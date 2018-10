Vidám programok a borús időre – Hétvégi programajánló

Alig tértünk vissza a munkahelyünkre az extra hosszú hétvégéről, máris közeleg az újabb hétévége. Sajnos, ez most csak kétnapos lesz, de azért nem fogunk szűkölködni a programokban. Mutatjuk is, mire érdemes elmenned.

Csütörtök – október 25.

Három magyar házaspár egy svájci luxusvillában reked. A természet fenyegető árnyékában, a válogatott gasztronómia finomságok mellett terítékre kerül a múltjuk és a jelenük, miközben konfliktusaikban felsejlik napjaink emberének drámája az erkölcsi és szellemi kapaszkodóit vesztett világban. Nem csak az emberek esnek csapdába, hanem kelepcébe kerül a szerelem és a szexualitás, a barátság és a gyanakvás, a bírvágy és a hatalom, s talán még a párbeszéd esélye is…

Kepes András új regénye a bemutató napján jelenik meg, elsőként a helyszínen lehet megvenni.

Budapesti lakásba végrehajtó érkezik, hogy kilakoltasson egy egyedülálló asszonyt. Egy váratlan fordulat azonban megakadályozza, hogy véghezvigye, amit eltervezett. Miközben a részvétlen férfi kénytelen lesz elszámolni saját lelkiismeretével az is nyilvánvalóvá válik, hogy a lerobbant lakás sötét titkokat rejt, amellyel az újonnan beköltözők is kénytelenek szembesülni…

A Budapest Central European Fashion Week az év legkiemelkedőbb divateseménye Magyarországon, amelyen összesen közel 40 tervező kap lehetőséget legújabb kollekciójának bemutatására a közép-európai régióból.

Ebben a szezonban a BCEFW a Camera Nazionale della Moda Italiana együttműködésével valósul meg, egy 3 éves stratégiai megállapodás első állomásaként, támogatva a magyar és olasz divatipar közötti kapcsolatépítést.

Poharakat nedvesítő és testeket perzselő ritmusokkal izgatják fel az éjszakát. Engedd át magad a sötétség latin suttogásának, és olvadj fel velünk a legtüzesebb ritmusok ölelésében. Minden csütörtökön. Mindent szabad.

Péntek – október 26.

Csatlakozz a Vad Art 2. évadának következő epizódjára. A szervezők már alig várjűk, hogy újra fogadjanak a varázslatos világukban, ahol a legvalószínűtlenebb és a legszürreálisabb események valósággá válnak, ahol nem kell rejtegetned csodálatos személyiséged! Ahol VAD lehetsz!

Anna 40 körül van. Rohan. Van három gyereke, férje, munkája, anyagi szorongása. A pénzük fillérre, a napjaik percekre vannak beosztva. Anna odaér, megígér, elintéz, elhoz, fejben tart, órát tart. Anna nem éri utol a férjét. Szeretne beszélni vele. Úgy érzi, muszáj lenne. Úgy érzi, elveszti őt. És úgy érzi, nem térhet ki a mindig soron következő feladat elől. A hétköznapi, a masszívan monoton ütközik a törékennyel, a nem ismételhetővel. Vendégeink: Szilágyi Zsófia rendező és Pataki Ági producer.

Napoli Food Porn ismét a Dolcissimaban! A tavalyi nagy érdeklődésre és sikerre való tekintettel idén is megismétlik a Nápoly-Campania régió gasztronómiai feltérképezését, főleg ami a desszertekre vonatkozik. Hiszen ennek a környéknek nagyon sok méltán világhírű süteményt köszönhetünk A cukrász, Davide ezeket nap mint nap elkészíti a Dolcissimaban, de biztosan előrukkol most is különleges verziókkal. Babá al Rhum/ Limoncello minden méretben (micro, mignon, gigante, torta etc) és mennyiségben. Pastiera napoletana és sfogliatelle krémes ricottával és kandírozott naranccsal és még sok más finomsággal.

Szombat – október 27.

Az értékes ereklyék és drága műalkotások szinte vonzzák a tolvaj kezeket. Programunkon egy műkincslopási eset közepébe csöppenünk, ahol mindenki gyanús, legyen az a rejtélyes vendéglátó, a mindentudó komornyik, a fecsegő szobalány vagy a karót nyelt katonatiszt.A századforduló Budapestjén nem csak a művészet és a költészet érezte magát otthon, de a gyorsan fejlődő városban virágzásnak indult a bűnözés is; és nem csupán a poros és nyomorúságos külvárosi részeken, hanem a csillogó belvárosban is.

Októberben Budapest legszebb panorámás helyszínén a Magyar kézműves Horizont Brewing sörök , kézműves burgerek, sörkoktélok, valamint a sörkorcsolyák fogják uralni a terepet. A különleges burger- és sörlapról válogathattok a Bálna Teraszon és Bálna Bisztróban, miközben élvezhetitek a gyönyörű panorámát.

Az est középpontjában a városi élet áll. Minden, ami Budapest múltja, jelene, hétköznapjai, éjjele, nappala, fiatalsága, öregsége és százféle közege. A városban élő, legkülönfélébb emberek szólalnak meg az előadókon keresztül. A 100 Szóban a Város előadás műfajában egy páros stand-up a fővárosról. Nagy Dániel Viktor és Szilágyi Csenge Junior Príma díjas színművészek előadásában szólalnak meg Budapest legjellemzőbb történetei.

Az Ötkert elhozza nektek a régi idők klub hangulatát egy picit új köntösbe csavarva – startol a Purple Disco sorozat, ahol a lila bársony és zseníliától kezdve a klasszik diszkógömbön át az óriás lila gömbökig mindent megtalálsz… Igazi szombati klubélet pop-house zenékkel felturbózva kedvenc rezidenseink közreműködésével, line up:

Kert: DJ POLY – Havlik G, Hip hop Bostro: Jami.

Vasárnap – október 28.

A XX. század elején párizsi hatásra művészeti forradalom tört ki Nagybányán. A fiatal művészek tüzes színekkel és merész ecsetvonásokkal megfestett képeiből Nagybánya-Párizs 1904-1914 címmel nyílik kiállítás, ahol többek között Czóbel Béla, Tihanyi Lajos, Ziffer Sándor, Boromisza Tibor valamint Perlrott Csaba Vilmos munkáival találkozhatunk. A kiállított művek hazai magán-, és közgyűjteményekből, illetve külföldi gyűjteményekből érkeztek a tárlatra.

Kedvezményes, mindenmentes halloween-napot tart a Zabrakadabra a Csak a Mentes társszervezésével. A legújabb mindenmentes sütőtökös-diós vegánsüti mellett ismét elérhető lesz közkedvelt paleo sütőtökös brownie-n is. Emellett egyedi mentes hallowenes cupcake-ekkel és természetesen a legkedveltebb Zabrakadabra sütikkel várnak, , 15-20% kedvezménnyel. A jelmezben érkezők ajandék sütit kapnak.

A Szent László térről indulva először a Kőrösi Csoma Sándor út apró csodáit fedezheted fel. Vajon miért lett a híres India-utazó Kőbánya legfontosabb köztereinek névadója? Sejtenéd, hogy Kőbánya két gyönyörű Lechner Ödön épületet is rejt magában? A Szent László templomban és a kőbányai Szent László Gimnáziumban együtt fedezzük fel az apró építészeti kincseket. De nemcsak ezekben az épületekben fogunk kutakodni, hanem a föld alá is lemegyünk bújócskázni. A Pestet ellátó kő- és vízkészlet egykori lelőhelyei, azaz a híres-neves kőbányai pincerendszer a séta további állomásai. Vasárnapi séta a Károlyi-palotában – Petőfi Irodalmi Múzeum – 15:00 A Károlyi-palotát az egyik legjelentősebb magyar főúri család, a Károlyiak ízlése emelte Budapest egyik legimpozánsabb belvárosi palotájává. A séta során megismerhetjük a klasszicista palota és az egyik leghíresebb magyar főnemesi család évszázadokat átívelő történetét. Beleshetsz ritkán látható titkos helyekre, lépdeidet hegedűszó kíséri a pincétől egészen a padlásig.

Különös rablássorozat rázza meg a világ leghíresebb múzeumait: egy rejtélyes bűnbanda egymás után szerzi meg a legértékesebb képeket. Hiába minden óvintézkedés, semmi sem akadályozhatja meg a Gyűjtőt és csapatát az újabb festmények ellopásában. A rendőrség tehetetlen. Kowalski, a washingtoni magánnyomozó fedezi fel, mi a közös az ellopott műtárgyakban, de az ő élete is veszélybe kerül, amikor beleszeret a rablóbanda femme fatale-jába, Mimibe. A pánikba esett biztosítótársaságok százmillió dollár jutalmat ajánlanak a nyomravezetőnek, melynek hallatán az alvilág is bekapcsolódik a macska-egér játékba, mindent elsöprő lavinát indítva el ezzel. Vendég: Csákvári Géza.