A bűnöstől az Ok-okozatig – Világhírű rendezők a Jameson CineFest filmfesztiválon

Az elmúlt évek alatt a szeptemberben megrendezett Jameson CineFest Magyarország legnagyobb filmes rendezvényévé vált: a Miskolci Nemzetközi Filmfesztivál a fiatal film egyik legjelentősebb közép-európai fórumává nőtte ki magát.

A fődíjat, azaz a miskolci születésű Oscar-díjas rendezőről elnevezett Emeric Pressburger-díjat A bűnös (The Guilty) című minimalista dán krimi, Gustav Möller alkotása nyerte, a Paramount Pictures közelben született alapítójáról elnevezett Adolph Zukor-díjat pedig a szlovén Ok-okozat (Consequences), Darko Stante filmje.

Az alkotásokat idén az Arany Oroszlán-díjas Krzysztof Zanussi vezette zsűri értékelte, a legendás lengyel rendező mesterkurzust is tartott Miskolcon és átvette a fesztivál Európa-díját. 38 országból 47 nagyjátékfilm és számos kisjátékfilm, dokumentumfilm szerepelt a programban, a nagyjátékfilmes mezőnyben csupa magyar premier, Cannes, Velence, Berlin legjobbjait gyűjtötték össze egy csokorba.

A jó filmek nem technika- vagy nyersanyag-függők, mi sem bizonyítja ezt jobban, hogy a szelekcióban látható volt Timur Bekmambetov és Paul Dano sokak által várt új filmjeitől a Cannes-ban díjazott magyar Egy napon és a cseh Lajkán át Nuri Bilge Ceylan remekművéig és a keletnémet A néma forradalomig számos különböző film – és ezek tényleg az elmúlt év legjobbjainak számítanak. Az egyik legjobban várt film pedig az Oscar-díjas Nemes László Napszállta című alkotása volt, melynek magyar premierje szintén a Jameson CineFesten volt, és elnyerte a zsűri különdíját. A legjobb hazai kisjátékfilmeket bemutató CineNewWave kategória díját Kis Hajni Last Call című alkotása nyerte.

A versenyfilmek mellett számos kísérőprogram várta idén is a közönséget – közülük jónéhány “klasszikus”, sok éve megrendezett, népszerű JCF-rendezvény. A 9. születésnapját ünnepelte a CineClassics filmtörténeti programsorozat, mely az életműdíjas, a legendás Hildebrand István operatőr filmjei és Zanussi három felújított mesterműve mellett fergeteges Tímár Péter-vígjátékokból válogatott és a Bécs, Budapest, Hollywood című könyv bemutatásával tisztelgett a hollywoodi film közép-európai származású pionírjai előtt is.

Hetedik alkalommal rendezték meg a korábban is nagy sikert aratott Miskolci Nemzetközi Filmvásárt, továbbá kerekasztal-beszélgetések, forgatókönyves programok és szeptember 14 és 23. között minden este jobbnál jobb bulik várták a Miskolcra látogatókat. Páratlan filmélmények és koncertek, bulik, ráadásul ingyen (igen, továbbra is minden vetítés ingyenes), egy jó whiskey társaságában: a Jameson CineFest idén is ellenállhatatlanul vonzó volt. 2019-ben neked is Miskolcon a helyed!