Itt az új Insta-őrület – Meseszép képek a téli Balatonról

Az utóbbi hetekben egyre gyakrabban törik meg az Instagramra feltöltött szelfik és ételfotók monoton sorát a téli Balatonról és a Balaton-felvidékről készült képek.

Ez nem is meglepő, hiszen van valami igazán különleges a mesevilággá alakuló magyar tengerben. Legyen szikrázó napsütés vagy borongós időjárás, a néhol havas táj, a sötét, fagyos víz és a kiüresedett strandok páratlan látványt nyújtanak a hideg évszakban. Most te is gyönyörködhetsz a télen is ezerarcú Balatonról készült jobbnál jobb fotókban, ha pedig ez nem lenne elég, nézd meg a többi pillanatot a #theodorabalaton hashtag használatával.

