időzni (vár a munka), de az épületet mindig megcsodálom. Azért itt is megyek egy kört, hogy megtaláljam a legszebb és legkevésbé drága gránátalmát, hogy örömet szerezzek egyetlen kamasz gyermekemnek (ami már egyre nehezebb).