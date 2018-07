Ahogyan arról már korábban beszámoltunk, idén is remek koncertekre számíthatunk az augusztus 2-4 között megrendezésre kerülő Paloznaki Jazzpikniken. Van egy friss hír is a fesztivállal kapcsolatban: a templomdomb alatti, talán leghangulatosabb kisszínpadon szombaton fellép a Barabás Lőrinc Live Act is! A trombitás-zeneszerző játszott már Paloznakon, korábban olyan formációkban zenélt, mint a The Uptown Felaz és az Irie Maffia. Ezen az estén trombitán és laptopon egyedül szólaltatja meg dalait, feldolgozásait. A groove-os, ritmusos tánczenétől a komolyzenei utalásokig a hangszínek és stílusok egyvelege, a ritmikus témák, arpeggiok egy sokoldalú zenei előadássá állnak össze. Mindez egy jazz-zenész kíváncsi szűrőjén keresztül. Hangolódásként hallgasd meg velünk néhány korábbi felvételét!



Munkába menet:

Ebéd előtt:

Kellemes esti vacsora mellé:

A hétvégére hangolódáshoz:

Pár nap és indul a Jazzpiknik!

Jamie Cullum / SOUL II SOUL ft Jazzie B & Caron Wheeler / Electro Deluxe / Kraak & Smaak Live Band / Geszti+Jazz+Az+Lányok / 3 nap 4 színpad 20 előadó