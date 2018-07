Augusztus 1-től Amerikában is elérhető lesz az Aranyélet első két évada!

Lehet, hogy a világsiker kapujában áll a sorozat? Augusztus 1-től az amerikai HBO streaming platformján is elérhető lesz a hazánkban rendkívül népszerű Aranyélet 1-2. évada, amit az előfizetők az HBO GO-n, az HBO NOW-on, az HBO ON-DEMAND-en és a partnerek streaming felületein is el tudnak majd érni.

A magyar HBO sikersorozata, az Aranyélet 2015-ben indult hódító útjára. Elsőként a magyar nézőket és kritikusokat nyűgözte le a Miklósi család életéről szóló sorozat, amelyet 2016-ban a második évad követett, amely emelte a téteket és egy világszínvonalú, akciódús és meglepő fordulatokban gazdag szezont mutatott a nézőknek. 2017-től folyamatosan mutatták be Európa szerte, eddig az HBO Europe 17 országban mutatta be a sorozatot, többek között Svédországban, Norvégiában, Finnországban, Dániában, Spanyolországban, illetve Kelet-Európában Csehországban, Szlovákiában, Lengyelországban, Romániában, Bulgáriában, Szlovéniában, Horvátországban, Szerbiában, Montenegróban, Macedóniában és Bosznia-Hercegovinában látható az HBO GO-n.

Magyarországon a sorozat óriási siker, annyian néztek egy-egy évadot, mint az HBO legsikeresebb sorozatát, a Trónok harcát. Több kategóriában is elnyerte az egyik legrangosabb hazai szakmai elismerést, a Televíziós Újságírók Díját. Az októberben érkező harmadik, egyben befejező évadot óriási várakozás előzi meg, és mindenki arra kíváncsi, vajon hogyan zárul Miklósiék története. Augusztus 1-től az USA-ban is elérhető lesz a sorozat első két évada, így a tengertúlon is megismerhetik ezt a minden ízében magyar történetet. (A sorozat eredeti nyelven, angol felirattal lesz látható.)

A sorozat nagysikerű első évadában megismert Miklósi család sokáig látszólag luxuskörülmények közt élte mindennapjait, amit valójában a családfő kisebb-nagyobb stiklijeiből tartottak fenn. Ám amikor Attila elhatározta, hogy a továbbiakban tisztességesen szeretne élni, minden a feje tetejére állt. Kiderült, hogy mindenki másképp képzeli el a jövőt, és a család teljesen szétesett.

A második évadban Miklósiéknak újra a semmiből kell elindulniuk. Vagy talán még annál is mélyebbről, ugyanis mindegyiküket kísérti a múlt, és nem halogathatják tovább a szembenézést döntéseik következményeivel. Attila életében felbukkan egy rég halottnak hitt barát, akiről hamar kiderül, hogy nem az, akinek látszik. Janka továbbra sem képes tisztelni jó útra tért férjét, így ezúttal visszafordíthatatlan lépésre szánja el magát. Márk saját bizniszbe kezd, de könnyelműen túl nagykockázatot vállal. Mira megtalálja és rögtön el is veszíti a szerelmet, amit drasztikus eszközökkel próbál feldolgozni.