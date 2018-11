Az év legvégére is jutott egy izgalmasnak ígérkező magyar film – ELŐZETES

Eddig csak plakátokon találkozhattunk a december 27-től látható Rossz versek című filmmel, most azonban kijött az előzetese is, amiből végre kiderült, miről is fog szólni a film. A beharangozó kisfilm alapján tanácsoljuk, hogy ezt a filmet még mindenképp iktasd be az idei programjaid közé.

A film főszereplője a 33 éves Merthner Tamás (Reisz Gábor, Seres Donát, Prukner Mátyás, Prukner Barnabás), akinek az élete romokban hever: párizsi ösztöndíját töltő barátnője, Anna szakított vele.

Tamás önsajnálatában, a múltjában kezdi keresni a választ arra, hogy a szerelem valóban csak akkor létezik-e, amikor már gyakorlatilag nincs. Magánéleti problémáinak feldolgozása mellett, Tamás emlékeiből ébred rá a mai társadalom elveszettségére is, ezúton kapunk egy rendkívül szubjektív képet Magyarország jelenéről is