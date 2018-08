7 kihagyhatatlan budapesti hely, ha mexikói ételre fáj a fogad!

A Funzine csapata nem veti meg a dél-amerikai ország ihlette fűszeres finomságokat, és a fővárosban bőven akad olyan mexikói étterem, ahová bármikor beülnénk. Most felfedjünk előttetek, hol csillapítjuk legszívesebben az éhségünket.

A város legjobb latin-amerikai éttermeinek egyike a Parlamenttől alig néhány percnyi séta távolságra fellelhető Iguana Bar & Grill, a nyüzsgő belvárosi forgatag gasztronómiai oázisa, ami már 21 éve csempészi Budapestre Mexikó igazi, fűszeres ízét és kultúráját. A helyiek a vidám május 5-i Cinco de Mayo nevű utcabál kapcsán (is) ismerhetik, na meg ízletes taco- és burger kínálatáról, frissítő margarita koktéljairól. A Zoltán utcai étterem étlapjára tekintve rögtön felidéződik bennünk a mexikói fűszerek illata, mert a pikáns ízvilág emléke már az első látogatás után mélyen beszívódott ízlelőbimbóinkba. Hétköznaponként (11.30-tól 15.00 óráig) változatos ebédmenüvel várnak, amit akár a hangulatos teraszon is elfogyaszthatsz. Minden alkalom egy élmény, mi már alig várjuk, hogy újra villánkra tűzhessük kedvenc fogásainkat!

Lehetetlen elfogulatlanság nélkül beszélni a helyről, amelynek minden ételéről ódákat tudnánk zengni. A taquitos (8 db pácolt, grillezett csirkével töltött kukorica tortilla ami mellé tejföl, guacamole és 1 adag salsa szósz is jár) egyszerűen isteni, az avokádó szeletekkel nem spóroló Arriba saláta remek választás, ha könnyed ételre vágysz, a burrito finom, és rendkívül laktató. A körítés sem elhanyagolható: a falakra festett alkotásokban gyönyörködve, színes asztalok és székek társaságában, mexikói háttérzene mellett élvezhetsz minden falatot. Az étlap sztárjai a quesadilla, a taco, és szezonális különlegességként a Surfer burrito is, de ha betérsz a három étterem egyikébe (vagy esetleg otthonról rendelsz), desszertként a fahéjas ropogóst és az almás chimichangát, valamint az izgalmas italkínálatot is vesd tesztelés alá!

A közelmúltban megnyílt Tereza azzal emelkedik ki a mexikói éttermek közül, hogy a szabad ég alatt hozták „tető alá”. A kerthelyiségben helyet kapó étterem színes, vidám és világos, amit nem csak annak köszönhet, hogy napközben természetes fényárban úszhat, hanem az esti hangulatvilágításnak is. A Nagymező utca legújabb üde színfoltjaként fantasztikus ízekkel, könnyű harapnivalókkal és lehengerlő margarita-kreációkkal nyűgözi le vendégeit, továbbá ez az a hely, ahol minden délben betérhetsz egy finom ebédre. A hangulat felhőtlen, az ételek kifogástalanok, a chilis kukorica krémleves (mangóval és tajínnal készül) egyszerűen isteni! Ne hagyd ki tematikus estjeiket, kövesd a Tereza közösségi oldalát, hogy élőzenés rendezvényeikről se maradj le!

A főváros mexikói étterem-palettáján előkelő helyet foglal el a Gringos Amigos, aminek a honlapján olyan ínycsiklandozó képeket lehet fellelni, amelyeket csak saját felelősségre ajánlunk megtekinteni. Látványuktól ugyanis azonnal elkap a vágy, hogy felkerekedjünk, és bevágjunk egy tacót, vagy a minden földi jóval megtömött, friss alapanyagokból készített, jókora burritóval együk magunkat degeszre. Utóbbit kedved szerint variálhatod, így a kísérletező kedvűek gyakorlatilag sosem unják meg a kínálatot. A tortilla házilag készül, az ételekhez csakis friss, zamatos hozzávalókat használnak fel. Ha a nyári melegben hűsítő itallal oltanád a szomjad, válassz a horchata, az üveges jarritos, vagy a házi limonádé közül! Látogasd meg két budapesti éttermüket, ahol kellemes, modern környezetben élvezheted Mexikó hamisítatlan ízeit.

Az Erzsébet körúti Tacos Locos azt tűzte ki célul, hogy bemutassa a kíváncsi hazai gasztokalandoroknak a mexikói konyha szépségét és sokszínűségét. És milyen jól csinálja! Az immár fél évtizede üzemelő egység elmondhatja magáról, hogy valóban köze van a dél-amerikai ételekhez, hiszen tradicionális fogásait mexikói séf készíti. Az árak barátiak, a tequila és borkínálat bőséges, de alkoholmentes koktéljaik (néhány a 26 ajánlatból: hibiszkusz, lime, mangó és tamarindó) közül is könnyen találhatsz ízlésednek valót. A mexikói ételeken kívül TEX-MEX különlegességek sorából lehet választani, és gyakran készülnek akciókkal, amikor féláron kapható náluk például a taco. Ha ennél egy jó, csípős chili con carnét, vagy töltött jalapenóval oltanád éhséged, itt a helyed!

A budai bisztrót azért vettük fel a listánkra, mert a mexikói finomságokat is felvonultató étlapon étvágygerjesztő hamburgerek és látványos milkshake-kreációk is helyet kaptak. A dél-amerikai ízutazásra benevezhetsz egy adag enchiládával, amit rákocskás és vegetáriánus verzióban is kérhetsz, de a számos quesadilla-variációt is bátran ajánljuk, amelyek között tonhalas és cukkini-gombás lehetőség is akad. A frissen sült nachost tejföl, jalapeno, sajt, salsa és guacamole szószba mártogathatod, de előre szólunk, hogy nehéz ellenállni a többi ínycsiklandó ajánlatnak is. Ha a baráti társaságod nem minden tagja rajong a mexikói ízekért, számos kínálkozó alternatíva áll még a rendelkezésetekre itt.

A IV. kerület egyik gyöngyszeme a Calavera, amit hazai viszonylatban az ízig-vérig mexikói éttermek sorában említenénk. A heti ebédmenüben minden esetben visszaköszön a dél-amerikai ízvilág, legyen szó levesről, főételről vagy desszertről. Június végén új fogásokkal jelentkeztek, és látva az ízlésesen tálalt fogásokat, ha valamivel közelebb lennénk, már ma ott töltenénk el az ebédszünetünket. A változatos ajánlatok mellé tequilák, mezcalok, Mayer szörpből készült limonádék, margarita és koktélok közül választhatunk frissítőt a mexikói színvilág ihlette bár kínálatából, ami egyébként az egész éttermet jellemzi. A hangulat és a dekoráció kifogástalan, akár a kiszolgálás, na meg az ételek!