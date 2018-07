Nyár végén kezdődik a 21. Zsidó Kulturális Fesztivál

A zsidó kultúra legnagyobb seregszemléjét, a 21. Zsidó Kulturális Fesztivált idén augusztus 26. és szeptember 2. között rendezik meg, Budapest hat helyszínén. Ez a fesztivál nem csak egy rendezvénysorozat, hanem ünnep is, amely lehetőséget ad a sokszínű és páratlanul gazdag magyar zsidó – zsidó magyar kultúra megismertetésére, népszerűsítésére.

A fesztivál egyik kiemelt helyszíne ez évben is a Dohány utcai zsinagóga, amely Közép-Európa legnagyobb és legimpozánsabb zsidó temploma. Hagyományosan nyitóeseményként itt ad koncertet augusztus 26-án a Budapest Klezmer Band és a Spanyolországból érkező nemzetközi formáció, a Barcelona Gipsy balKan Orchestra, amelyen sztárvendégként ott lesz Palya Bea és közreműködőként Szokolay Dongó Balázs. Augusztus 27-én Nógrádi Gergely főkántor és barátai – tíz szólista és a zsinagóga férfi kórusa – lépnek föl, másnap pedig a Malek Andrea Soulistic formáció áll színpadra Szalóki Ági, Balázs Fecó és a Magyar Virtuózok Kamarazenekar közreműködésével. Augusztus 29-én napjaink egyik legünnepeltebb jazzmuzsikusa, Avishai Cohen érkezik triójával és a MÁV Szimfonikusok vonósaival, majd augusztus 30-án generációjának egyik legkiemelkedőbb tehetsége, Takács Nikolas és Veres Mónika adnak közös koncertet. A fesztivál utolsó napján egy igazi nyáresti koncertre várja a közönséget az ország egyik legnépszerűbb klezmer együttese, a Sabbathsong Klezmer Band, és vendégük Nyári Károly és zenekara.

A Hegedűs Gyula utcai zsinagógában három rendkívüli hang és eredeti személyiség találkozik össze Bíró Eszter, Bodrogi Éva és Falusi Mariann közös koncertjén. A Musica Ficta együttes Utazó zenék című különleges zenei produkciójában a keresztény, a muszlim és zsidó világ zenei hagyományának hangjai csendülnek föl, a budapesti Spanyol Nagykövetség és a Cervantes Intézet támogatása és együttműködésének keretében. Ugyanitt lép színpadra az Ethnofil együttes, az underground zenei élet ikonikus zenekara, akik szaxofonra és hegedűre hangszerelt, klezmer alapú összeállítással készülnek. A népszerű Klezmerész együttes az idei fesztiválon a Kossuth-díjas Bangó Margittal együtt lép közönség elé, míg Seres Ildikó, Vida Péter és Müller Péter Sziámi tolmácsolásában, Seress Rezső legszebb dalaiból hallhatnak válogatást. A Bob és Bobék Orchestra társulat pedig életre kelti a halhatatlan rejtői figurákat, Vanek urat, Piszkos Fredet és Fülig Jimmyt is.

A Goldmark terem is számos programnak ad otthont. Rubin Eszter írónő Bagel című regénye alapján a Terminal Workhouse Társulat felolvasószínházi előadást tart, ugyanitt katartikus produkcióval készül Csordás Klára mezzoszoprán operaénekes és Harazdy Miklós zongoraművész, akik zsidó zeneszerzők műveit adják elő Mendelssohntól Gershwinig. Ugyancsak itt láthatják Bauer Andrea és művésztársait a The man I love című estjükön. Valamint idén is kinyílik a híres emberek postaládája, amikor is Fullajtár Andrea, Grisnik Petra, Simon Kornél és Makranczi Zalán tolmácsolásában, külön a fesztiválra összeállított levélválogatást hallhatnak.

Korcsolán Orsolya hegedűművész rendhagyó produkcióra vállalkozik: zsidó szerzők különböző amerikai filmekhez írt zenéiből ad elő egy csokorra valót az Uránia Nemzeti Filmszínházban, ahol egész Hollywood megelevenedik majd.

Idén több ingyenes programmal is kedveskednek a közönségnek. A Ráday utcai 2B Galériában Parti Nagy Lajos nyitja meg Féner Tamás Jákob létrája című fotókiállítását. A Bálint Házban pedig a könyvbemutatóké lesz a főszerep, valamint a Tunéziai Nemzeti Idegenforgalmi Hivatal támogatásának köszönhetően itt mutatják be Az arab világ utolsó virágzó zsidó közössége: Dzserba szigete című kiállítást.

További információkért ide, jegyeket pedig itt vásárolhatsz.