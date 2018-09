Kitüntetésben részesült a Palatinus Gyógy-, Strand- és Hullámfürdő

2018-ban 46 pályázó 51 pályázata érdemelte ki az Érték és Minőség Nagydíj kitüntető címet, köztük a Palatinus Gyógy-, Strand- és Hullámfürdő is, ami egész évben nyitva tart. Ezen kívül a Budapest Gyógyfürdői és Hévizei Zrt. érdemelte ki különdíjként az Érték és Minőség Nagydíj Pályázat Vállalkozási Nívódíját is, melyet az elmúlt időszak folyamatos fürdőfejlesztéseivel érdemelt ki.

Bár az Érték és Minőség Nagydíj Pályázat kitüntető címeit idén első alkalommal adták át ünnepélyes keretek között a parlament felsőházi termében, 2018. szeptember 11-én, a Társaság idén már a hetedik fürdőjével érdemelte ki a korábban Magyar Termék Nagydíjként odaítélt elismerést. Az Érték és Minőség Nagydíj kitüntető cím azon áruk, szolgáltatások, gazdasági szervezetek elismerése és díjazása, amelyek tevékenységük során bizonyíthatóan elkötelezettek a minőség ügye iránt és kiemelt fontosságot tulajdonítanak a jó minőségű áruk előállításának, illetve szolgáltatások nyújtásának.

A Budapest Gyógyfürdői Zrt. elkötelezett a budapesti fürdők folyamatos fejlesztése és bővítése mellett, mely Tarlós István Főpolgármester úr korábban meghirdetett Budapest programjának szerves részét képezte. Ennek részeként került fejlesztésre 2017-ben az idén Nagydíjjal kitüntetett Palatinus fürdő is. Az 1919 óta üzemelő, de véglegesen 1921-ben megnyitott strand három medencével és egy dunai ún. kosaras uszodával rendelkezett, de népszerűségének köszönhetően 1937-ben már bővíteni kellett. Ekkor épült az azóta is méltán népszerű hullámmedence. 2017 óta a fürdő már egész évben nyitva tart. Nyári szezonon kívül a beltéri medencék mellett egy kültéri termálmedence és egy kültéri, 26 fokos úszómedence is várja a vendégeket.