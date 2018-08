Itt vannak az októberi Kürtőskalács Fesztivál sztárjai, exkluzív receptekkel!

A Holnemvolt Vár különleges kürtőskalács desszertezője, az Édes Mackó még édesebbé varázsolja majd a hatodik Kürtőskalács Fesztivált, melyet október 12-14. között rendeznek a budai Gesztenyés-kertben.

„Már nagyon várjuk az októbert, amikor ismét ínycsiklandozó kürtőskalács illattal telik meg a Gesztenyés-kert. Természetesen az új, különleges desszertezőnk, az Édes Mackó is helyet kap a Kürtőskalács Fesztiválon, ugyanis kitelepítjük a finomságokat, a Madárlátta Kürtős, a Kürtős Guba és a Kürtős Gríz is megkóstolható lesz a Fesztiválon a korábbi, megszokott ínyencségek és a hagyományos kürtőskalácsok mellett. A Holnemvolt Vár desszertezőjében kapható italokkal pedig még inkább odavarázsoljuk az Édes Mackót a látogatók elé, hiszen a mennyei limonádét és a kávékülönlegességeket is elhozzuk az októberi rendezvényre” – meséli András Tünde, a Kürtőskalács Fesztivál egyik megálmodója.

A Kürtőskalács Fesztiválra hangolódva az Édes Mackóban egy rendhagyó workshopot is tartott a Vitéz Kürtős csapata, melyen mi is megismerkedhettünk közelebbről az erdélyi finomság készítésének mesterségével.

„Örülünk, hogy ennyien belekóstoltak a tésztadagasztás, sirítés és sütés rejtelmeibe, igazi kürtőskalács-sütő mestereket avathattunk az exkluzív workshop végén. Az eseményen a kreativitás is teret nyert, ugyanis az elkészült kürtőskalácsokból mindenki saját maga készíthette el kedvenc pohárdesszertjét. Ez a különleges alkalom a Fesztiválon is megismételhető lesz, ugyanis a „Csináld magad!” sátorban mint minden évben, most is ki lehet majd próbálni a kürtőskalács-sütés fortélyait. Emellett a hagyományokhoz hűen szombat délelőtt idén is megrendezzük a jótékonysági közösségi kürtőskalács sütést, a Kürtős Kalandot, melyet most különleges köntösbe bújtatunk, de ez egyelőre maradjon titok” – teszi hozzá Bálint Gáspár, a Vitéz Kürtős ügyvezetője.

A háromnapos, családbarát Kürtőskalács Fesztiválon természetesen idén is szórakoztató koncertekkel színesítik a széles gasztronómiai kínálatot. Pénteken Petruska, a Harlekin és a Lóci játszik viszi táncba a közönséget, szombaton a gyermekeket a Kolompos zenekar szórakoztatja, míg este Biga és Wolf Kati koncertjén kapcsolódhatnak ki a látogatók. Vasárnap Gubás Gabi és Szabó Győző duettje, valamint a Wedding Boys&Flóra koncertje zárja a Fesztivált.

Az édességeken túl újra megnyitja kapuit a Faszénen sült ételek udvara, valamint a tavaly sikeresen debütált „Relax liget” is ismét várja azokat, akik inkább társasjátékozással vagy teqball-lal szeretnék eltölteni a kürtőskalácsra várakozás idejét. A szintén közkedvelt Gyerekligetben idén több ingyenes program csábítja a kicsiket: Magic-Box gyerek sátor, mesefoglalkozások, zsonglőr és egyéb játékok szórakoztatják majd a legkisebbeket. Lesz Kürtipédia Kvízjáték, bábszínház, pajzán népmesék és interaktív mesejáték is.

Érdemes tehát már most elővenni a naptárat és bekarikázni október 12-14. hétvégéjét, hiszen idén is fantasztikus programokkal vár mindenkit a Kürtőskalács Fesztivál a Gesztenyés-kertben.

Íme, a titkos kürtőskalács recept:

Hozzávalók 4 főre:

A tésztához:

1 kg liszt

15 dkg cukor

15 dkg vaj

1 csomag vaníliás cukor

1 kávéskanál só

0,5 liter tej

2 tojás

A kovászhoz:

2,5 dkg élesztő

cukor

tej

liszt

Elkészítés:

Az élesztőt elmorzsoljuk, kevés langyos, cukros tejjel és egy marék liszttel jól kidolgozott kovászt készítünk. Amíg az kel, beletesszük a lisztbe a margarint, a tojást és a cukrot, majd eldolgozzuk őket. Hozzáöntjük a kovászt és a tejet, és összegyúrjuk őket nem túl keményre. Fél órát hagyjuk kelni, majd adagokra osztjuk. Kisujjnyi vastagságú és két arasz hosszú csíkokat nyújtunk. A csíkokat feltekerjük a kürtőskalács sütőrudakra, elsimítjuk rajtuk, majd a parázs felett folyamatosan forgatva kisütjük. Ha ízesíteni szeretnénk, akkor még a forró cukormázra szórjunk diót, mandulát, kókuszt vagy amit szeretnénk.

Kürtős Guba: Az előző recept alapján elkészített kürtőskalácsot kisebb szeletekre, kockákra vágjuk, majd készítünk hozzá egy vanília sodót. Beletesszük a pohár aljába a kürtőskalács darabokat, ráöntjük a vanília szószt, és megszórjuk cukrozott mákkal és pisztácia darabokkal.

Kürtős Gríz: Szintén feldaraboljuk a parázson sült vaníliás kürtőskalácsot és elkészítjük a tejbegrízt. Egy edény aljába helyezzük a kürtőskalács darabokat, ráöntjük a meleg tejbegrízt és megszórjuk kakaóval. A tetejét feldobhatjuk még különböző erdeigyümölcs-öntetekkel.

Madárlátta Kürtős: A sima vaníliás kürtőskalácsot szeletekre vágjuk, elkészítjük a madártejet és a tojáshabot. A pohár aljába teszünk egy kevés málnás öntetet, ráöntjük a madártejet, bele helyezzük a kürtőskalács darabokat és a tetejét főzött tojáshabbal díszítjük.