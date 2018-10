WOW Hungary – Elkészült Magyarország új turisztikai országmárkája

Bemutatta Magyarország új turisztikai márkáját a Magyar Turisztikai Ügynökség (MTÜ). A WOW Hungary szlogennel induló nemzetközi kampány részleteit, az imázsfilmet és az elmúlt hónapokban elkészült országmárka teljes arculatát a Turizmus Summit 2018 konferencián ismertették.

A rendezvényen a Magyar Turisztikai Ügynökség bemutatta az új országmárkát, amely a következő időszakban minden nemzetközi marketing tevékenység alapját képezi majd. Az országmárka meghatározó versenyelőnnyé válhat a befektetők, turisták, a média, a magasan kvalifikált külföldi munkaerő vagy más országok kormányainak figyelméért folytatott globális versenyben.

A márka kialakítása már nyár elején elkezdődött, amikor a Turisztikai Ügynökség nyílt pályázatot hirdetett Magyarország logójának és szlogenjének megalkotására. A cél az volt, hogy megtaláljuk az országhoz legméltóbb, hazánk értékeit leginkább kifejező arculatot és szlogent. A pályázat első körében a szakmai zsűri kiválasztotta az öt legjobb pályamunkát, amelynek alkotói mellé szakmai szervezetek ajánlásai alapján további kreatív műhelyeket és szakembereket kért fel az MTÜ a pályázat második szakaszában.

A győztes pályázatot, amelyre építkezve mostanra elkészült Magyarország turisztikai országmárkája, a Graphasel Design Stúdió adta be. A szlogen, a WOW Hungary egyszerre figyelemfelkeltő, és mégis egyszerű, a WOW szó pedig amellett, hogy mindenki ismeri a világon, és a rácsodálkozó meglepetésre utal, Magyarország országmárkájában egy mozaikszó is: a Wellspring Of Wonders szlogenből alakul ki, amely az országra, mint a csodák soha ki nem merülő forrására utal. Az új arculatban elkészült logó fő motívuma a hármas halom szimbolikájából ered, és megjelenik benne az út, mint motívum is, amely Magyarország bejárhatóságát és a felfedezést, utazást szimbolizálja.

Az új turisztikai országmárkához imázsfilm is készült Magyarországról, melyhez az egész országot bejárták a forgatócsoportok, és összesen 6420 kilométert utazva, és 35 napnyi előkészítés után 22 napon át forgattak majdnem 90 városban.

Az elkészült országmárkára és az imázsfilmre építve a következő napokban elindul egy nagyszabású nemzetközi kampány is, amelynek a célja az, hogy bemutassa a vidéki Magyarországot a külföldi utazóknak. Az októberben induló, januárig tartó integrált kommunikációs kampány során bruttó 4 milliárd forintért összesen 13 országban (Németország, Ausztria, Csehország, Lengyelország, Románia, Oroszország, Szlovákia, Hollandia, Egyesült Királyság, Kína, USA, Franciaország, Kanada) hirdet majd a Magyar Turisztikai Ügynökség. A legnagyobb hangsúly azokon a küldőpiacokon lesz, ahonnan már jelenleg is jelentős vendégforgalom áramlik a vidéki desztinációkba, és 10 különböző nyelven lesznek láthatóak a hirdetések.

Szintén a Turizmus Summiton jelentette be az MTÜ, hogy a vidéki Magyarországot népszerűsítő WOW Hungary kampány mellett a közeljövőben újra elindul a Budapestre fókuszáló Spice of Europe kampány is, amelyhez szintén új kampányfilm készült, és amely most a főváros építészetére, különleges kulturális és művészeti életére koncentrál, és négy mozgásművész kalauzolásával mutatja meg a magyar fővárost a nemzetközi utazóknak.