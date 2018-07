A legjobb haléttermek Budapesten

Ki ne vágyna olykor-olykor egy ízletes halászlére, egy kívül ropogós, belül omlós sült hekkre vagy egy kis haltepertőre friss zöldségekkel? Minden további nélkül, következzen a top 7 halétterem a fővárosban, ahol kielégítheted gasztro vágyálmaidat.

A könnyen megközelíthető Thököly úti Aranyhal Étterem olyan halkülönlegességekkel várja vendégeit, mint a haltepertő, a lazacsteak, a haltál (rajta grillezett lazaccal, harcsával, fogassal és pontyfilével), vagy a harcsapaprikás, de hagyományos magyar fogásokat, vegetáriánus ételeket és helyi specialitásokat is kóstolhatunk az otthonos vendéglőben. Az étterem negyven éve áll készségesen a vendégek rendelkezésére barátságos áron kapható, bőséges ételeivel, és kétfogásos napi menüjével, mindössze 1190 forintért. A bájos enteriőrben, a maga piros kockás terítőivel, téglafalaival és fafelületeivel, mindenki kellemesen fogja érezni magát egy finom ebéd vagy vacsora elfogyasztása közben. Az Aranyhal minden nap tárt karokkal vár.

1145 Budapest, Thököly út 121.

A Papnövelde utcai grillétterem kínálatában találni tradicionális magyar fogásokat (ilyen például a gulyásleves, a halászlé vagy a somlói galuska), remek helyi borokat, kézműves söröket, és olyan messze földön híres halételeket, melyeket a világ különböző pontjairól összegyűjtött receptek alapján készítenek el. A nagy népszerűségnek örvendő fish & chipsen kívül, olyan különlegességek is kaphatók, mint trieszti fekete kagyló, tigrisrák baconbe tekerve, vagy kanadai homár. A mi tippünk: élvezz egy frissítő limonádét a Bubba’s vakációhangulatot idéző teraszán, és kóstold meg a kiadós lazac- vagy harcsaburgert! Ha már arra jársz, ne hagyd ki az Anjuna isteni jégkrémjeit sem!

1056 Budapest, Papnövelde u. 10.

Szívesen kipróbálnál nem mindennapi halételeket is? Akkor a Buddha-Bar Budapest ázsiai fúziós konyhája könnyen fővárosi kedvenceddé válhat. A belvárosi étterem újragondolt szusikreációkkal, tekercsekkel, nigirivel, új stílusú tataki sashimivel (tonhallal, lazaccal vagy fésűkagylóval) kápráztat el. Endrődi Péter séf szerint, a kulcs a vendégek szívéhez az ételek tálalása. A nyári kínálat olyan újdonságokat rejt, mint a lazacfilé paprikapürével, zöld spárgával és teriyaki szósszal, míg a csípős tonhal tacohoz (mediterrán fűszerekkel, chilivel és korianderrel) hasonló ételek a Buddha-Bar séfjeinek kreativitásáról adnak tanúbizonyságot. Ha nekünk nem hiszel, kóstold meg magad!

1052 Budapest, Váci u. 34.

A Kempinski Hotel Corvinusban található Nobu az első közép-európai tagja az avantgárd japán étteremláncnak, amelyet Nobu Matsuhisa séf és a világhírű színész Robert De Niro alapított. Schreiner Gábor főszakács felel azért, hogy a japán-perui ízkavalkád tökéletes harmóniában egyesüljön a magyar konyha fogásaival, így a menün izgalmas halételek (a mi kedvencünk a tonhalas tekercs tempura bundában sütve, mustáros miso mártással) is helyet kaptak a Nobu egyedülálló, világhírű különlegességei mellett. Látogass el ide ebédidőben, így kipróbálhatod a business lunch különlegességeit (amelyek között miso leves, a sushi séf napi ajánlata, valamint fagylalt is helyet kapott). Csekkold le a különleges étlapot és a szezonális ajánlatokat a Nobu weboldalán!

1051 Budapest, Erzsébet tér 7-8.

A budapesti kínai negyedben található Wan Haot autentikus dim sumjairól és kantoni különlegességeiről ismerik a fővárosiak és az itt élő kínai közösség tagjai. Egyik legnépszerűbb ételük a párolt hal fűszeres szójaszószban, amit a tradicionális kantoni konyha védjegyeként tartanak számon. Általában mandarinhalból, sügérből vagy nagy rombuszhalból készítik, amit megtöltenek egy gyógynövényekből, chiliből és gyömbérből készült fűszerkeverékkel. A nyári időszakban a Wan Hao kültéri kínai grillpartyval várja a halételek és az ázsiai konyha szerelmeseit, a Funzine olvasói pedig 10% kedvezményre jogosultak!

1107 Budapest, Jegenye utca 30.

A Budapesttől félórányira, Gödön található Tó Bisztróba megéri leautózni. Habár a modern enteriőr és a világoskék falak tengerparti hangulatot kölcsönöznek a bisztrónak, a legközelebbi természetes vízforrás valójában az imádott Duna. A nemrégiben felújított étterem könnyed kulináris utazásra hív a magyar gasztronómia vidékére, omlós pisztráng, rántott harcsapofa, királyrák á la pil-pil és Ica néni legendás zsíros kenyerének társaságában. A kétfogásos napi menü (12 és délután 3 között) 1190 forintba kerül, de plusz 300 forintért felteheted a pontot az i-re egy finom desszerttel.

2131 Göd, Bartók Béla utca 6.

Bizonyára tudjátok, hogy Magyarország második leghosszabb folyója, a Tisza gazdag vízi élővilággal büszkélkedhet. A STÉG Halsütödében tehát nem véletlenül döntöttek úgy, hogy ételeik fő hozzávalóit a folyó menti térségből gyűjtik be. A halban jártas étterem a Tisza legkiválóbb halait (úgy mint harcsa, ponty, tőkehal és domolykó) hozza el nekünk Budapest szívébe, a Gozsdu udvar szomszédságába. Érdemes egy pillantást vetni napi ebédmenüjükre, megkóstolni isteni lángosukat, szigorúan tejföllel és sajttal, vagy befalni egy habos gofrit, de ne feledd, ahogy a STÉG mottója is mondja, “eat well, eat fish” azaz egyél jót, egyél halat!

1055 Budapest, Dob utca 16.