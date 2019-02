Családosan a Balatonon – Programajánló

A családosok kedvenc belföldi úti célja nyáron a Balaton, most azonban bebizonyítjuk, hogy ősszel, de még télen is legalább annyi szórakozási lehetőséget nyújt a tó környéke, mint a nyári vakáció idején.

Kezdjük a listánkat az egész évben, még ünnepnapokon is nyitva tartó Veszprémi Állatkerttel. A Balatontól csupán 15 km-re fekvő állatkert körbejárása egy egész napos elfoglaltságnak ígérkezik, az elefánttól a pápaszemes pingvinig, a szibériai tigristől a borjúfókáig, számos különleges állattal találkozhatsz.

Még ennél is kalandosabb napot tölthetsz el családoddal a Zobori Élmény Parkban, ahol bel- és kültéri attrakciókkal is várnak. Csúszdapark, szabadulószoba, trambulinnal, terepasztallal, elektromos dodzsemekkel felszerelt beltéri játszópark és egy különleges újdonság, a 3D-s videójáték-szimulátor vár odabent, odakint kötélpálya, óriáshinta és hófánk garantálja a szórakozásod. És ez még nem minden! A Zobori Élmény Park még születésnapi rendezvényeket is vállal.

Kapcsolj sebességbe, és látogass el a balatonfűzfői Balatoni Bobhoz, ahol egy 1,5 km-es pályán száguldozhatsz! Ne hagyd ki a Panorámapályát, ahol csúszás közben a Balaton szépségében is gyönyörködhetsz, ha viszont komolyabb adrenalinlöketre vágysz, az éles kanyarokkal megtűzdelt Alagútpálya az ideális választás.

Ha a sok kalandozás után megéheztetek, irány a balatonfüredi Bergmann Cukrászda, ahol kellemes hangulatban fogyaszthatod el a legfinomabb cukrászremekműveket, amihez forrócsoki is dukál, a karácsonyhoz közeledve pedig kézzel, belga csokiból készített Mikulás-figurákkal várnak.

A Balatonfüred szomszédságában található, ősszel és tavasszal is nyitva tartó tihanyi Levendula Ház Látogatóközpont is jó választás, ha családdal érkezel a Balatonra. Itt a Tihanyi-félsziget izgalmas, több ezer éves múltra visszatekintő történetét ismerheted meg, és természetesen a levendulatermesztésről is megtudhatsz néhány izgalmas információt.

Zárjuk a sort a Kabóca Bábszínházzal, ahol a legkisebbekre is gondoltak, hiszen a Papa, mama, gyerek kézműves foglalkozásokkal és ismeretterjesztő előadásokkal egybekötött programsorozaton a család minden tagja jól érezheti magát.

Borítókép: Levendula Ház Facebook-oldala