Egy borfesztivál, ami más, mint a többi – Palkonya Hangja

Vajon milyen bor illik leginkább egy veterán perui pszichedelikus cumbia zenekarhoz? Vörös vagy rozé passzol jobban Fela Kuti zenekar vezetőjének afrobeat koncertjéhez? Cabernet Sauvignon vagy Merlot csúszik jobban egy Irie Maffia koncerten? Vajon a hazai goa színtér legkiválóbb dj-inek szettjére milyen fröccs társaságában érdemes táncolni?

Mindez kiderül az Irie Maffia első saját szervezésű fesztiválján. Három, a maga területén sikeres magyar fiatalember, az Irie Maffia vezetője, Élő Márton, a Zing Burger alapítója, Susánszky Ádám és a palkonyai borász Haraszti Ferenc összeálltak, hogy egy, a megszokott borfesztiváloktól merőben különböző, unikális fesztivált hozzanak létre: a világ minden tájáról érkező zenészek többek között dél-amerikai cumbiát, afrobeatet, reggae-t és hiphopot játszanak majd.

Élő Márton, az Irie Maffia vezetője elmondta: “Ez a Palkonyai fesztivál számomra kicsit olyan, mint amikor egy féltve őrzött kincset, valami eddig titkos rejteket megoszt az ember a barátaival, ismerőseivel. A palkonyai táj, hangulat plusz az a zenei világ, amivel megpróbáljuk ezt a csodát még vonzóbbá tenni egy olyan kombináció, amit tényleg büszkén, de nagyon féltve mutatunk meg az erre nyitott közönségnek. Szeretnénk, ha ez a fesztivál hosszú távon is egy családias, baráti kis rendezvény maradna, amilyen maga Palkonya is. Ezért is maximalizáltuk 2000 emberben a létszámot.”

Az Irie-stáb számára nem ismeretlenek a különleges projektek. Ezúttal Palkonya életét rázzák fel zenei és gasztronómia programokkal, a helyi borászokkal és termelőkkel szoros együttműködésben. A rendezvényen számos palkonyai pince nyitja ki kapuit, a termelői piacon pedig helyi gasztronómiai különlegességeket lehet beszerezni.

A Palkonya Nagyszínpadon többek között fellép a perui Los Mirlos, az afrobeatet játszó Mabon Dawud Republic Delé Sosimivel kiegészülve, a ghánai-magyar RedRed Sena Dagaduval és a magyar-perui-uruguayi Los Orangutanes. Emellett olyan népszerű hazai előadók is színpadra lépnek, mint az Irie Maffia, a Kéknyúl, a The Qualitons, az Ethnofil vagy a pécsi Singas Project. Délutánonként a pincesoron akusztikus koncertek és chillout helyszín várja a fűben heverészni vágyókat.

A Haraszti Birtok két helyszínnel fogadja a tudatos bulizókat: az Árpaföldön a magyar és kínai pszichedelikus színtér legkiválóbb dj-i repítenek a goatrance világába reggeltől estig, a Soundsystem Teraszon pedig olyan ismert DJ-k táncoltatnak, mint JumoDaddy, Zhao, Suhaid, ELO és Cadik.

A BusaPista Hiphop Bázisra az Irie Maffia veterán rappere, Busa Pista legjobb cimboráit hívta meg a hazai underground hiphop szcénából, így például a Slow Village, az NKS vagy a Lusta Bítek szórakoztatják majd Palkonya hiphopra éhes közönségét.

A Palkonya Hangja egy kifejezetten gyerekbarát fesztivál: mesekirándulás, Bóbita Bábszínház, gyerekkoncertek, kézműves szakkör és még sok más program várja a mulatni vágyó szülők mulatni vágyó gyermekeit.