Egy este, ami a varázslatról szól – November elején érkezik a Champions of Illusion

Látványos trükkök, szemkápráztató varázslatok, lebegő tárgyak, szemfényvesztő szabadulások és átváltozások, gondolatolvasás, kettévágott emberek és megannyi illúzió, melyek során elmosódik a határvonal álom és valóság között. Hagyd, hogy november 3-án és 4-én a Champions of Illusion elvarázsoljon egy feledhetetlen estére a Papp László Budapest Sportarénában.

A Champions of Illusion egy vadonatúj nemzetközi szuperprodukció, melynek fellépői bűvész világbajnokok és a legrangosabb nemzetközi tv show-k sztárjai. Mindannyian bejárták már a világot, Las Vegas, Párizs, Sydney, Dubai és New York után most először Budapesten is látható lesz elképesztő előadásuk. Egy igazán látványos show keretében, 2018. november 3-án és 4-én a Papp László Budapest Sportarénában nem mindennapi képességeikkel, szó szerint elvarázsolják a magyar közönséget is.