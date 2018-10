5 pénztárcabarát buszos kirándulás az őszi-téli időszakra

Minimális ráfordítással is életre szóló élményeket lehet szerezni egy utazás alkalmával. Összegyűjtöttünk néhány izgalmas úti célt, melyek Budapestről olcsón és egyszerűen megközelíthetők, főleg, ha a FlixBust választod.

Pozsony

A szlovák főváros nem tartozik a magyarok legkedveltebb úti céljai közé, pedig a koronázó város közelsége, látnivalói és árai egyenként is okot adnak a látogatásra. Pozsonyban minden megtalálható, ami egy kellemes hosszú hétvége eltöltéséhez kellhet: történelmi óváros (olyan kötelező látnivalókkal, mint a Szent Márton-dóm vagy a pozsonyi vár), főként szecessziós építészeti remekművek (kék templom), és persze egy korzó hangulatos éttermekkel, kávézókkal és kocsmákkal. Mindez alig több mint két órára Budapesttől! Ugye, hogy megéri félretenni az évszázados előítéleteket?!

Menetidő: min. 2 óra 20 perc

Ljubljana

A természeti kincseiről híres Szlovénia fővárosa is megérdemli a dicsőítő szavakat. Ljubljana már csak méreteiből fakadóan sem egy szokványos nagyváros, hiszen a nyugati metropoliszokhoz, vagy akár Budapesthez képest is igen apró, még 300 ezer lakost sem számlál. Nem meglepő hát, hogy belvárosa kényelmesen bebarangolható egy nap alatt, ami december elsejétől ünnepi hangulatban fényfüzérekkel és kézműves vásárral várja a kirándulókat. Az év második felében gyönyörű kilátás nyílik a havas hegycsúcsokra, a domboldalon magasló várra és a hangulatos utcácskákra a Nebotičnik felhőkarcolóról, aminek tetején egy kávézó kapott helyet, de persze kihagyhatatlan látnivaló maga a vár is.

Menetidő: min. 6 óra 10 perc

Brno

Ljubljanához hasonlóan, Brno is méreteiben szerény nagyváros (377 ezren lakják), 22 sörfőzdéjével, egy tucat színházával, és kiváló egyetemeivel annál inkább büszkélkedhet. Katedrálisok, kripták, vár és óvárosi sétálóutcák – Brnoban minden megtalálható, ami a Budapesttől távolabb fekvő Prágában, kivéve egy dolgot: az embertömeget. A külvárosban fellelhető továbbá egy élménypark, egy állatkert és egy vasúti park is, a szórakozás tehát garantált, de a hangsúly Brnoban mégsem lehet máson, mint a cseh sörökön!

Menetidő: min. 4 óra 25 perc

Krakkó

Mivel Lengyelország kulturális fővárosa hétórás buszútra fekszik Budapesttől, egynapos kirándulás helyett érdemes hosszabb időt (ideális esetben egy hosszú hétvégét) rászánni felfedezésére. Krakkó főterén számos nagy múltú épület áll: a gótikus stílusú Posztócsarnok ajándékboltokkal, kávézókkal és kiállításokkal várja látogatóit, a városháza tornyából lélegzetelállító kilátás nyílik a városra, míg a Mária-templom freskóival és ólomüvegeivel szintén gyönyörű. Az emlékművek mellett a lengyel konyha is izgalmakat tartogat. Mivel a legtöbb autentikus helyen nincs angol nyelvű étlap, nyugodtan választhattok találomra, úgysem lehet nagyon mellélőni.

Menetidő: min 7 óra

Bécs

Az osztrák főváros minden évszakban izgalmas úti cél. Az őszi-téli szezon legnépszerűbb bécsi programja természetesen az ingyenesen látogatható karácsonyi vásár, ami idén november 17. és december 23. között kerül megrendezésre. Habár egy teljes napot könnyedén el lehet tölteni a vásárban nézelődéssel és forralt borozással, érdemes bebarangolni Bécs múzeumait is. A külvárosban található schönbrunni kastély és kert például minden évben felölti karácsonyi pompáját, így kívülről is káprázatos látványt nyújt. A diákjegyek 13,20 eurótól kezdődnek. A városközpontban érdekes tárlatokkal és kiállításokkal vár a Bécsi Természettudományi Múzeum (7 euró), a Bécsi Szépművészeti Múzeum (11 euró) és a Leopold Múzeum (8 euró).

Menetidő: min 2 óra 45 perc