Akár féláron is eheted a kedvenc kürtőskalácsod a 6. Kürtőskalács Fesztiválon

Október 12-14. között újra itt a 6. Kürtőskalács Fesztivál, melynek házigazdája idén Papp Gergő, „Pimasz Úr” lesz. Különlegességként beköszönt az „Arany Péntek” és szombaton a jótékonysági közösségi sütésen, a Kürtős Kalandon megválasztják a legjobb kürtőskalács-desszertet készítő „céges” csapatot a budai Gesztenyés-kertben.

A Kürtőskalács Fesztiválon a hagyományokhoz hűen most is a szombati Kürtős Kaland lesz a legnagyobb attrakció, amelyen Papp Gergő „Pimasz Úr”, ha nem is ott alszik, de ott vendégeskedik, és a jelentkező csapatoknak őt kell lenyűgözni kürtőskalácsból készült desszertekkel. Az esemény tétje – akár az Édes Mackó kürtőskalács cukrászda kreatív desszertjeiből inspirálódva – hogy a versenyző csapatok újragondoljanak egy hagyományos magyar édességet kürtőskalács felhasználásával.

„Szerettük volna idén valami igazán kreatív ötlettel feldobni a jótékonysági közösségi kürtőskalács sütést, a Kürtős Kalandot, így született meg a Süt a CÉG! felhívás, melynek lényege, hogy az idei évben hazai cégek nevezhetnek két fős csapataikkal a jótékony sütésre. – mesél a 6. Kürtőskalács Fesztivál legnagyobb szenzációjáról András Tünde, a rendezvény megálmodója.

„A tésztát idén is a csapatok gyúrják majd és ebben az évben sem marad el Magyarország kürtőskalács-szeretet térképének megrajzolása. A csavar pedig az, hogy egy klasszikus magyar édességet kell újragondolniuk a csapatoknak, természetesen az édes, parázson sült kürtőskalács kombinációval. Mivel nemrég nyílt meg az Édes Mackó kürtőskalács- cukrászdánk, nekünk is nagy kihívás volt olyan magyar desszerteket találni, újragondolni, amihez kürtőskalácsot használunk fel. Így született meg a Kürtős Guba, a Kürtős Gríz, a Madárlátta Kürtős és a Kürtős Zserbó. A felhívás most az, hogy a csapatok híres vagy nem híres magyar desszerteket kürtőskalácsra hangoljanak.” – egészíti ki a felhívás részleteivel Bálint Gáspár, a Vitéz Kürtős és az Édes Mackó ügyvezetője.

„A verseny tétje az, hogy az első 3 helyezettből választjuk ki azt a szerencsés céges csapatot, akinek a kreációja ott fog szerepelni egy teljes hónapig az Édes Mackó étlapján. ” – teszi hozzá Gáspár.

A 6. Kürtőskalács Fesztiválon a hagyományos kürtőskalácsok és a közkedvelt ínyencségek mellett az Édes Mackó finomságait: a Madárlátta Kürtőst, a Kürtős Gubát és a Kürtőst Grízt is megkóstolhatják majd a látogatók és természetesen glutén-és laktózmentes, valamint fitness kürtőskalács is készül majd a megannyi ízű, nagyságú és formavilágú kürtőskalács mellett. Sőt az „Arany Pénteken” a 27 kürtőskalács stand 1-1 kedvencét féláron fogja kínálni az édesszájúaknak.

A háromnapos Kürtőskalács Fesztiválon idén is szórakoztató koncertekkel színesítik a széles gasztronómiai kínálatot. Pénteken Petruska és a Lóci játszik koncertje között egy új kedvencünk lép fel, egy új szín a zenei palettán: a burleszk pop-rockot játszó Harlekin zenekar. Szombaton a gyermekeket a Kolompos zenekar szórakoztatja, míg este Biga és Wolf Kati koncertjén kapcsolódhatnak ki a látogatók. Vasárnap Gubás Gabi és Szabó Győző duettje, valamint a Wedding Boys &Flóra koncertje zárja a Fesztivált.

„A tavalyi évben a családommal kilátogattunk a Kürtőskalács Fesztiválra, ahol kígyózó sorok álltak a standok előtt. Cselesek voltunk, mert a férfiakat ott hagytuk várakozni és mi addig élveztük a fesztivált. Viccesen meg is jegyeztem, hogy legközelebb fellépni jövünk és összeírjuk, hogy milyen kürtőskalácsokat kérünk a backstage-be. Már készül a lista” – mondja nevetve Wolf Kati, aki szombat este szórakoztatja majd a közönséget a Bake’n’Roll színpadon.

A Kürtős Kalandra itt lehet regisztrálni.