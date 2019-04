5 igazán csodálatos anyák napi ajándék

Hamarosan itt az anyák napja, de még nem tudod, milyen ajándékkal kedveskedj május 5-én? Ne aggódj, most mutatunk néhány jó ötletet!

A Vintage World Webáruház kifejezetten anyák napjára készült ajándékkollekcióval várja romantikus lelkű vásárlóit. A többféle méretben (9, 16, 35 vagy 50 szál) és színösszeállításban elérhető, kézzel készült habrózsadobozok, élethű polifoam virágokból készülnek, és tartós dekorációs elemekként is funkcionálhatnak, hiszen szépségüket örökre megőrzik. Ha nem tudod, hogyan fejezhetnéd ki az anyukád iránt érzett szereteted végtelenségét, ez a szimbolikus ajándék megfelelő lehet számodra. Ráadásul rendelésedhez ezúttal ingyenes anyák napi üdvözlőkártyát is igényelhetsz, ami kedves kísérője lehet a mutatós habrózsadoboznak.

Május 5-én 12 és 15 óra között anyák napi brunch-csal várja az egész családot a Dohány utcai ARAZ Étterem. Az ünnepi finomságokról Barka Áron chef gondoskodik alkalomhoz illő menüsorával, melyet a kijelölt időszakban korlátlan mennyiségben fogyaszthatnak a vendégek. Üdvözlésképpen egy pohár pezsgővel köszöntik majd a látogatókat, az ételkínálatban pedig a kétféle leves mellett főételként többek között fokhagymával tűzdelt rozmaringos báránysültet vagy éppen bodzás tengeri halfilét kóstolhatunk. Az étterem természetesen desszertkülönlegességekkel is készül a nagy napra: asztalra kerül például a medvehagymás túrógombóc vagy a levendulamézes zöldspárga mousse is. A háttérben hangulatos élőzene szól majd, a legkisebbeket pedig gyermeksarok várja. A részvétel 6 éven aluliak számára ingyenes, 12 éven aluliak számára pedig 50% kedvezmény biztosított.

A LUSH kézzel készült kozmetikumait anyák napja alkalmából is bátran ajánljuk számotokra! Már megérkezett az üzletekbe a tavaszi kollekció, melyben ezúttal jázmin-, rózsa-, körömvirág-, írisz- és citromillatú termékeket találhatsz. Fürdőgolyók többféle változatban is elérhetők, melyek tökéletesen ellazíthatják a mamádat egy fárasztó nap után, bőrpuhító szappanok, habfürdők, sőt többféle illatszercsomag közül is választhatsz, a megajándékozott személyiségéhez és bőrtípusához leginkább passzolót. Ha pedig egyszerre szeretnél az édesanyádnak kedveskedni és óvni a környezetet, csomagolóanyag helyett vidd haza a megvásárolt termékeket egy szép kendőben.

A Sonkoly Zsófia nevéhez fűződő Kicsicake Cupcake Bar anyák napjára speciális, kiváló minőségű alapanyagokból készült cupcake-csokrokat állít össze megrendelőinek, melyek kedves ajándékok lehetnek az édesszájú anyukák számára. Az egyszerre mutatós és ízletes kompozíció pontos összetétele személyre szabható a cukrászda három, saját recept alapján készült kézműves termékéből: a belga fehércsoki krémmel készült cupcake-ből, a kókuszos-mandulás ízesítésű Rafaelló cupcake-ből és a citromos cupcake-ből. Amennyiben e mellett a meglepetés mellett döntenél, rendelésedet május 3-án és 4-én veheted át személyesen az Oktogonhoz közeli üzlethelyiségben.

A Budapesti Nyári Fesztivál idén is számos programot tartogat, melyek között biztosan találsz olyan eseményt, melyre az anyukádat is magaddal viheted. A szezont június 1-jén a Margaret Island szimfonikus koncertje nyitja, akik idén névadó szigetükön is megünneplik az 5. születésnapjukat. Fellép még a nyáron az Anna and the Barbies, a Žagar és a Budapest Bár is, az augusztust pedig Fenyő Miklós zárja Csókkoktél című koncertjével. Az opera műfaját kedvelők igazi világsztárokkal is találkozhatnak a színpadon, hiszen Puccini Turandot-jában többek között José Curát és Cristina Pasaroiut is láthatják; a Bajazzókban énekel például Marcelo Álvarez, a Parasztbecsületben pedig Carlo Ventre hallható. A világhírű hegedű- és brácsaművész, Nigel Kennedy is tiszteletét teszi majd a Margitszigeten, koncertjére pedig még különleges show-elemekkel is készül. Az augusztus 20-ai ünnepi előadáson pedig a Tolcsvay fivérek állnak majd a közönség elé.