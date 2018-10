Design Hét Budapest: 6 kiállító, akiket érdemes megismerni

Az október 5. és 19. között megrendezésre kerülő Design Hét Budapest innovatív eszközök és megközelítések kavalkádjaként jeleníti meg a dizájnt, ugyanakkor a stílusok sokféleségét hivatott bemutatni. Lentebb 6 kiállítóról olvashattok, akiket muszáj kiemelnünk az idei mezőnyből.

1056 Budapest, Irányi utca 20.

A magyar származású Zachary Tipton először Washingtonban kezdett el szemüvegeket készíteni 1998-ban. A kollekciók, melynek darabjait különleges nyers anyagokból és a legjobb lencsékből (Hoya és Zeiss), egyedi technológiával, kézzel készítik, azóta beutazták a világot. Röviden, a Tipton termékek egyediek, kézzel gyártottak és teljes mértékben hazaiak. A Vinylize és a Cinematique kollekciók megalkotója október 9-én elkalauzolja a látogatókat belvárosi műhelyébe, október 11-ére pedig különleges workshoppal készül. Fedezd fel a Tipton Eyeworks központját, aminek részét képezik dizájnirodák, egy műhely és egy showroom is.

1053 Budapest, Királyi Pál utca 11.

1122 Budapest, Városmajor utca 28/A

A MadeByYou műhelye tárt karokkal várja látogatóit október 5. és 19. között, arra bátorítva a dizájn szerelmeseit, hogy váljanak egy napra ők is dizájnerekké. A Budapest Design Hét keretében, öt tematikus foglalkozást tartanak, amikre mindenkit várnak, aki szeretne üvegből, kerámiából és agyagból ékszereket vagy edényeket alkotni, szakértők közbenjárásával. Október 15-én festhetsz Frida Kahlo-inspirálta kerámiát, rajta Mexikó élénk színeivel, sőt azt is megtudhatod, hogy ünneplik a latinok a Día de los Muertost, vagyis november elsejét, de különböző időpontokban (október 5. 17. és 19.) üveggyűrűt is tervezhetsz, amit haza is vihetsz magaddal, ha elég bátor vagy az üvegvágó használatához. Ne felejts el regisztrálni az info@madebyyou.hu email-címen mielőtt a MadeByYou belvárosi címére sietnél. További információért, látogass el a www.madebyyou.hu-ra!

1115 Budapest, Bartók Béla út 133-135. (Kizárólag előre egyeztetett időpontban látogatható.)

A LumoConcept egyedi lámpákat tervező és kivitelező manufaktúra, amely 2002 óta készít lámpatesteket és egyedi installációkat. Általában neves építészekkel és belsőépítészekkel szorosan együttműködve, az elképzeléseiket megvalósítva dolgoznak, nagyon sokféle léptékben, formában, fényforrásban gondolkodva, és alapos fényszakmai háttérmunkát nyújtva. Az együttműködéseknek köszönhetően olyan ismert budapesti vendéglátóhelyek belső terét díszítik egyedi lámpáik, mint a Dear Budapest, a Töltő, a Mazel Tov vagy a Padron. Ezen kívül irodaházak, plázák, és más reprezentatív és/vagy közösségi helyszínek, otthonok lámpáit is rendszeresen tervezik és szerelik.

Bár a termékek fejlesztése nagy erőkkel zajlik, a LumoConceptnek jelenleg nincs bemutatóterme, ezért a Budapest Design Hét “Nyitott Stúdiók” programjában való részvétel igazán különleges alkalom arra, hogy bepillanthassunk a manufaktúra mindennapjaiba.

1026 Budapest, Rózsakert Shopping Center, Gábor Áron út 74-78/a

A My Day Collection 1998-as nyitása óta válogatott ruháiról, kiegészítőiről, cipőiről, táskáiról és ékszereiről ismert, páratlan olasz divatmárkák hadiszállásaként szolgál. A My Day Collectionnél úgy tartják, hogy a varrásvonalak, színek és anyagok tökéletes harmóniája többet mond minden szónál – ez az elképzelés természetesen termékeiken is visszatükröződik. Olyan márkák mellett, mint a Sandro Ferrone, az Imperial, a Please, a Vicolo, a Kontatto és az Ovyé, az üzletben kaphatók kortárs magyar tervezők kollekciói is, ilyen például a Konsanszky, a Cukovy, a Vanda Ferencz, az NYD Design és az Ilyés Juli.

1061 Budapest, Andrássy út 20.

A 20. századi építészet kiemelkedő alakjának, Ludwig Mies van der Rohenak híres mondása szerint a “a kevesebb több”, ami a nemzetközi sikereket is elért, magyar NON+ márka legnagyobb inspirációforrásául szolgál. A modern minimalizmusáról, elmosódott színeiről és a “kényelmes funkcionalizmus mindenek felett”-alapelvéről híres NON+ ki akar tűnni a tömegből: Kiss Sarolta, a márka tervezője nem követi a gyorsan váltakozó trendeket, hanem ruháival olyan állandóságra törekszik, amire mindig számíthatnak azok, akik kényelemre és letisztult stílusra vágynak. Az egyszerű vonalvezetés és a sportos, laza, ugyanakkor kényelmesen stílusos darabok is ezt az állandóságot képviselik. Ismerd meg a divatot természetes közegében október 9. és 16. között Kiss Sarolta bemutatótermében az Andrássy úton. A részvétel regisztrációhoz kötött, ami a kisss@nonplusz.hu email-címen tehető meg.

1088 Budapest, Lőrinc pap tér 2.

Egy nagy álma vált valóra a Hello Woodnak, annak a csapatnak, aminek nevéhez fűződik a Sziget Colosseuma, az Aquincumi Múzeum Hadrianus-installációja, és a Müpa szánkókból készült karácsonyfája. A kreatív építészeti- és dizájnstúdió hamarosan elfoglalja új otthonát az óbudai Zichy-kastélyban, és az ünneplésre téged is várnak! Ez alkalomból három izgalmas eseménnyel készülnek októberre. 12-én kihirdetik az idei Építészmustra győztesét, amit egy hatalmas bulival és egy kiállításmegnyitóval ünnepelnek meg. (Utóbbi a Hello Wood nyári táborának legjobb pillanatait mutatja be.) Másnap, október 13-án a nyilvánosság előtt először lesz látható a Technika #1 vadiúj műhelye. Utolsóként, október 18-án a csapat “Children of the Wood” nevet viselő évkönyve debütál majd (benne szintén a nemzetközi építőtábor emlékezetes pillanataival), egy ünnepélyes nyitóbuli keretein belül.