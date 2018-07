Aki járt már bármilyen zenekari koncerten, az tudja, hogy az élőzene varázsa képes megszínesíteni a legszürkébb napokat is. A külföldi és a magyar könnyűzenei palettán bőven akad kedvencünk, most viszont valami másra vágytunk. Néhány nappal ezelőtt volt szerencsénk meghallgatni egy rögtönzött zongora-előadást, ami annyira feldobta az esténket, hogy úgy döntöttünk, a népszerű hazai jazz-zongorista, Nyári Károly néhány korábbi felvételével próbáljuk túlélni a hét előttünk álló részét. Három kedvencünket most megosztjuk veletek!



#1

A Youtube-on böngészve először egy filmzenét szemeltünk ki, amit biztosan ti is ismertek. Az 1970-es évek amerikai szerelmi drámájához íródott dal népszerűsége töretlen, a Love Story Nyári Károly előadásában is tetszeni fog.

#2

Frank Sinatra klasszikussá vált dala, a My Way sokakat megihletett már, így az utóbbi években számos feldolgozás készült. Ha magyar nyelven még nem hallgattátok meg, itt a lehetőség!

#3

Számunkra Máté Pétert idézi meg a következő dal, amit hallgatva időutazás részeseivé válhatunk. Az érzelmes melódiák garantáltan kizökkentenek a rohanó hétköznapokból, a hét közepén pedig éppen erre vágyunk.

Ha ti is kedvet kaptatok a műfajhoz, 2018. szeptember 15-én az Erkel Színházban élőben is meghallgathatjátok Nyári Károly lemezbemutató koncertjét, amelyen a pályáját meghatározó magyar és külföldi slágereket dolgoz fel a tőle megszokott, kivételes módon. A részletekért kattintsatok ide!