Hétvégi programajánló – 01. 31. – 02. 03.

Gyorsan eltelt a január: a hétvégén már február első napjait tapossuk. Most sem lesz azonban okunk a panaszra, rengeteg izgalmas program közül válogathatunk, a buliktól kezdve egészen a városnéző programokig. Mutatjuk is, mi vár rád a hétvégén.

Csütörtök – január 31.

A világ több tucat országából számtalan különleges, fesztiváldíjas, Magyarországon először vetített alkotást hozunk el a dokumentumfilmek, filmek, filmfesztiválok szerelmeseinek, az emberi sorsok, problémák és társadalmi kérdések iránt nyitott nézőknek.

A szerzőkkel, Indries Krisztiánnal és Szummer Csabával Borbándi János pszichoterapeuta beszélget. A könyvbemutatón fellép a Rögtönzések Színháza playback társulat mint Üveggyöngyjáték, Kiss György Ádám vezetésével. A társulat improvizációs színházi technikával jeleníti meg a szerzők és a hallgatóság aktuális érzéseit és gondolatait.

Ötven éve került megrendezésre az Iparterv I. (1968) és Iparterv II. (1969) kiállítás, amely kánonteremtő fogalommá válva egy egész művészgeneráció névadójaként vonult be a hazai művészettörténetbe. Az IPARTERV 50+ című csoportos tárlat az egykori „Ipartervesek” legújabb munkáiból, ill. a lezárt életművek legutóbbi szakaszából nyújt válogatást. Emellett pedig a kortárs reflexiók számára is megnyitjuk a teret, olyan alkotásokat bemutatva, amelyek az Iparterven szereplő alkotók egyes műveire reflektálnak.

Ötvenöt éve, 1963. augusztus 28-án tartotta King „Van egy álmom” című beszédét a Washingtoni Menet elnevezésű politikai rendezvényen, a Lincoln-emlékmű lábánál. A rövid és részben improvizált „fellépés” mind az amerikai polgárjogi mozgalom, mind King politikai karrierjének meghatározó eseménye volt. A tudományos élet képviselői sokféleképpen közelítettek már a beszédhez: folyóiratcikkek, könyvrészletek és teljes monográfiák tárgyalják. Az előadáson bemutatnak néhány érdekes értelmezést.

A zenekar alakulását a VAN valami furcsa és megmagyarázhatatlan című filmnek köszönheti. A 2014-ben bemutatott film zenéjét és a kapcsolódó dalokat kiadták lemezen. Az akusztikus hangzású, tapssal és füttyszóval hangszerelt zenei anyagot nagy sikerrel egyetlen egy rádió sem játszotta, kivéve egy szófiai kalózrádiót, amely 2015-ben egyetlenegyszer tévedésből majdnem bekeverte egy időjárásjelentés szignáljába.

Péntek – február 1.

Idén is megrendezik a hagyományos Mackófesztivált, február 1. és 3. között várják kültéri és beltéri programokkal a mackók szerelmeseit. A kismackónak öltözött vagy kismackóval érkező gyerekeknek a belépő kedvezményes, 200 Ft/fő.

1956 októberében pár tinédzser Nyugat-Berlinbe látogat, ahol független tudósításokkal találkoznak a budapesti eseményekről. Rádöbbennek arra, hogy az otthon hallott propagandával szemben nem ellenforradalmi zavargások zajlanak Budapesten, és hazatérve illegális rádióadásokból igyekeznek tájékozódni a magyar eseményekről. Amikor az éterben bemondják a téves hírt, hogy Puskás áldozatul esett a szovjet intervenciónak, az egész osztály úgy dönt, hogy az egyik órán egy perc néma csönddel adóznak a magyar mártíroknak. Az eset felháborodást kelt az iskola vezetésében, a botrány egyre magasabbra jut, hamarosan maga az oktatási miniszter utazik a helyszínre, hogy a fiatal „ellenforradalmárok” körmére nézzen.

Éjszakai élet, és minden, ami vele jár. Különös és magával ragadó, bizarr, erotikával túlfűtött világ, túlélési útmutató kezdőknek és haladóknak. FRENK multiinstrumentalista zenész, a Hiperkarma tagjaként tűnt fel, de emellett több formációban is játszott, valamint a kezdetektől fogva a Budapest Bár oszlopos tagja.

Aki kicsit is jártas a hazai alternatív szcénában, annak valószínűleg nem kell bemutatni a Kiscsillagot. A Kispál és a Borz árnyékában indult, majd rekordsebességgel Magyarország elsőszámú art-rock zenekarává váló formáció dalait ezrek éneklik kórusban koncertről koncertre. Persze olyan slágerekkel, mint a Kockacukor, a Fishing on Orfű vagy a Van-e szándék, ez nem is kérdés. Hazánk legemblematikusabb frontembere Lovasi András és zenekara az elmúlt bő egy évtizedben öt nagylemezt jelentetett meg, február 1-jén pedig egy hangos és lendületes – vagyis együtténeklős és asztalontáncolós – repertoárral űzik el a telet a Nagyhallban. Bravo Hits Party / 2009 Vs 2019 – Story Budapest – 23:00 Érzed, hogy valami van a levegőben? Nem véletlen, hiszen a Rock the City csapata egy újabb, hiánypótló partysorozatot indít útjára! Egész este többségében lesznek a legjobb zenék a 2009-ből és 2019-ből és napjaink legjobb és legkedveltebb külföldi és magyar zenékkel.

Szombat – február 2.

Különleges Nutellás Alkoholos, alkoholmentes koktélok, elképesztő Nutellàs ételek és kihagyhatatlan Pancake palacsinták várnak. Idén is lesz Nutella Sushi, nutellás shake és még sok sok finomság.

A méretre igazított bőr kiegészítők színét és formáját te választhatod ki, nincs más dolgod, csak hogy elgyere kutyussal (vagy anélkül) és készíts valami szépet a kedvencednek (agaraknak való nyakörv is készíthető). Regisztráció: az info@muskinn.com címen.

Egyszer minden szemétté válik a rendszerben, amiben élünk. Használt ruha? Szemét! Használt könyv? Szemét! Használt emberek? Ők is mennek a szemétbe, a tervezett elavulás jól bevált módján, hogy aztán jöjjön az új, a tiszta, az épp most gyártott. Hozd el őket és csereberéld el mindenféle más dolgokra! Ezzel nem csak másnak teszel jót, de még jobban is érezheted magad, hogy nem termeltél felesleges szemetet, nem dobtál ki másoknak még használható dolgokat.

Valentin-nap alkalmából Erzsébet királyné szíve legrejtettebb titkai nyomába eredhetsz: vajon kihez vagy mihez vonzódott szenvedélyesen a világ legszebb uralkodónője? Milyen gyermek, édesanya, feleség, barát és barátnő volt Sisi? Hogyan élte meg Rudolf trónörökös elvesztését, vagy a Ferenc Józseffel kötött, egyre boldogtalanabbá váló házasságát? Az elmagányosodó, önmagát a verseiben Sirálynak vagy Titániának nevező Sisi valóban gyengéd érzelmeket táplált Andrássy Gyula gróf iránt, és tényleg szívügye volt Magyarország és a magyarság?

Az Algiers olyan eszement, táncos, groove-os őrületet hoz a koncertjein, hogy receptre írnánk fel minden frusztrált embernek. Az atlantai zenekar – köztük a Bloc Partyból ismert Matt Tong – gospel és blues gyökerű punk ritmusaival, a zenészek átszellemült játékával beisszák magukat az agyakba és táncra késztetik a lábakat. Az Algiers tavaly jelentette meg a kritikusok által sokat dicsért The Underside of Power c. lemezét, ám mindez szinte semmi az élő produkció erejéhez képest, amit Budapesten már kétszer is volt szerencsénk átélni, február 2-án pedig már régi ismerősként köszönthetjük őket ismét a Dürer Kertben. Vasárnap – február 3.

A Marczibányi család által működtetett, hírhedt „Két Pisztoly” fogadó szomszédságában 1847-re megépült a Nemzeti Múzeum. Az épület mögötti területen a történelemben eddig nem látott folyamat zajlott, arisztokrata és mágnás családok egymás mellett építették fel városi palotáikat. Az első közöttük gróf Festetics György, a 19. század egyik nagy formátumú politikusa volt. A barangolás során elmesélik, hogy működött egy főúri háztartás, mikor kelt a ház népe, hogy épült fel a hierarchia, a személyzet tagjait hogy szólították, kinek járt a vezetéknéven történő megszólítás, milyen volt egy igazi komornyik, és mi volt a feladata, és még sok érdekességet.



Budapesti Fesztiválzenekar és a Müpa tizenkettedik közös maratonjának középpontjában ezúttal egy igazán különleges páros, Debussy és Ravel áll. Bár egyikük sem szerette ezt a címkét, mindkét francia komponista impresszionistaként vonult be a köztudatba: rivalizáltak, hatottak egymásra, figyelték, csodálták, motiválták egymást.

Szobanövényeket tartani nem rakétatudomány, mégis sokan és sokféle hibát követünk el nap mint nap, amik hosszabb vagy rövidebb távon sikertelenségekhez vezetnek. Szeretnénk megmutatni, hogy néhány egyszerű alapszabály ismeretével és betartásával bárkinek sikerülhet megtörni az “áh, nálam semmilyen növény sem marad meg, mindent kinyírok” átkot. A 3 órás workshopon elméleti és gyakorlati tudásra is szert tehettek.

Lépten-nyomon társadalmunk betegségének tüneteibe ütközünk mind a világpolitikában, mind a hétköznapi életünkben, és ettől mi magunk is nagy eséllyel megbetegszünk. Mint sokan mások, én is a depresszió rémétől hajtva határoztam el magam a zarándoklat mellett, és a Caminon a normális élet csíráira leltem. Saját és zarándoktársaim felelősségének tartom az ott átélt tapasztalatok terjesztését és kiteljesítését szerte a világban. De mit jelent az, hogy “normális”? Létezik-e egyáltalán ilyen?



Dallamos punkrock, szélesterpesz rockandroll, arcbamászós partymetal. Hazánk büszkeségei négy hónap koncertmentes időszak előtt utoljára csendülnek fel, a második napon spéci műsorral.