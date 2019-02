3 trendi budapesti múzeum

Kulturális programokra szomjazol, de a komoly múzeumok helyett inkább valami lazábbra vágysz? Három szuper, nem mindennapi „kiállítást” ajánlunk.

Sokan nem tudják, hogy a világhírű kávézó és étteremkoncepció ingyenesen látogatható múzeumként is funkcionál; a náluk kiállított Rock & Roll memorabília a világ legnagyobb privát gyűjteményének része. A Hard Rock Café falait díszíti Jimi Hendrix poncsója, Paul McCartney aláírt akusztikus gitárja, és más, felbecsülhetetlen értékű zenei relikvia, ami az étterem egyébként is különleges atmoszféráját még egyedülállóbbá teszi. (Ha már ott vagy, kóstold meg finom hamburgereiket, szezonális koktélkülönlegességeiket.)

Gondoltad volna, hogy hazánk egyik legnépszerűbb turistalátványossága egy múzeum? Nem akármilyen ám: a szóban forgó hely több szimpla kiállítótérnél. A Radnóti Miklós utcai pincehelyiségben üzemelő Flippermúzeumban több, mint 100 működőképes flipper áll a kikapcsolódni vágyó látogatók rendelkezésére. Az interaktív múzeum különleges, múltidéző játékgépek tárháza (egyes darabok a 19. századból származnak), de ki kell emelnünk a legfiatalabb masinát egyikét is, amit gyönyörű fővárosunk ihletett, és a világon csak ez az egy létezik belőle.

Az alapítók szavaival élve léteznek olyan dolgok, amelyeket lehetetlen szavakkal leírni, közéjük tartozik például az ország első édesség-, és szelfimúzeuma is. Az Instagram-lájkokért kiáltó, kreatív díszlet kivételes háttér fotózkodáshoz, de van más is, amiben örömünket lelhetjük. A város egyik legjobb cukrászdája által biztosított, trendi süteménykreációkról van szó, az édesszájú látogatók kedvéért. Az élményprogram után nincs más dolgod, mint posztolni a jobbnál jobb képeket. Különleges alkalmakra is lefoglalható!