Nem hagyunk unatkozni – Mutatjuk a legjobb hétvégi programokat

Bár az időjárás eléggé hektikusan változik, mi nem hagyunk unatkozni ezen a hétvégén is. Összegyűjtöttük a legjobb programokat, melyeket verőfényes napsütésben és a legnagyobb nyári zivatar idején is tudsz élvezni. Jöjjön a hétvégi programajánlónk.

Csütörtök – június 28.

Az “Elgondolkodtatás Varázslata”, amelyre “Meginvitáltalok Mindenkit” aki a képek által kicsit is szereti használni a fantáziáját és mellette a képzelőereje segítségével el tud rugaszkodni a földi dolgoktól legalább addig, amíg a képek előtt időzik az ember. Ennek a sorozatnak időt kell adni, megismerni épp mivel-kivel vagy kikkel állsz szemben és veszed észre az újabb és újabb témát, alakot, formát. Határt csak a képzeletünk szabhat, ami meg ugye tudjuk, végtelen!

Akusztik élvezet tölti majd be az Esernyős árnyas, fás belső udvarát, ahol különleges zenei hangzások csendülnek fel elképesztően tehetséges alkotóktól. A WuU egyediségét az adja, hogy megmarad a bensőséges hangulat a közönséggel, miközben a jónevű zenekarokból érkező fiatal zenészek most akár egy szál gitárral is megmutatkozhatnak kötöttségek nélkül, szabadon.

Gyere, és próbáld ki magad „Magyarország legrégebben futó slam poetry klubján!” A verseny 2 blokkból áll, a kettő között 15 perces szünet van. Mindkét blokkban 10-10 versenyzőt húzunk ki a kalapból. Az open mic-ra ketté bontva, a két versenyblokk előtt kerül sor, 4 open mic-ra nevezőt az 1. blokk, 3 open mic-os jelentkezőt a 2. blokk elején húzunk ki a kalapból a verseny előtt.

Hétről hétre péntek esténként a magyar konyha hagyományos remekeiből összeállított büféasztalos választékkal várnak az Araz Étteremben. A karakteres ízvilágú ételekhez három magyar borvidékről származó bort, kadarkát, kéknyelűt és rosét kínálnak. A vendégek megismerkedhetnek a végletekig érzelemdús, hol lágy, holritmusosan csattogó – szatmári, kalotaszegi, mezőségi, székelyföldi, és más magyar tájak népzenéjével. 20 órától egy húsz perces néptáncbemutató során megtekintheted az adott vidékek táncát és díszes népviseletét is.

Péntek – június 29.

A kiállítás közel 1.000 m2-es kiállítótéren, 21 szobán keresztül mutatja be újra az elmúlt évszázadok leghíresebb gyilkosságait. Minden érzékre ható speciális effektekkel és a legmodernebb technológiákkal valóban megeleveníti a gyilkosokat és történeteiket, így például a szüzek vérében fürdő Báthory Erzsébetet, Vlad Tepest, Hasfelmetsző Jacket vagy éppen Al Caponét. Az interaktív tárlatvezetés olyan hatást képes nyújtani, amely egyedülálló Magyarországon.

Az előadás-sorozat a Manifesto videoinstallációhoz illeszkedik: a filmekben elhangzó manifesztumokhoz, képzőművészeti kiáltványokhoz és költői szövegekhez kapcsolódik. Az előadások egy-egy nagyobb, 20. századi avantgárd mozgalmat, művészettörténeti stílust vagy képzőművészeti tendenciát mutatnak be.

Ahogy látjuk: Szürke, egyhangú világunk valóságos. A valóság: Ez a világ csak átverés, egy nagyszabású összeesküvés része, amelynek kiagyalói mesterséges intelligenciájú gépek. A hatalom az ő kezükben van és az emberek mind rabszolgák. Kemény! Eláll a lélegzeted a trükköktől, elszáll az agyad az akciójelenetektől és megáll az eszed a történettől.

Los Angeles? Hagyjuk már! Seven Davis Jr. inkább ideutazik a napfényes Budapestre, hogy világörökségi panoráma árnyékában pörgesse a jól szituált funkba oltott house lemezeket.Június 25-én jön az új release, egyenesen a saját kiadótól, a Secret Angels-től, amit a Pontoon-on celebrál az MTV meghívására. Spoiler alert: az apropó mégsem az új megjelenés, de a Duna-parton erre is fény derül.

Ugyan a The Medley’s alapítása óta eltelt 6 év, a zenekar alapelve, miszerint az urban-rock, post-blues menő, semmit sem változott. Magukról azt mondják: „Az alapító tagok Magos Bálint és Pauer Gellért olyan zenei hangulatot álmodtak meg, ami a nagyvárosi életforma visszásságait és neurózisait intelligens cinizmussal és sötét humorral közvetíti.”

Szombat – június 30.

Az utcákon járva, a régi házak belső udvaraiban és a múlt századi boltokban megérthetjük a régi városrész elképesztő fejlődését, miközben felfedezzük a magyar szecessziós építészet egyedi és sajátos arculatát.

Képzeletünkben velünk sétál derűsen és elégedetten a két jó barát és üzlettárs, akik egyszerre mondtak igent a nyugati haladásra és a magyar kultúra megőrzésére: a magyar szecesszió megteremtőjeként számon tartott Lechner Ödön építész, valamint Zsolnai Vilmos kerámiaművész.

Elsősorban erőnléti edzőknek, sportolóknak, személyi edzőknek ajánlják a 3 órás workshopon való részvételt, ahol az eszköz használat alapjait, és elméletét ismerhetik meg. Gaál Attila és Gábor Mayer hisznek benne, hogy az Ultimateinstability®, eszközcsaládjával és tudományos hátterével együtt nagyban hozzá fog járulni a magyar élsport sikereihez is.”

Már a magzati korunktól kezdve folyamatosan kapcsolódunk a minket körülvevő világhoz, miközben számtalan hatás ér bennünket. Születésünk után ez tovább folytatódik, és olyan kapcsolati, kötődési mintákat alakítunk ki környezetünk tagjaival, amelyek a későbbiekben is meghatározóak lesznek számunkra. Az első évek kapcsolatainak tükrében sok tapasztalatot gyűjtünk, amelyek mentén képet alakítunk ki önmagunkról. Kora gyermeki énünk és tapasztalataink elkísérnek bennünket, visszük magunkkal életünk végéig, miközben újabb és újabb életkorok és tapasztalatok rétegeződnek rá.

William Shakespeare klasszikus tragédiája ezúttal a londoni Barbican színház előadásában elevenedik meg, amelyet a National Theatre Live sorozat keretében rögzítettek. A főszerepben a Kódjátszmából, vagy épp az Urániában is nagy sikerrel játszott Frankenstein című színdarabból is ismert Benedict Cumberbatch-t láthatjuk. Amint egy ország a közelgő háborúra fegyverkezik, ezel egy időben egy család darabokra hullik. Hamlet apja halálát kényszerül megbosszulni, de a feladat megbénítja, s ebben az elkeserítően behatárolt helyzetben növekvő indulata, lázadása nem csupán épelméjűségét, de az ország jövőjét is veszélybe sodorja.

Táncoljuk át az éjszakát együtt, Budapest egyik legszínvonalasabb klubjában, amely többek között csodaszép belsővel és udvarral, valamint pokolian tiszta hangrendszerrel. A buli hivatalos folytatása a Coronita afteren esedékes, amelyre kedvezményes, kombinált belépőket is tudtok vásárolni.

Vasárnap – július 1.

Az Alapozó borismereti tanfolyam lépésről-lépésre vezet be az alapszintű borismeretek világába. A képzés során alapszintű kóstolási ismereteket szereznek, s emellett megismerkednek a gasztronómia történetével, valamint a bor és étel párosítás alapelveivel elméletben és gyakorlatban is.

Nézd a VB-t a Mozsár teraszán, és 5 perccel a kezdés előtt add le a tippedet arra, hogy milyen végeredménnyel fog zárulni a mérkőzés. Ha sikerül pontosan eltalálnod, az asztalotok fogyasztásából 50% kedvezményt adnak!

Mindig is érdekelt, hogy mitől lesz olyan omlós a steak, hogy szinte elolvad a szádban? Hogyan lehet játszi könnyedséggel isteni steaket sütni? Mit tálalj még az ínycsiklandozó steak mellé? Köret, mártás, bor és desszert, mi illik hozzá?A tanfolyamon nem csak steaket sütnek, henem elkészíthetsz egy komplett vacsora menüt, hogy egy igazán különleges ételsorral nyűgözhesd le vendégeidet.

Az Alice In Chains a mai napig minden idők egyik legbefolyásosabb amerikai rockzenekara. Karrierjük során számos Grammy-díjra jelölték őket, több mint 20 millió eladott lemezzel, illetve egy igencsak elvakult nemzetközi, több millió főt számláló rajongói bázissal büszkélkedhetnek. A Nirvana, a Pearl Jam és a Soundgarden mellett egyike a Nagy Négyesnek, akik a ’90-es évek közepén tettek szert hírnévre Seattle-ből, és akik megváltoztatták a modern rock hangzását.

A Szabó Balázs Bandáját jól ismeri a hazai koncertre járó közönség: az egyedi zenei világú multiinstrumentalista énekes és zenekara rendszerint telt házas fellépéseken varázsolja el kivételes hangulatú műsorával a rajongókat, miközben időről időre Csöndkabátba öltöztetett estjein járja be a zene és az irodalom határvidékét is.

Normákon kívül álló párkapcsolatukban Orfeo & Euridice modern mindennapjaink mitológiájában szembesül a szerelem elvárásaival és lehetőségeivel. A magával ragadó látványvilágú bemutatóiról híres NorrlandsOperan előadásában az operairodalom egyik legszebb darabjának egyedülálló adaptációjára számíthatunk.