Elképesztő képek – New York egy magyar szemével

Még sosem jártál New Yorkban? Ne aggódj, ha ezeket a bámulatos képeket megnézed a nagy almáról, nem maradsz le sokról. Egy magyar fotós elképesztően gyönyörű képeit láthatod.

A képeket a természetfotóiról híres Czakó Balázs készítette, akinek a munkáit többek között a National Geographicban is láthattuk már. Balázs egy felkérés miatt utazott New Yorkba, hogy képeket készítsen. A tengerentúlon egyből felkereste az egyik kedvenc New York-i fotósát, Khordi Jennifert, aki megmutatta neki a város legszebb, legjobban fotózható részeit, aztán repülőbe szálltak, hogy onnan is lőhessenek néhány képet.

A legjobb fotókat válogattuk össze.