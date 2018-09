Indul a KERESÉS! Egy új thriller, amit digitális eszközök képernyőjén követhetünk végig – KRITIKA

Csütörtökön, szeptember 20-án mutatják be a KERESÉS (Searching) című filmet a mozikban. Az egész történet különböző digitális eszközök képernyőjén tárul elénk, ez az újfajta műfaj a screen-life elnevezést kapta. A film rendezője Aneesh Chaganty, producere pedig az Éjszakai őrség és a Wanted minden újdonságra nyitott alkotója, Timur Bekmambetov. Az alábbiakban olvashatjátok a véleményem, igyekszem teljesen spoilermentes maradni.

Rövid leírás

Habár a 16 éves Margotnak vannak átlagos tinédzserlázadásai, nagyon szoros kapcsolatban van apukájával, Daviddel. Édesanyja hosszú betegség után elhunyt. Egy este Margot biológiát tanul a barátaival, de másnap már nem érhető el telefonon. A lány eltűnt. David rövid keresgélés után hívja a rendőrséget, de miután ők nem haladnak elég gyorsan az üggyel, úgy dönt, hogy maga is kezébe veszi a kutatást és előveszi lánya laptopját. Megküzd a számára ismeretlen világgal, virtuális térben mozog és egyre inkább azt érzi, hogy talán nem is ismeri a kislányát eléggé.

Vélemény és tanulság

Tehát a fent röviden ismertetett történetet végig David (John Cho) és Margot (Michelle La) számítógépének vagy egyéb digitális eszközeik kijelzőjén keresztül látjuk, lényegében egy képernyőfelvétel van az egész mozivásznon. Mindenki maga döntse el, hogy mennyire életszerű, hogy a nyomozó (Debra Messing) FaceTime-ozik az apukával, az apuka meg minden videóhívás után bekapcsolva hagyja a kijelzőjét, hogy láthassuk az arcát miközben böngészik. Mindezeket elengedve maga a nézőpont nagyon egyedi élményt nyújt.

Hozzátenném, hogy volt már ilyen screen-life filmes próbálkozás korábban (például ilyen volt az Ismerős törlése/Unfriended című horror), de egyik se hozott áttörő sikert a műfajnak. Talán most.

Attól izgalmas ez a megvalósítás, hogy egy nagyon hétköznapi látásmódot hoz be a filmiparba, ami a kezdetekben kissé frusztrálttá is tett engem személy szerint, hiszen egész nap ezt a képernyőt bámulom a munkahelyen és (legyünk őszinték) a szabadidőmben is elég gyakran, de ahogy haladtunk előre a történetben észrevettem, hogy pont ettől vált olyan ismerőssé és valóságossá az egész.

Ugyanakkor maga a plot sajnos csak egy szokásos, eltűnt személyt kereső nyomozós történet, van benne néhány fordulat, de semmi olyan, amit ne láttunk volna már korábban valamelyik hasonló filmben. Ráadásul túl nagy színészi játékot sem igényelt ez az újszerű műfaj.

Ennek ellenére fontosnak tartom megjegyezni, hogy a filmnek nagyon fontos üzenete, tanulsága van

Az interneten kialakított kirakatéletünkre, a generációs szakadékra és a vloggerek (és a média) szenzációhajhász, minden jó ízlést felülmúló exhibicionizmusára hívja fel a figyelmet. Ha például az apuka jobban ismerte volna az internet nyújtotta lehetőségeket, és kicsit szkeptikusabban állt volna az ott bemutatott képek valódiságához, – ami szerintem a mi generációnk számára egyértelmű – akkor sokkal hamarabb is fényt deríthetett volna a titkokra.

Mindamellett, hogy az internet és a média rossz és gonosz, azért az se utolsó szempont, hogy ezeknek a segítségével nyomoznak és haladnak előre az ügyben, tehát “csak” arra kellene törekednünk, hogy rendeltetésszerűen, körültekintően, gyanakvóan és morálisan helyesen használjuk.

A KERESÉS előzetese

Ajánlom a filmet megtekintésre és nemcsak én, hanem az IMDb-n több mint 14 ezer ember, aki 7.9-re értékelte a filmet, de ami még érdekesebb, hogy a Rotten Tomatoes oldalán a kritikusok 92%-ra értékelték, ami megdöbbentően magas.

A film angol nyelven magyar felirattal lesz látható a mozikban.

Korhatár: 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

Időtartam: 102 perc