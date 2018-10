Sorozat készül a Star Warsból, már az is megvan, ki rendezi majd

Nem is értjük, eddig hogy nem jutott senkinek sem az eszébe, hogy tévésorozatként is feldolgozza a Star Warst. A Disney a jövőre induló streaming szolgáltatásán láthatjuk majd kedvenc sci-fink sorozatverzióját, melynek rendezője a Vasembert is jegyző Jon Favreau lesz.

Az 51 éves Favreau írja és executive producere is lesz az eredeti, élőszereplős Star Wars-tévésorozatnak, amely a szerdai bejelentés szerint a Mandalorian címet kapta.

“Jango és Boba Fett története után egy új harcos kerül előtérbe a Star Wars-univerzumból. A Mandalorian a Birodalom bukása után, az Első Rend felemelkedése előtt játszódik. Egy magányos harcos útját követjük a galaxis külső vidékén, az Új Köztársaság fennhatóságától távol” – írta Favreau Instagramján.

A Disney a Netflix riválisának szánja 2019 végén induló streaming szolgáltatását, amelyben több élőszereplős Star Wars-sorozat is látható majd. Ezen a platformon mutatják be a Marvel-filmeket és sorozatokat, valamint a Pixar és a Lucasfilm produkcióit. Egyelőre azonban csak Favreau új sorozatának részleteit hozták nyilvánosságra.

Favreau nem újonc a Star Wars-univerzumban, a színész-rendező ugyanis a Star Wars: A klónok háborúja című rajzfilmsorozatban és a Solo: Egy Star Wars-történetben is szinkronizált egy-egy szereplőt.

MTI