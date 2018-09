Három nap a busz tetején a Halott Pénzzel

Szeptember 20-22 között fergeteges miniturnéval kápráztatta el rajongóit a Halott Pénz. A Red Bull Tour Bus 10 méter hosszú guruló színpada három városban parkolt le: Egerben, Veszprémben és a fővárosban. Az egyedülálló koncertsorozatra összesen tizenötezren gyűltek össze, hogy egy óriásit bulizzanak, és a zenekarral együtt intsenek búcsút a nyárnak.

A Halott Pénz számára nem ismeretlen terep a különleges helyszínen való koncertezés, többek között léptek már fel kompon a Balaton közepén, de a Bejön a busz koncepciójához hasonlóra, – hogy egy zenekar egy valóban működő, üzemben lévő és sokat használt busz tetejéről adott volna koncertet, ugyanolyan minőségben, mintha a legnagyobb fesztiválok nagyszínpadain játszanának épp – még nem volt példa, így nem csak a rajongók, de a zenekar és a stáb számára is örök élmény marad az exkluzív turné.

A Red Bull Tour Bus egy több, mint 10 méter hosszú guruló színpad, amely vagány turnébuszból látványos koncerthelyszínné alakítható. A buszban található síkképernyős televízió, bőrkanapé, hűtőszekrény és egy mini tárgyaló is. Az igazán nagy dolgok azonban a busz tetején történnek, ahonnan látványában és hangzásban is garantált egy nagyszínpados koncert élménye, a pop-up jellegnek köszönhetően még a több ezer ember ellenére is egy sokkal családiasabb hangulatban.

A zenészek nem egyszerűen besétálnak a színpadra, hanem egy létrán keresztül másznak fel a pódiumra, amely már önmagában is különleges.

„Ez elemeiben és minden egyéb tekintetben is más, mint bármelyik nagyobb Halott Pénz koncert. Az egész esemény hangulata, vibe-ja, koncepciója más, mint amihez a közönség hozzászokhatott. Sokkal inkább pop-up jellegű, ad hoc, street-es a történet.”

– mondta Marsalkó Dávid, az együttes frontembere.

„Egy átlagos fellépésre általában három busszal érkezünk – az egyikben utazik a zenekar, a másikban a stáb a hangszerekkel, a harmadik buszban pedig a látványelemeket szállítjuk. A teljes állandó stábunk nagyjából 25 főből áll. Sokat vagyunk együtt és nagyon jó hangulatban szoktak telni az utak.”

– tette hozzá Marsalkó Dávid.

