Ezek a programok várnak a nyár utolsó hétvégéjén

Ha netalán még nem lapoztál előre a naptáradban, ez a cikk ébreszt rá a sokkoló igazságra: a mostani a nyár utolsó hétvégéje. Aggodalomra semmi ok, mivel a jó programokból sem most, sem később nem fogunk kifogyni. Már mutatjuk is, milyen programokat érdemes felkeresned a következő napokban.

Csütörtök – augusztus 23.

A plakát a modern nagyvárosi társadalom üzenőfala. Technikai lehetősége – a 19. század elején elterjedő litográfia – alkalmassá tette, hogy tömegesen és nap mint nap vihesse utcára üzeneteit. A múzeum időszaki kiállítása azt mutatja be saját gyűjteménye segítségével, hogy a fejlődés bűvöletében élő modern magyar társadalom mit láthatott – 1890 és 1989 között – az üzenőfalon: újdonságokról, lehetőségekről, szükség- vagy kényszerhelyzetekről.

Tavaszi debütáló koncertjük után ismét az ELLÁTÓház színpadán!

A legendás Queen zenekar legnagyobb slágerei mellett felcsendülnek majd olyan kései dalok is, melyeket sajnos ők már nem tudtak eljátszani élőben. Emellett pár meglepetés ínyencség is várható.

Ezúttal a Szent Grál nyomában jár Indiana Jones, a kalandos életű régészprofesszor. A legendás kehelyben fogták fel Krisztus vérét, így nem csoda, hogy a vallási fanatikusok mellett a nácik érdeklődését is felkelti. Jones egy szakértőhöz, az apjához fordul segítségért, együtt indulnak az ereklye megszerzéséért. Útjuk Velencén és a náci Németországon át a Közel-Keletre vezet, ahol a kelyhet az utolsó keresztes lovag őrzi a csapdákkal védett szentélyben. Indiana Jones és az apja a legrosszabbkor jön rá, hogy a csinos régész, Elsa Schneider ellenük dolgozik.

Péntek – augusztus 24.

Hozd felszínre a benned rejlő harcost, zárd ki a külvilágot és élvezd a legütősebb edzéseket a szakma legjobbjaival. Program: Cardio Kick-Box – augusztus 10., Edző: Borsos Péter. Iron Box – augusztus 17., Edzők: Kiss Gábor és Bóta Zsuzsa, Cross Fight – augusztus 24., Edzők: Pálos Attila és Mikus Alex.

A Szentendre Éjjel-Nappal Nyitva Fesztivált minden évben a nyár utolsó hétvégéjén rendezim meg a város kulturális intézményeinek, civil szervezeteinek, művészeti egyesületeinek és üzleti vállalkozásainak összefogásával. A rendezvény célja, hogy Szentendre megmutassa sajátos értékeit a kultúra, a művészet és a vendéglátás területén, s néhány napra késő esti, igazi mediterrán élet töltse meg a belvárost. A „Házak, udvarok, házigazdák” programsorozat, nagyszínpadi koncertek fényfestéssel, GasztroArt, tematikus városi séták, Gasztro utca, gyerekprogramok és számtalan más érdekes program, koncert várja a látogatókat a háromnapos fesztiválon.

Kiszakadnál a hétköznapokból? Van egy tuti tippünk! „A barokk zene gyöngyszemei” címmel ad koncertet a Sonatores Pannoniae fúvósegyüttes, aminek tagjai XVII – XVIII. századi hangszerek kópiáin szólaltatják meg a barokk kor ünnepi zenéit. Mi ez, ha nem különleges zenei élmény?

Ötven év telt el a Rock’n’Roll vitathatatlan királyának legendás televíziós koncertje óta, amely újraindította, sőt rakétaként az egekbe lőtte zenei karrierjét. Ezt a bensőséges hangulatú, “unplugged” koncertet Elvis a legelkötelezettebb rajongók egy szűk köre előtt adta a TV-stúdióban, 7 év kihagyás után. A másfél órás élő show-t egy 1968 decemberében élőben közvetítettek szerte az Egyesült Államokban. A stúdiókoncerten olyan klasszikus dallamok csendültek fel, mint a “Jailhouse Rock”, “Hound Dog”, “Love Me Tender”, “A Little Less Conversation’ vagy az “If I Can Dream”.

Ingyenes lazulás az A38 Hajó orrteraszán a Bladerunnazzal. Pénteken délután 5-től este 10-ig. Korhatár nincs!

A menü: liquid, deep, jungle, old school drum and bass és koktélakciók!

Szombat – augusztus 25.

Hogyan illeszkedik Wekerletelep a környező városrészekhez? Milyen építészeti kihívásokkal kell szembenéznie a jelen és jövő wekerlei polgárának? Mi a kulcsa a wekerlei összetartásnak, civil kezdeményezéseik sikerességének?

Milyen irányban fejlődhet egy 110 éves kertváros? A résztvevők kötetlen beszélgetés keretében ismerhetik meg Wekerle-telep történetét, jelenlegi fejlesztéseit és a jövőre vonatkozó terveket.

Újlipótváros neve hallatán manapság legtöbbünknek az 1930-as évek modernizmusa jut az eszébe. Pedig a városrész építészete és várostörténeti múltja ennél lényegesen sokrétűbb. A 19. század második felében Újlipótváros még kietlen külváros volt, ahol egy-két ipari épület árnyékában zömében mezőgazdasági termelés folyt. A század végén épültek fel az első bérházak, amelyek a kor tervezői gyakorlatának megfelelően zártudvaros, körgangos beépítésűek voltak és a historizmus stílusjegyeit ismerhetjük fel a homlokzatokon. A 20. század legelején gombamódra szaporodtak az épületek a Váci úttal párhuzamos utcákban. A szecessziós épületek karakteres arculatot kölcsönöztek az új városrésznek.

Vidd haza a város pezsgő hangulatát! Rendezd be otthonodat úgy, hogy megmutasd egyedi stílusodat és a téged körülölelő várost. A progam elején Budapest legendás VIII. kerületének legizgalmasabb részét ismerheted meg, majd egy lélegzetelállító panorámájú tetőteraszt ismerhetsz meg, ahol Kaldeneker György, a Kaldeneker Lekvárosház megálmodója több fogásos vacsorával és válogatott borokkal vár.

Péterfy Bori igazi multitálentum, koncertjein pedig rendre azt bizonyítja, hogy a színpadra született. Egy igazi energiabomba, aki mély, rekedtes orgánumával, végtelen dögösséggel, utánozhatatlan, vad karizmájával és persze csodás zenekarával varázsolja el minden koncerten a közönséget. A Péterfy Bori & Love Band nyárzáró rituáléra készül a Budapest Parkban.

Elérkezett a nagysikerű Buddha-Beats partisorozat következő állomása, ahol Daniel Santiago & Daniel Ban lesz a vendég. Amennyiben exkluzív helyszínen, a legfinomabb Buddha-Bar koktélkülönlegességek társaságában és nagyszerű zenével szeretnéd átbulizni a szombat éjszakát, irány a Buddha-Bar Budapest Lounge-ban! A belépés díjtalan, ráadásul üdvözlőitalt is kapsz az Absolut Elyx jóvoltából.



Vasárnap – augusztus 26

Negyedjére rendezik meg a népszerű zsidó gasztrofesztivál a belváros szívében, a Kazinczy utcában. A résztvevők nemcsak 4 különböző ország sóletjét, hanem számos más tradicionális zsidó ételt és italt is megkóstolhatnak, ezen túl bepillantást nyerhetnek a kóser konyha és zsidó élet rejtelmeibe. Az EMIH által szervezett egész napos fesztiválon a gasztronómiai élmények mellett élő koncertek, gyermekfoglalkozások, kulturális programok várják az érdeklődőket.

Budapest ékköve, a Budai Vár ismét megnyitja kapuit a prémium sört kedvelő közönsége számára. Egy év kihagyás után, idén augusztusban visszatérünk Buda legimpozánsabb helyszínére, ahol az előkelő történelmi színhelyen, a világörökség téglái között ünnepelhetjük a sört és az elsőosztályú sörfogyasztást.

Páratlan nevekkel, kivételes sörfőzdékkel kecsegtetünk, elhozzuk mind a világ sörnagyhatalmait, ahogy a legjobb import és hazai, valamint a kézműves sörök legjavát.

A Duna-parton a Valyo Kikötő látja vendégül a Budapest Bike Maffiát, akik a bográcsokban egy igazi szivárványos, zöldséges lecsót készítenek, jó kis házi kolbásszal a húsimádóknak, de most sem feledkeznek meg a vegákról sem, nekik India varázslatos és illatos fűszereivel meg még sok finomsággal töltik fel a kondért. Míg fő az étel, nézd meg a Maffia életét bemutató fotókiállítást. Este 6-tól pedig bringás jógával várnak. Az esti hangulatról a Bujdosó és DJ Cyborg Templar gondoskodik.

A parfümkészítő Jean-Baptiste Grenouille-t (Ben Wishaw) halálra ítélik tizenhárom nő haláláért. A fiatal, kapcsolatteremtésre képtelen Grenouille szaglása olyannyira kifinomult, hogy bármilyen összetevőt képes megkülönböztetni egy illatban. Ez okozza a vesztét és nők tragédiáját. Szerencsétlen véletlen folytán, amikor magával ragadja egy lány gyönyörűséges illata, véletlenül megöli. Grenouille minden vágya, hogy az illatot újból érezhesse, és ezért a legvégsőkig is elmegy.

A szimfonikusokkal közös speciális koncert már évek óta hatalmas sikernek örvend. Werner Gábor karmester vezénylete alatt egészen különleges hangszerelésben csendül fel a Minden állomás,az Átkozott nők, a Színezd újra, a Túl későn, a Visszhang, vagy a Köszönet, de a készülő új albumból is kaphatnak ízelítőt a kedves vendégek. Az akusztikus és egyben elektronikus koncertet, a különleges szimfonikus hangszerelés és zenekari kíséret teszi majd egészen egyedülállóvá, megmutatva a Magna-dalok színes világát.

Gyere zenélni a Szimplába! Minden vasárnap este összegyűlnek a Szimpla Kert színpadán, hogy közösen örömzenélhessenek a legkülönbözőbb műfajokat érintve. Profi hangosítással, megújult technikával, Facebookos élő közvetítéssel, gitárerősítőkkel várnak az új koncertteremben!