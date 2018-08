7 hely, ahol élvezheted a csodás budapesti panorámát

Imádott fővárosunk látképét madártávlatból lehet a leginkább megcsodálni. Mutatjuk, merre indulj, ha pazar panoráma mellett ennél-innál.

1146 Budapest, Olof Palme sétány 6.

Szívd magadba a századforduló Budapestjének hangulatát a Városliget Caféban, ahol testet ölt a történelem, a romantika és jó néhány mennyei íz. A Városligeti Műjégpálya neobarokk épületében székelő Városliget Café utánozhatatlan kilátással várja vendégeit a Vajdahunyad vára gótikus tornyaira és a csónakázótavon vidáman evező párokra. Ehhez jön még hozzá a kellemes élőzene, a barátságos kiszolgálás, és egy magyar klasszikusokat és külföldi kedvenceket egyaránt felvonultató menükínálat – egy tökéletes este kellékei!

A Dunán hajókázni legalább annyira élvezetes este, mint napközben. Csodáld meg a főváros leghíresebb látványosságait éjjeli fényükben a MAHART esti sétahajójának fedélzetéről, ahol a kilátás mellett, egy frissítő welcome drinket, finom svédasztalos vacsorát, és élő zenét is élvezhetsz a Beatangok Zenekar jóvoltából. A sétahajó szeptember 22-ig keddtől szombatig, szeptember 28. és október 27. között péntekenként és szombatonként, míg november 3. és december 22. között szombatonként este 7-kor indul a Vigadó térről. A részletekért látogass el a MAHART hivatalos oldalára!

1055 Budapest, Kossuth tér 13-15.

Ha épp a Parlament környékén jársz, amikor megéhezel néhány finom falatra, jó hírünk van, nem kell a hátad mögött hagynod a városnak ezt a kellemes környékét. A megoldás egyszerű, térj be az Elysée Bistroba! A Gönczi testvérek legendás kávéházának, az egykori Elysée Cafénak méltó örököseként, az Elysée Bistro nem csak remek fogásokkal, hanem lenyűgöző kilátással is várja vendégeit, amit akár a kényelmes teraszon is élvezhetünk. Az Elysée nem egy hétköznapi francia bisztró, ugyanis múzeumként is működik: régi irományokból és fényképekből álló kiállításával a történelmi helyszín történetét meséli el. Konyhájából a tradicionális magyar ételek és francia bisztrófogások ínycsiklandó kombinációi kerülnek a tányérokra, melyek mindig friss alapanyagokból készülnek. A hangulatos étterem minden nap kora reggeltől késő estig várja a környéken járókat, reggelivel, ebéddel és vacsorával, péntek esténként élő swing és jazz dallamokkal.

1075 Budapest, Holló utca 6.

A mindig nyüzsgő Gozsdu Udvar felett várja vendégeit a Gozsdu Sky Bar pazar tetőterasza a város egyik legjobb panorámájával 2014 tavasza óta. Amint felérsz a Holló utcai parkológarázsból a hatodik emeleti bárba, eléd tárul a Citadella csúcsa, megcsodálhatod a Szent István Bazilika elegáns dómját, de magadba szippanthatod a pesti háztetők sziluettjét is. Ha mindent láttál, amit akartál, megkóstolhatsz egy quesadillát, egy könnyű salátát vagy egy finom pizzát, elkortyolgathatsz egyet-kettőt a tetőterasz széles koktélkínálatából, és végignézheted, ahogy a budai hegyek mögött lemegy nap. Ha besokalltál a bulinegyed hömpölygő tömegeitől, és egy kis nyugalomra vágysz, a Gozsdu Sky Bar a te helyed!

1113 Budapest Kosztolányi Dezső tér 2.

A Hemingway Étterem a Feneketlen-tó idilljében, a természet közvetlen közelében található, így garantáltan nyugodt, stresszmentes környezetben élvezheted a reggelidet, ebédedet vagy vacsorádat. A kényelmes terasz és a modern enteriőr biztosan levesz majd a lábadról, ahogy az isteni ételkreációk (kizárólag magyar termelők termékeiből) és a legfinomabb helyi borok is, amelyeket az étterem kifogástalan étlapján találsz. Egy hely, ahol a minőség, a kifogástalan ízek, és a prezentálás egyaránt fontosak, ha nem hiszed, teszteld le te is!

1013 Budapest, Clark Ádám tér 1.

A budapesti tetőteraszok palettájának legújabb színfoltja a Leo Budapest, ahol a főváros olyan csodás látványosságaiban gyönyörködhetsz madártávlatból, mint a Lánchíd kőoroszlánjai, a Gellért-hegy, és a Budapestet kettészelő Duna. A Clark Ádám téri vendéglátóegység kétségkívül a város egyik legszebb helyszínén található, de ha a lélegzetelállító panoráma nem lenne elég indok az odalátogatásra, a jobbnál jobb fogásokat tényleg vétek kihagyni. Élvezd a királyi pompát Leo teraszán, csak ne felejts el asztalt foglalni, mivel egyre nagyobb népszerűségnek örvend a bár.

1014 Budapest, Budavári Palota

Nehéz nem észrevenni a várnegyed déli csücskében magasló, Budapest legemblematikusabb épületének számító Budai Várat. A vár ad otthont a Budapest Terrace kávézó és étteremnek, ami frissítő italokkal, koktélokkal, finom melegételekkel, ropogtatni valóval, és persze gyönyörű panorámával vár. A hűvös terasz egész nyáron reggel 10-től este 10-ig várja vendégeit, egy elkülönített, egyedi bútorozású lounge résszel. Egy romantikus este a szerelmeddel, különleges alkalmak, vagy csak, ha valami nem mindennapira vágysz – a Budapest Terrace-ban nem fogsz csalódni.