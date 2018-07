Nyári Károly: Egy nyáron át – Lemezbemutató koncert

Nyári Károly az ország legismertebb énekes zongoristája ez év szeptemberében Egy nyáron át címmel, új albumot jelentet meg a rajongók nagy örömére. Az album zenei anyagát egy fergeteges lemezbemutató koncert alkalmával mutatja be a közönségnek 2018. szeptember 15-én az Erkel Színházban.

Az előadó régi vágya teljesül azzal, hogy a pályáját meghatározó és számára legkedvesebb magyar és világslágereket dolgozza fel a tőle megszokott igényes és különleges szimfonikus hangszerelésben. Olyan örökérvényű dallamok csendülnek fel, mint a My Foolish Heart, You Go To My Head, Addig szeretnék élni csak, az általa alapított Charles Music Kamarazenekar és a Budapesti Jazz Szimfonikus Zenekar közreműködésével.

Nyári Károly virtuóz zongorajátékával, különleges énekhangjával és utánozhatatlan eredetiséggel kápráztatja el az igényes zenét kedvelő közönséget. Az esten meglepetés sztárvendégeket is hallhatunk, akik gyönyörű duetteket adnak elő a művésszel.

Az elhangzó művek dramaturgiáját a lenyűgöző látványvilág teszi még emlékezetesebbé.

Nyári Károly exkluzív lemezbemutató koncertjén mindent elsöprő zenei élményt ígér a közönségnek!

Információk:

Időpont és helyszín: 2018. szeptember 15. 20:00 Erkel Színház

Karmester: Kovács László

Közreműködik: Charles Music Kamarazenekar, Budapesti Jazz Szimfonikus Zenekar

Jegyeket ezen a linken tudsz vásárolni.