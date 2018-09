Kezdődjön a hétvége! – Mutatjuk a legjobb programokat

Bár még csak az ősz elején járunk, nyugodtan megállapíthatjuk, hogy ebben az évszakban sem hagy minket cserben Budapest a jó programok tekintetében. Mutatjuk is, mi minden vár ránk ezen a hétvégén!

Csütörtök – szeptember 13.

Minden nyár lezárása nehéz. Megfakul a vízparti barnaság, egyre több réteg kerül fel éjszaka, vége a nyári szabadságnak. Azonban tudjuk, aggodalomra semmi ok, hiszen minden szeptemberben szállítjuk az ősz első ingyenes belvárosi fesztiválját, a WONDERBUMM-ot! Három éjszaka a nyár búcsúztatás és az ősz üdvözlés és a 10 éves Instant előszülinapi bulija a ránk jellemző módon! 7 tánctér, 18 pult, kert és terasz tele zenével és jókedvvel!

Immár harmadik alkalommal rendezzük meg az őszi LMBTQ filmhetet, és elérkezettnek láttuk az időt, hogy idén a filmfesztivál tapasztalataiból építve a mozin túl más művészeti ágak felé is nyissunk. Így most már egy összművészeti és izgalmas eseménysorozat várja a nézőket: a fesztivál időszaka alatt filmes, színházi, kortárs tánc előadásokon, valamint kerekasztal-beszélgetéseken vehet részt a nagyközönség.

Ismét Telekom Electronic Beats Festival a magyar fővárosban, nagyobb léptékben, mint valaha: az ősz első napjaiban, a dunai panorámás Várkert Bazárban készülünk egy aktuális és felvillanyozó zenei lineuppal, lifestyle markettel, filmvetítésekkel és további aktivitásokkal.

Egy nő története. Egy nő lányának a története. Egy nő anyjának története. Egy nő apjának a története. Egy kapcsolat története. Egy másik kapcsolat története. Ha mindkét oldalról elveszünk mindent, akkor marad az X. Háy János az illúziókat veszi el és amit cserébe ad az az igazság. Hogy ez tetszik-e, avagy sem: az = X.

A 26 éves ukrán származású zenész a polgárháború elől jött hazánkba, így számára a szeretet, béke és szabadság nem csupán szavak, hanem olyan dolgok, amikért küzdeni kell. Hiszi, hogy a zene segíthet véget vetni a háborúknak, hiszen az egy olyan erő, ami szavak nélkül is képes szorosan összefűzni az embereket, egy értékes dalszöveggel kiegészülve pedig irányt ad.

Péntek – szeptember 14.

A szeptember 14-16-án a Bartók Boulevard-ot menedzselő Kulturális Tizenegy Egyesület nyolcadik alkalommal rendezi meg az utca ünnepét, most a Magyarországi Mexikói Nagykövetséggel együtt: 11 kiállítás, számos koncert, performansz, táncelőadás, gyerekprogram és workshop, gasztronómiai élmény, összesen több, mint 50 program, közöttük a Magyar Nemzeti Galéria programjai Frida Kahlo kiállítása kapcsán. A programok mind ingyenesek.

A Nemzeti Vágta minden évben az ország kiemelt hagyományőrző eseménye. Idén szeptember 14-16 között gyűlnek össze Magyarország és a határon túli magyarság lovasai a Hősök terén, hogy kiderüljön, ki viheti haza a győztesnek járó Arany Sarkantyút. A hétvége alatt az Andrássy út hagyományos vásárrá válik, melyet átjár a magyar kultúra, gasztronómia, és természetesen a Nemzeti Vágta szellemisége.

Az utóbbi években a magyar csokoládé és édességgyártók Európa legrangosabb szakmai díjait hozzák el, így a gasztronómiában általánosságban tapasztalható minőségi változás eléri a cukrászatokat is és az édesség szakma szintén megbecsült helyére kerül. A tavalyi, közel 50 ezer látogató egy olyan gasztronómia attrakció részese lehetett, ahol a legjobb csokoládé és édességgyártók mellett már közel 20 cukrászda vett részt.

Az elmúlt tizenöt évben a Jameson CineFest Miskolci Nemzetközi Filmfesztivál hazánkban és külföldön Magyarország legismertebb filmfesztiváljává vált. Minden év szeptemberében a filmszakma és a nézők az elmúlt egy év legjelentősebb, legértékesebb filmjeivel találkozhatnak a világ filmterméséből, melyek hazai premierek.

Ismerd meg a valaha volt legjelentősebb gyárunkban épült legerősebb üzemi óvóhelyi rendszert (1,8 méteres oldalfalak és aljzat, 4 méteres födém!) 3 II. Világháborús építésű óvóhely: járunk föld alatti és föld fölötti bunkerben is, a gyárban valaha épült mindhárom óvóhelytípust meglátogatjuk: vezetési pontot, tömegóvóhelyet és kórházbunkert is! Több száz nm-nyi egykori légoltalmi/polgári védelmi felszerelés és gépészet, játszószobák kipróbálható felszerelésekkel, a túra mellett plusz 5 órányi exkluzív internetes videótartalom stb. – mindez a legendás Csepel Művekben, a valaha volt legjelentősebb hazai gyárban!

Hát eljött ez a nap is, a nyár kedvenc helyszínén az utolsó buli, innen kezdve megint nincs egy darabig szabadtéren cigizve bólogatás, plusz ezután már zoknit kell húzni a szandálhoz, úgyhogy használjátok ki az utolsó alkalmat! A lineup pedig olyan hosszú, hogy inkább bele sem kezdünk, hogy leírjuk.

Szombat – szeptember 15.

Agatha Christie nélkül lehet élni, de nem érdemes. Legyen az regény, színdarab, egész estés film, filmsorozat vagy egy életérzés, Agatha Christie kell! Szeptember 15-től a kétnapos fesztivál ideje alatt színes programkínálat várja Agatha Christie legnagyobb rajongóit a MOM Kulturális Központban. A kétnapos fesztivál autentikus garden partyval zárul.

Te tudsz papírsárkányt készíteni? Ha nem, most megtanulhatod, ha pedig igen, megmérettetheted tudásod a Zebegényi Sárkányfesztiválon! A közösségi finanszírozású fesztivál idén nyolcadik alkalommal kerül megrendezésre a Dunakanyarban. Itt minden a papírsárkányokról és azok készítőiről szól. Itt nem kell sietni, míg megszárad a festék az általad készített sárkányodon. Van idő szemügyre venni a Börzsöny és a Pilis közeli dombjait, a kanyargó Dunát, eggyé válni a természettel.

Elérkezett a szezon vége, lassan elkezdenek sárgulni a levelek, úgyhogy Matinéni lassan visszavonul téli álmot aludni.

Előtte azonban még csillan egyet az őszi napfényben, kitűzi a napernyős lobogót a budai vár déli rondellája fölé és elfoglalja az Újvilág Udvart.

dén Óbudán vár mindenkit a verseny, a technológia és a játék ünnepe! Nézd meg a látványos drónbemutatókat vagy próbáld ki te magad is a gépeket! A program ingyenes. Mire számíthatsz? Drónversenyre egyetemistáknak és profiknak, drónsimogatóra, drónszimulátorra, drón ügyességi pályákra, e-sport sarokra, mezítlábas parkra és NERF-akadálypályára.

Niggaz in Budapest! Gyertek és tegyünk eleget az In My Feeling challenge-nek! Pezseg az éjszaka, forrong a ritmus, érezd át lüktető dallamokat, itt garantáltan semmiből nem fogsz hiányt szenvedni, Belépés: 1500 forint.

Felajz a vörös rúzsú, feketén dobbanó éjszakai szexi téboly?Betáncolnál a latin ritmusok szuggesztív ölelésébe?

Válaszd Budapest legizgatóbb éjjeli szeretőjét, lökjed neki a falnak a muchas graciast, és szaggasd szét velünk az éjszakát! Megizzasztjuk a táncparkettet és elhozzuk neked a forróvérű latin temperamentum érzéki dallamait!

Vasárnap – szeptember 16.

Áramló légzés, folyamatos mozgás. Az ászanák tánca. A gyakorlás alatt a test teljes harmóniában mozog a légzés ütemével, a mozdulatokat belülről hozzuk létre. A testhelyzeteket puha átkötésekkel fűzzük egymásba, itt a légzésed a zene. Gyere, lélegezz, engedj el minden erőfeszítést, és csak hagyd megtörténni a mozdulatokat.

Mutasd meg, mennyire vagy kemény harcos, és próbáld ki a Heroes 2018-as pályáját! Az akadályokat ingyenesen kipróbálhatod, de megmérettetheted magad a versenyen is! A női és a férfi győztes 35 000 Ft pénzjutalomban, és az első három helyezettel együtt értékes ajándékokban részesül.

Az Ars Sacra Alapítvány minden év szeptember harmadik hetében szervezi a magas színvonalú programokból álló, a történelmi egyházakhoz kapcsolható művészeti alkotásokat felmutató Ars Sacra Fesztivált. Koncertek, kiállítások, színházi előadások, gyerekprogramok, filmvetítések, tárlatvezetések, múzeumpedagógia, kerekasztal beszélgetések, túrák és egyéb kulturális rendezvények szervezése, lebonyolítása, promotálása.

Lovaskocsis városnézés a Wekerlei Napok és a Kulturális Örökség Napok alkalmával! Szeptember 15.-én és 16.-án lovaskocsival lehet felfedezni Wekerle-telep építészeti örökségét, miközben helyi önkéntes idegenvezetők mesélnek a telep kialakulásáról. Egy kör körülbelül 45 percig tart.