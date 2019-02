Te ki lennél a Jóbarátokból? – KVÍZ

A Jóbarátokat egyszerűen lehetetlen megunni. Tudja ezt a Netflix is, aki ígérete szerint még idén felveszi a sorozattárába a 10 évados sorozatot. Mi persze addig is meg fogjuk nézni legalább ezerszer a kedvenc részeinket. A Jóbarátok megnézése helyett azonban most azt tanácsoljuk, töltsd ki a kvízünket, melyből kiderül, te ki is lennél a Jóbarátokból.