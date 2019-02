Személyes & szívhez szóló ajándékok Valentin-napra

A csokiszívecskén túl is létezik kedves Valentin-napi figyelmesség, a tökéletes, szívhez szóló ajándék megtalálása azonban néha embert próbáló feladatnak ígérkezik. Ha sóvárogsz pár ihletet adó ötletért, nézz szét lenti válogatásunkban!

Aki rajong a lakásdekorációkért, tudja, hogy hangulatos fényfüzérből soha nincs elég egy háztartásban. A Cotton Ball Lights & ClassHome Design Shop ebből a szempontból (is) jó célpont az ajándékkereséshez, ráadásul nemcsak a színes, világító labdácskákat lehet megtalálni a polcaikon, hanem minden mást, ami otthonunk dekorálását szolgálja. Legtöbb termékük kézzel készült hazai kézművesek műhelyében, de külföldről érkező árucikkekkel is kereskednek. Biztos, hogy minden alkalomra találsz náluk megfelelő meglepetést, legyen szó születésnapról, évfordulókról, vagy éppen a szerelmesek ünnepéről.

Cím: 1074 Budapest, Dohány utca 26.

Ha már szót ejtettünk az egyedi, kézzel készített csecsebecsékről, az Antropos.hu design vására sem maradhat ki felsorolásunkból. Az alkalmi kitelepüléseken tehetséges hazai tervezők portékáit lehet szemügyre venni, megvásárolni. Képzeld el úgy, mint egy kiállítást, ahol találkozhatsz kortárs magyar dizájnerekkel, és ha megtetszenek a termékeik, le is csaphatsz rájuk. Legközelebb február 9-én, délelőtt 10 és 16.30 között lesz lehetőséged ellátogatni a kreatív kiegészítők piacára, amit szokás szerint a Morrison’s 2-ben tartanak, épp időben a Valentin-napi ajándékvásárláshoz. A belépés ingyenes.

Cím: 1055 Budapest, Szent István krt. 11.

Néhány pár gyertyafényes vacsorával ünnepel, míg mások moziba mennek, vagy pihentető környezetben, masszázzsal és pezsgőfürdőzéssel töltik az idejüket Valentin-napon. Mi azok közé tartozunk, akik imádják az élményajándékokat, ezért tartjuk szuper ötletnek, ha Segwayezni viszed a partnered. A közlekedés ezen innovatív formája nem számít újdonságnak Budapesten, és nem csak a turisták körében népszerű. Próbáld ki, és fedezd fel gyönyörű fővárosunkat egy egészen más perspektívából, a Yellow Zebrának hála most 10% kedvezménnyel! A promóciós kód: LOVE19.

Ha jártál már a Lush bármelyik üzletében, akkor tudod, nem fogsz elveszni a kézzel készített, illatozó csodaszappanok és kencék varázslatos kavalkádjában, mert a segítőkész (és hozzáértő) csapat szívesen útba igazít akár barátnődnek, akár lelki társadnak keresel kényeztető ajándékot. A Lush csomagolásmentes termékeiben nem fogsz csalódni, ráadásul, ha közülük választasz, a bolygónkért is teszel. A termékek 75%-a „meztelen”, műanyag borítás helyett többszörösen felhasználható, színes kendőkbe burkolhatod őket, vagy amennyiben elkerülhetetlen, újrahasznosított anyagból készült, gyorsan lebomló csomagolóanyagba kerülnek. Tipp: válaszd a barackos szerelem fürdőbombát, ami lassan pezsegve tölti meg a fürdővizet a lédús grépfrút, a friss baracklé, és az édes davanaolaj ellenállhatatlan illatával.

Érdekel a magyar történelem, kultúra és irodalom? Ha erre a kérdésre igennel válaszoltál, a Sétaműhely – Budapest Walkshop tematikus sétáit erősen figyelmedbe ajánljuk. Télen 3 órás buszos programjaikra nevezhetsz be, az Egy Csepp siker nevű útvonalon például a Zwack családról, és legendás italukról, az Unicomról tudhatsz meg érdekességeket, míg a Hanna & Aladár nevű túra az 1940-es évekbe röpít vissza, amikor a Magyar író, Szegedy-Maszák Marianne Csókolom a kezét c. romantikus regénye is játszódik. Igény szerint privát utak megszervezését is vállalják, angol nyelven is.

Az 1985-ben megalapított Bojti Ékszermanufaktúra több évtizedes működése alatt Magyarország legkiemelkedőbb ékszertervező vállalkozásává vált, és azóta is népszerű célpontja az egyediséget kereső házasulandóknak. Kiváló minőségű, megfizethető árú kollekcióik megalkotásánál a vásárló igényei a legmérvadóbb tényezők, ebben a szellemiségben készülnek eljegyzési- és karikagyűrűik, valamint az összes többi ékszer, ami a Bojti Ékszermanufaktúra égisze alatt születik. Mottójuk: minden pár megtalálhatja a tökéletes, személyiségükhöz illő, összetartozásukat legjobban jelképező gyűrűt.



Cím: 1089 Budapest, Gaál Mózes u. 5-7.