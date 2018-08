A Budapest Jazz Orchestra a Zempléni Fesztiválon kezdi meg 20 éves jubileumi évadát!

A nyár ezen legszebb időszakában válogatott művészeti svédasztalt kínálnak, amelyért érdemes több napot, akár a teljes időszakot Zemplénben tölteni. Sárospatak, Sátoraljaújhely, Szerencs és Tokaj mellett több más zempléni település szabadtéri helyszínei és legszebb műemlékei adnak otthont a legkiválóbb magyar szólisták, népszerű együttesek és külföldi vendégművészek produkcióinak. A látogatók a rendezvényekhez kapcsolódóan több mint tíz pincészet, köztük a fesztivál hivatalos borszállítója, a Grand Tokaj kiváló borait is megkóstolhatják.

A Zempléni Fesztivál programját idén jeles évfordulók teszik még vonzóbbá. Az augusztus 10-i nyitókoncerten rögtön hármas jubileumot ünnepelnek. Az est főszereplője, a 25 éves Budafoki Dohnányi Zenekar szólistája, a Kossuth- és Liszt-díjas, 75 éves Szakcsi Lakatos Béla lesz. Az est második felében a West Side Story Szvit műsorra tűzésével a 100 éve született Leonard Bernstein emléke előtt tisztelegnek. A hangverseny karmestere a Fesztivál művészeti vezetője, Hollerung Gábor lesz.

A Budapest Jazz Orchestra három koncertet is ad a fesztiválon, ezzel indítva el 20 éves jubileumi évadát. Augusztus 11-én a Tokaj Fesztiválkatlanban, a XX. század rock műfaját megidézve (Tribute to XX. Century címmel) a Queen és az Illés-együttes slágereiből válogat sztárvendégeivel, Polyák Lillával és Szörényi Leventével. Itt, a térség legnagyobb szabadtéri koncerthelyszínén augusztus 17-én egy másik nagyszabású produkciót is élvezhetnek az érdeklődők. Kálmán Imre: Marica grófnő c. operettjét a MÜPA és a BDZ közös produkciójaként, Böhm György rendezésében láthatják. A főbb szerepekben Rálik Szilvia, Rácz Rita, Balga Gabriella, Wiedemann Bernadett, Boncsér Gergely, Hábetler András és Haja Zsolt; közreműködik a Duna Táncműhely, a Budapesti Akadémiai Kórustársaság és a fesztivál rezidens zenekara, a Budafoki Dohnányi Zenekar. Az előadás karmestere: Hollerung Gábor.

Az 1998-ban megalakult Budapest Jazz Orchestra egyébként Magyarország legnépszerűbb big bandje. Évek óta világszínvonalon mutatja be a korabeli swing zenét, illetve a jazz szinte minden válfaját. A zenekar minden tagja végzett jazz zenész, ami lehetővé teszi, hogy bármilyen stílusban képesek legyenek zenélni. 2015-ben a Jazzma.hu szavazásán a közönség az év big bandjének választotta a zenekart, amely nagy hangsúlyt fektet a XX. századi zenekultúra megörökítésére, feldolgozására. Tavaly egy többállomásos turné keretében Szörényi Leventével közösen bemutatta az Illés és a Fonográf együttes slágereiből álló műsort, és több dal a mostani, jubileumi hangversenyen is fel fog csendülni. 2016 végén kifejezetten a Queen együttes dalaiból álló műsort állított össze a Budapest Jazz Orchestra; a koncert második részében ebből szólaltat meg néhány nagy kedvencet Polyák Lilla és a Budapest Jazz Orchestra.

Sátoraljaújhely Városháza udvarán a barokk zeneirodalom két csúcskompozíciója között a Vivaldi A négy évszak c. műve és Az úrhatnám szolgáló, Giovanni Battista Pergolesi maradandó alkotása kerül színre, majd a Díszteremben portugál hangulat várja a Kávéuzsonna közönségét, ahol az előadó a Kalmár Panni Trió. Szerencsen a Rajkó Művészegyüttes kétórás Strauss-gálaműsorral lép fel, és ezzel egyidőben Sárospatakon a fesztivált egykor alapító Liszt Ferenc Kamarazenekar műsorán klasszikus és romantikus slágerdarabok szerepelnek. Mozart Esz-dúr Kürtversenyének szólistája Zempléni Szabolcs nemzetközi hangversenytermekben is jól ismeret kürtművész lesz.

A jubiláló Budapest Jazz Orchestra második, augusztus 15-i hangversenyén már a világhírű harsonás Ed Neumeister és Hárs Viktor lesz a vendég, s a Big Band a Budafoki Dohnányi Zenekar művészeivel kiegészülve lép a sárospataki Rákóczi-vár színpadára. Augusztus 16-án Sátoraljaújhely városközpontjában Singin’ and Swingin’ címmel igazi zenei show-t mutatnak be, négy kiváló énekes szólista közreműködésével.

Folytatódik a hagyományos A megérthető zene sorozat, ahol Hollerung Gábor értő módon, karmesteri magyarázatokkal fűszerezve, a Budafoki Dohnányi Zenekar művészeinek segítségével mutatja be A fúga művészetét. Különleges, színvonalas kikapcsolódási lehetőségeket kínálnak a látogatóknak az elmúlt években népszerűvé vált tematikus fesztiválnapok. Augusztus 11-én Tarcalon, 12-én Mádon, 18-án Tolcsván várjuk az érdeklődőket.

A Nemzeti Táncszínház szervezésében a Nemzeti Kulturális Alap Imre Zoltán Programjának támogatásával 16-án Tokajban, 17-én pedig Sárospatakon két kortárs táncestet láthatnak a nézők. A tíz nap során több “régizenét” játszó együttessel is találkozhatnak a műfaj kedvelői. Eljön Bécsből az Ensemble Mandel, Újhely katolikus templomában a holland Anneke Boeke és zenésztársai, azaz az Ensemble Cantilene játszik, Bekecs vendége pedig a Musica Profana lesz. A felsorolásból nem hagyható ki a pataki Református Kollégium Imaterme, ahol 14-én Csillagh Katalin, Megyesi Schwartz Lúcia és Kóczán Péter, 16-án pedig Balog József lép fel.

Folytatják a nagy sikerű Kirándulókoncertek sorozatot is. Az idei fesztiválon Hollóházára, és Pálházára, majd Taktaharkányba és Bekecsre, 15-én pedig Újhutára, a Fémalk Zrt. által frissen megmentett és felújított kastélyba és Komlóska görögkatolikus templomába az ukrajnai Akadémiai Cantus Kamarakórus koncertjére viszik el a közönséget. A Grand Tokaj Zrt. szegi pincészetében a Four Fathers Énekegyüttes vendégszerepel, a Nobilis Pincészet és Udvarházban Kállay Gábor ének-, furulya-, és Győri István lantművész, a Patricius Borházban Seress Borbála gitárművész játszik. Augusztus 18-án Vashegyi György és együttesei, a Purcell Kórus és az Orfeo Zenekar Buxtehude és kortársa, a magyarországi születésű Strattner egyházi kantátáit mutatják be. A koncert egyben a Strattner művek újkori bemutatója is lesz.

A idei Zempléni Fesztivál záróhangversenyén Sárospatak várossá nyilvánításának 50. évfordulóját ünnepeli a rendezvény. A különleges alkalom apropóján az ország legrégebbi professzionális együttese, a Magyar Állami Operaház Zenekara lép fel. A koncertet a magyar dirigensek doyenje, a Kossuth-díjas Medveczky Ádám vezényli.

A Zempléni Fesztivál az a hely, ahol a klasszikus koncertek és kamaraprogramok mellett a Sárospataki Borteraszon minden este népzene és jazz szól. Fellép Herczku Ági és a Banda, a Góbé zenekar, a jazz műfajából a Canarro, a Rákfogó – Szakcsi Lakatos Bélával, a Gáspár Károly és a Sárik Péter Trió, az Egri Drive Stuff, a már 10 éves Kéknyúl és az idei Jazz Showcase-en felfedezett Vintage Dolls. A Bohém Ragtime Jazz Band Szerencsen is fellép és a Henye Borbárban a László Attila – Oláh Kálmán Quartet játszik.

A fesztivál idején hat képzőművészeti kiállítás nyílik Mai nagybányaiak összefoglaló címmel, mely áttekintést ad a 120 évvel ezelőtt alakult festőiskola mai követőiről. A tárlatok iránt érdeklődők egy nyereményjáték keretében értékes albumot kaphatnak ajándékba és a fődíj egy nagybányai hétvége lesz. A fesztivál hetedik kiállítását a Magyar Nemzeti Múzeum Rákóczi Múzeumának munkatársai állították össze, „Ötven év – Ötven műtárgy” címmel, ezzel is köszöntve az 1968. augusztus 20-án várossá emelt Sárospatakot.

A Zempléni Fesztivál programsorozata nem jöhetne létre a helyi önkormányzatok anyagi hozzájárulása és a helyi művelődési intézmények munkatársainak hatékony segítsége nélkül. Külön is kiemelik a helyi születésű tulajdonosa révén a térséghez erős kötődésű Fémalk Zrt., valamint a COLAS Északkő Kft. több éve tartó nagyvonalú támogatását. Köszönetet mondanak az Emberi Erőforrások Minisztériuma Kulturális Államtitkárságának és a Nemzeti Kulturális Alapnak, hogy a rendezvénysorozat anyagi forrását évről évre biztosítják!

Minden zene- és művészetszerető embert szeretettel várnak a rendezvényeken! A programokról részletes információ: itt, valamint itt található.