Nálunk nem lett rövidebb a hétvége! – Hétvégi programajánló

Véget ért a hosszú hétvégék vidám időszaka, és máris visszacsöppentünk a borús hétköznapok világába. Sőt, ezen a héten egy extra rövid hétvégével kell beérnünk, mivel szombaton is munkanap lesz. Persze minket ez még nem akadályozhatott meg abban, hogy összegyűjtsük a legjobb programokat csütörtöktől egészen vasárnapig.

Csütörtök – november 8.

A kiállítás a cseh kulturális és civilizációs örökség, illetve identitás részét képező olyan ikonikus tárgyakat mutat be, amelyek betekintést engednek a cseh társadalom életének elmúlt száz évébe. A cseh design alapja a kiemelkedő minőségű kézművesmunka, a cseh barkácsolás és a finom anyagok használata. Messzire visszanyúló hagyományai mellett világszinten is elismert.

Száz év vagány butiksörfesztivállal indul a nulladik nap, ahol válogatott sörökkel alapozhattok a borfesztiválra. Pénteken és szombaton pedig korlátlanul kóstolhatjátok a borokat, pálinkákat a Winelovers válogatásában.

Az after partyn pénteken az Anna & the Barbies, szombaton a Maszkura és a Tücsökraj koncertjein bulizhattok, ahol a gasztro kiállítók és a DiVino mellett éjfélig a zene lesz a főszereplő.

November 6-án indul az egyetlen hazai emberi jogi tematikájú dokumentumfilmes fesztivál, melyet idén 15. alkalommal rendezik meg. A 15. Verzió november 6. és 11. között Budapesten, november 15. és 25. között Pécsett, Szegeden, és idén először Kecskeméten mutat be válogatást az elmúlt évek legjobb dokumentumfilmjeiből. A fesztivált idén Mészáros Antónia, az UNICEF Magyarország ügyvezető igazgatója nyitja meg. A 15. Verzió Nemzetközi Filmfesztivál nyitóeseményének helyszíne ismét a Trafó Kortárs Művészetek Háza lesz, ahol Csuja László első dokumentumfilmjével, a Kilenc hónap háborúnak a magyar premierjével veszi kezdetét az emberi jogi filmes program.

A november 15-től kiállított „DNA” című fotósorozat alkotói mindketten rendkívül sikeresek saját szakmájukban: Perjési Ahinaa a világszerte ismert Nanushka brand egyik vezető tervezője, aki emellett rendszeresen tart fenntartható divattal kapcsolatos workshopokat hazai és külföldi megrendelők számára egyaránt. Tóth Barnabás, azaz Barnie a Moholy-Nagy Művészeti Egyetem fotográfia mesterszakán végzett, a fotózás iránti rajongása pedig azóta is töretlen. Dolgozott már Párizsban és fotózta többek között a Beastie Boys-t is, rendszeres megrendelői pedig többnyire magazinok, ügynökségek és különböző vállalatok közül kerülnek ki. Az exkluzív fotósorozat különlegessége, hogy a modellek ismert underground zenészek és divatszakemberek közül kerültek ki.

Péntek – november 9.

Kézműves gasztronómiai- és iparművészeti termékekkel, ünnepi műsorokkal várja a 20. Budapesti Adventi- és Karácsonyi Vásár a látogatókat 2018. november 9. és január 1. között a Vörösmarty téren. Magas minőségű termékekkel, színvonalas kulturális- és gyerekprogramokkal várja az Európa 10 legszebb vására között jegyzett Budapesti Adventi- és Karácsonyi Vásár a látogatókat a főváros egyik legszebb főterén.

Az utóbbi 150 év magyar és külföldi plakátművészetét felölelő, több mint 160 tételből álló aukció három gyűjtemény válogatásából alakult ki. A filmes és zenei anyagok mellett reklám-, propaganda- és kiállítási plakátok színesítik a kínálatot. Az eredetileg tömeggyártásban nyomtatott, falragasznak szánt, mára már alig néhány példányban fellelhető plakátok egyedülállóak, értékük felbecsülhettetlen.

A menü: liquid, deep, jungle, old school drum and bass. Italakció: kettőt fizetsz hármat kapsz minden long drinkből 18 és 21 óra között. Line up: DJ Ren, Markov, Incident.

A sanzon francia eredetű daltípus. Jellemzője a komoly mondanivaló, az igényes költői fogalmazás. Gyakran költők megzenésített verseit jelenti; lírai, néha epikus szöveggel. A 19. század és 20. század fordulóján Franciaországban keletkezett, a kabarékban tűnt fel. Eredetileg zongorakísérettel adták elő. Jellemzője a könnyed szórakoztatásra való törekvés volt, érzelmes, sikamlós vagy humoros – költői igényességű – szöveggel.

Szombat – november 10.

A kortárs magyar képzőművészek reflexióit bemutató pop-up kiállítás gondolatát azonban nem csupán a kettős alkalom adta, hanem a törekvés is, hogy a Galéria mint a magyarországi képzőművészet alakulását nyomon követő legnagyobb közgyűjtemény – a gyűjteményi állomány időnkénti „leporolásán” és átrendezésén, egy-egy magángyűjtemény prezentálásán vagy a múzeumi kiállítások hagyományos interpretációs eszközein túl is – hidat teremtsen a ma friss tendenciáihoz és platformot biztosítson az azokat aktívan alakító, fiatal alkotói generáció számára.

A közel kilencven képet bemutató tárlat, amely a 20. századi brit festészet egyik rendkívül meghatározó vonulatát mutatja be, a figurális festészet történetére fókuszál, különös tekintettel azon művészek tevékenységére, akiket a szakirodalom gyakran összefoglalóan Londoni Iskolának nevez.Szombati napokon 16.00 órától Fehér Dávid, a Bacon, Freud és a Londoni Iskola festészete című kiállítás magyar kurátora tart tárlatvezetést.

Van egy ismerős – ismeretlen vidék, egy mágikus zóna, ahol mindenre megvan a lehetőség. Az ember többet mer, a gátlások föloldódnak, titkos vágyak nyernek kifejezést, és a mindennapi élet történései szürreális mesévé alakulnak át. Te azt mondod: álom – én azt mondom: színház. Megérint. Belemerülsz. Elsodor. Mint a szerelem.

Amíg tart, mindent lehet, megszűnik a valóság. De ha egyszer felébredsz – el tudsz számolni mindennel, amit ebben a különös birodalomban csináltál?

Budapest legérzékibb partyja egy éjszaka erejéig ismét életre kel és elfeledteti a valóságot, mindezt a Hellobabybar falai között. Hunyd le a szemed és hagyd elrepíteni magad a Sensation különleges világába!November 10-én szombaton a Hello Baby-ben ismét azok a lemezlovasok állnak a dj pult mögé, akik anno a Sensation Club-ban játszottak a fővárosi elit érzékeivel a 2000-es évek közepén: Hamvai P.G., DJ Junior és Magonyi L.

Amennyiben exkluzív helyszínen, a legfinomabb Buddha-Bar koktélkülönlegességek társaságában és nagyszerű zenével szeretnéd átbulizni a szombat éjszakát, találkozzunk november 10-én a Buddha-Bar Budapest Lounge-ban! Hangulatfelelősünk ezúttal DJ Jutasi és a rezidens, DJ Mada lesz.

Vasárap – november 11.

Mi történik, ha egy séf és két éhes kommunikációs szakember összefog? Brunchot szerveznek! Évek óta keresik Budapest legjobb reggelizőjét. Sok jó hely van, de mi mégis olyanra vágytak, amit csak ők tudnak.Találtak egy helyet a belvárosban, amit rögtön megszerettek, amikor először beléptek az ajtaján. Elhatározták, hogy brunchot szerveznek itk. Meg egy kicsit magnknak is.

Ha friss levegőre vágysz,esetleg kirándulnál egy jót és közben bevásárolnál, szétnéznél és finom termelői adalékanyagmentes enni és innivalót kóstolnál, akkor várnak az Erdei Piacon, ahol többek között megkóstolhatjátok az erdő- mező kincseit és egyben családi programot kerekíthettek függőágyakkal, kecskesimogatással, szalonnasütéssel, kirándulással melyhez minden helyben adott. Személyesen a termelőktől vásárolhattok kistermelői és őstermelői termékeket, bográcsételeket fogyaszthattok és egy kellemes napot tölthettek a szabadban.

Van egy falu Magyarországon, amiről mindenkinek a sötét múlt jut eszébe, és nagyon kevesen tudnak arról, hogy milyen szívet melengető eseményeknek ad helyet mostanában. Ez a település Recsk, amelynek lakói annak ellenére, hogy maguk is sokat nélkülöznek, rendszeresen adományoznak a náluk is rosszabb helyzetben lévő kárpátaljai testvérvárosuknak, a magyarlakta Rafajnaújfalunak.

Már jövő hétre is van egy programajánlatunk:

Mi lenne, ha lenne egy nap, ahol más szemmel láthatnád világot? November 13-án ismét egy egész napos érzelmi és intellektuális TEDx utazás a Müpában. Inspirálódj a legjobb előadók által, hallasd a hangodat és a szünetekben beszéld meg mindezt a csak a TEDx konferenciákra jellemző, színes közönséggel! Inspiráló hazai és külföldi előadók segítségével kitekinthetünk a saját világunkból. Megismerhetjük közös buborékunk színes és gazdag világát és a fősodortól távolabbi útkeresők különvéleményét.

A TEDx Danubián Dr. Csepeli György is előad, aki a Funzine-nak a magyar panaszkultúráról mesélt néhány izgalmas dolgot. A vele készített intejúnkat itt olvashatod.