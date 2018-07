Családosan a Balatonon – Programok, ahol az egész család jól érzi magát

A Balatonra nemcsak a szerelmünkkel vagy barátainkkal érkezhetünk, hogy kikapcsolódjunk néhány napra. A magyar tenger a családosok számára is temérdek pihenési és szórakozási lehetőséget nyújt.

Az egyik legnépszerűbb lehetőség a Balaton környékén fellelhető kalandparkok sokasága. Zamárdiban és Csopakon két pálya teljesítése között még kisvasútra is szállhatunk, Nemesvitán pedig egy westernparkban bújhatunk a cowboyok bőrébe. Zalakaroson a 7 vezér kalandparkban a történelemtudásunk felfrissítésére is van lehetőség.

És ha már a kalandparkoknál tartunk, a Reziben található Dinoparkot is érdemes felkeresned, mely egy igazán különleges helyen, négy domb találkozásánál található, Keszthelytől alig néhány kilométerre. A Dinoparkban megelevenedik a dinoszauruszok több ezer évvel ezelőtt letűnt kora, a megdöbbentően élethű dinófigurákkal.Amennyiben a dinók önmagukban nem nyűgöznének le, eláruljuk, van kötélpálya, mászófal, ugrálóvárak és csónakázótó is.

Ha a kicsik másféle kalandra vágynak, ajánljuk a siófoki T-Flotta Kincskereső Kalóz Gyerek Show-ját, ahol a házigazda nem más, mint maga Jack Sparrow kapitány, a Balaton pedig egy izgalmas, rejtélyekkel teli tengerré változik.

Az egész család számára remek időtöltést nyújt a Balaton-felvidéki Nemzeti Parkban található Salföld Major, ahol számos őshonos magyar állatfajtával találkozhatunk. A gazdaságban rackajuhokat, mangalicákat, szürkemarhákat és persze a magyar pásztorkutyákat is találunk, mint például a puli vagy a mudi. A gyerekek nemcsak egészen közelről ismerkedhetnek meg az állatokkal, de lovagolhatnak vagy lovas kocsizhatnak is, a fűszer- és gyógynövénykertben pedig akár igazi kis szakértővé válhatnak.

Kulturális programok között is találunk olyat, mely az egész családot leköti. Ilyen a július 20-a és 29-e között immáron 28. alkalommal, Taliándörögd, Vigántpetend és Kapolcs között megrendezett Művészetek Völgye. A felnőtteknek a koncertek és a borkóstolók, a kicsiknek a gyerekfoglalkozások garantálnak majd felhőtlen szórakozást. Az idei fesztiválon fellép Harcsa Veronika, az Ivan and the Parazol, Jamese, a Mary Popkids és Rebecca Ferguson is.

Ugyancsak az egész család kikapcsolódását biztosítja a balatonfüredi Annagora Aquapark, mely Magyarország második legnagyobb hullámfürdője. A 11 medence között találhatunk hullám-, kültéri és beltéri wellness- és gyermekeknek szánt élménymedencét is. Az Annagora wellnessszolgáltatásai a különböző masszázsok mellett sókabinnal, jégbarlanggal, pezsgőfürdővel és három szaunával is várnak. Ha kicsit messzebbre merészkednél a Balatontól, a Veszprémi Állatkertet feltétlenül jegyezd fel a programjaid közé. A park attrakciói közé tartozik a gyűrűsfarkú maki, az orrszarvú, az elefánt és a zsiráf is. A kicsikre is gondoltak, értük van a zoopedagógiai oktató- és kiállítóház.