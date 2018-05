Aki a nyár leghangulatosabb fesztiválját keresi, évek óta Paloznakon találja magát, idén augusztus 2. és 4. között: a fűben ülős, napsütéses délutáni koncertektől a klubhangulaton át a „nagykoncert” élményig minden megvan, csak éppen közben ki sem kell mozdulnunk az apró, de annál színesebb balatoni faluból.

2018-ban itt az idő, hogy egy karnyújtásnyira a vízparttól együtt hullámozzunk Jamie Cullum hol őrült, hol elringató zongorajátékára, elkalandozzunk a funky, a swing és a hiphop világába a hihetetlenül energikus Electro Deluxe-szal, vagy táncoljunk a Kraak & Smaak electro-funk slágereire. Itt lesz egy igazi jazz és soul klasszikus, a Grammy-díjas SOUL II SOUL ft Jazzie B & Caron Wheeler csapata, és a Geszti+Jazz+Az+Lányok is egyedi felállással, különleges produkcióval.

Fábián Juli szerepe mindig is fontos volt a piknik életében, Juli része volt és marad a fesztiválnak, az első teltházas koncertet ő adta. Idén a szervezők koncerttel és színpaddal is emlékeznek az énekesnőre, aki sajnos már nem lehet köztünk.

„Fábián Juli a Jazzpiknik kezdete óta hajtóerőnk és múzsánk volt, így az emlékére a korábbi kis színpadot, ahol anno Juli debütált nálunk, átkereszteltük Fábián Juli színpadra. Egy emlékkoncerttel is készülünk, ahová még alakulnak a fellépők, de biztosan velünk lesz Tóth Vera, Big John Whitfield, Carl Avory, MC Kemon, Zoohacker és zenekara, Delov Jávor és DJ Q-Cee”

– mondta Valde Orsolya, a Paloznaki Jazzpiknik egyik alapítója és projektvezetője.

Mostanra teljes lett a magyar fellépők listája is. Csütörtökön a Jamie Cullum nagykoncert előtt fellép a Finucci Bros Quartet feat. Radics Gigi, akik Beyonce-dalokat hoznak jazzesebb, swingesebb köntösben. Quincy Jones nemrég Radics Gigit a világ 10 legjobb énekesnője közé sorolta – Paloznakon is biztosan varázsolni fog. Itt lesz a Soul Surge, Kollányi Zsuzsi és Dr. Echo duója, a Muck Éva trio, a 2015-ös év női basszusgitárosa az USA-ban, Malek Andrea, az Indigó, a Várallyay Petra trió, a Pankastic, Ruby Harlem, Tandi Flóra és zenekara Sinha Róberttel, Antonia Vai és a Shaibo is.

A Tájház udvarán helyet kapó Fábián Juli Színpadon klubhangulatra és erős hazai zenei felhozatalra lehet számítani. A Taittinger Jazz és Pezsgőbár színpadon a mediterrán jazzé a főszerep, míg a Sáfránkert Vendéglő előtti Audi Stage-en jazzformációk és DJ-k adják a hangulatos aláfestést.

És persze marad a vidéki hangulat, a legjobb balatonfüredi és csopaki borok, díszletnek pedig a Balaton közelsége, a szőlősorok, a kis utcácskák és a fehérre meszelt, Balaton-felvidéki házak.

A Jazzpiknik házigazdája a Homola Pincészet és a Sáfránkert Vendéglő, de a piknik nem piknik további hozzávalók nélkül! A piknikhangulatot piknikkosarak, behűtött borok és plédek teszik teljessé. A fesztivál borkínálatának alapját a házigazda Homola Pincészet borai adják, emellett kaphatók lesznek a környékbeli pincészetek válogatott borai is. A gasztronómiai kínálat összeállításában a Food Truck Catering nyújtott segítséget. Jön a Pola Pola, a Céltorony BBQ, az á table!, a Cupákos, a Lilipop Cukrászda, a Waffel Land, a Paneer, a Meat & Sauce, a Kanálgép, a környékről pedig itt lesz többek között a Tekeresvölgyi Sajtműhely és az Arácsi Cukrászda.

A Jazzpiknik a VeszprémFesttel koprodukcióban kerül megrendezésre, rendező partner a Paloznaki Önkormányzat.

Idén is lehet majd TukTukokkal közlekedni a helyszínek között, a kis motorok már a fesztivál védjegyévé váltak. Délutánonként interaktív gyerekprogramokkal várják a kicsiket!

Mivel Paloznak egy kis falu, így szállásokat a környékbeli településeken érdemes nézni. A szervezők a programok előtt és után piknikbuszokat indítanak Balatonfüred és Alsóörs-Balatonalmádi-Balatonkenese irányába, de Veszprémbe is könnyen el lehet jutni taxival.

3 nap, 20+ zenei produkció, jazz, bor, buli, Balaton. 2018-ban is irány Paloznak!

További infókért katt ide.