Múzeumok és bulik éjszakája – Ismét itt a hétvégi programajánlónk

Idén júniusban sem maradunk Múzeum Éjszakája nélkül: szombaton újra végigjárhatjuk a kedvenc múzeumainkat, melyek különleges programokkal készülnek szombat délutánra és estére. A kulturális programok mellett a jó bulikban sem szűkölködik a hétvége. Összegyűjtöttük mindkettőből a legjobbakat. Íme, a hétvégi programajánlónk.

Csütörtök – június 21.

Az Atlantic Club üdvöskéje, Silver Johnny igazi sztárnak ígérkezik. A közönség őrjöng érte, az éjszakai mulató csaknem felrobban minden áldott este. Ezra, a tulajdonos féltékenyen őrzi és csak magának akarja ezt a csodafiút. Egyik nap Ezrát félbe vágva találják a kukában a klub hátsó bejáratánál. Helyettese, Mickey közli a klub csapatával: a főnököt a félelmetes Sam Ross bandája ölte meg, méghozzá azért, hogy ma este eljöjjenek, és erőszakkal vegyék át a klubot.

Hétről hétre péntek esténként a magyar konyha hagyományos remekeiből összeállított büféasztalos választékkal várnak az Araz Étteremben. A karakteres ízvilágú ételekhez három magyar borvidékről származó bort, kadarkát, kéknyelűt és rosét kínálnak. A vendégek megismerkedhetnek a végletekig érzelemdús, hol lágy, holritmusosan csattogó – szatmári, kalotaszegi, mezőségi, székelyföldi, és más magyar tájak népzenéjével. 20 órától egy húsz perces néptáncbemutató során megtekintheted az adott vidékek táncát és díszes népviseletét is.

A 25 éves fesztivál jubileumi évében 17 helyszínen – köztük az Öreg-tó víztükrén, vagy a tatai várban – zajlanak az események, amelyek csúcspontja a hagyományos szombat esti műrepülő show, majd az azt követő, több tucat lámpással kivilágított csónakot és hajót felvonultató vízi karnevál, illetve látványos tűzijáték. A programsorozaton idén olyan sztár fellépők adnak koncertet, mint Rúzsa Magdi, Pápai Joci vagy Vastag Csaba.

A Queens of The Stone Age a 2014-es Sziget fesztiválos fellépése óta nem járt Magyarországon, így már ideje volt a visszatérésnek. Most ráadásul Josh Homme és csapata az augusztus végén megjelent hetedik nagylemezükkel, a Legjobb Rock Album kategóriában Grammy-jelölt Villains-szel érkezik hozzánk, hosszú idő óta először önállóan, headline fellépőként a New Beat szervezésében.

Minden idők egyik legfontosabb dalszerző-énekese Nick Cave, ebben semmi túlzás nincs. Dalszövegei, dalai, lemezei, regényei és személyisége együtt adják ki azt a különleges valamit, ami miatt az ausztrál alkotó megkerülhetetlen és lenyűgöző. Legfrissebb lemezét és pályafutása legjavát hozza június 21-én Budapestre, a Papp László Budapest Arénába.

Péntek – június 22.

Danny Ocean nagy volt, de nem elég nagy. Háromszor is összegyűjtötte kora legmenőbb bűnözőit, és nagy zsákmánnyal távozott… de van, aki még nála is ravaszabb, bátrabb és vonzóbb: a húga, Debbie.

Debbie Ocean (Sandra Bullock) tudja, mitől döglik a légy. Sosem fél és sosem hagyja cserben a humora. Ráadásul ravaszabb bármelyik férfinál. Legújabb célpontja az évente megrendezésre kerülő, az ország összes milliomosa, sznobja és szélhámosa számára kihagyhatatlan nagy esemény, a New York-i Met Gala – amelyet történetesen egy hűtlen expasija (Richard Armitage) szervez.

Csatlakozz a hónap legnagyobb R’n’B & HipHop őrületéhez a Queens Partyhoz! Mit szólnál minden hónapban egy kis fenék rázáshoz? Csillagos ég, hűsítő koktélok, gyönyörű szép lányok és az őket megtáncoltató férfiak.. Kell ennél több?

30 éve volt egy koncert. Ezért ismét egy háromtermes bulival ünnepheted meg a Depeche Mode-ot. Az egyik teremben Depeche Mode (a 101-ről minden, sőt! minden többször és persze a többi nagy Depeche Mode sláger és Depeche Mode b-oldalas és Depeche Mode sima albumszám és persze dalok a tagok szóló lemezeiről) a másik teremben full 80-as évek, a harmadikban pedig dark / EBM / Bonanza.

Készen állsz arra, hogy a Duna-part helyett a Nílus partján érezd a forró homokot a lábad alatt ami őrült táncra késztet, miközben egy napszemüveges tevével koccintasz a Los Angeles-i dance és hiphop szcéna egyik legmeghatározóbb szereplőjére, Egyptian Loverre? Akkor június 22-ét karikázd be pirossal. Egyptian Lover már több mint 35 éve reprezentálja azt megkülönböztető hangzást ami világhírűvé tette. Zenéjét az Old Schooll Hip Hop és Rap köré építette, de ő inkább Dance Music-nak hívja és szerintünk nagyon is igaza van!

Szombat – június 23.

A június 23-áról 24-ére virradó éjszakája már nem csak a nyári napforduló ünnepe, Szent Iván napjának előestéje. Idén 16. alkalommal ezen az éjszakán megnyílnak a múzeumok kapui, és csaknem ezernél több program közül választhat az évről-évre népesebb, csaknem félmillió álmatlan érdeklődő.

A világ legjobb pilótái idén újra birtokba veszik Budapest légterét és páratlan helyszínen, a Duna felett cikáznak. Átrepülnek a Lánchíd alatt, s a város szívében, a legszebb épületek előtt teljesítik lélegzetelállító gyorsasággal a számukra kijelölt pályát a felfújható kapuk között. Sun & Soda w/ Jan Blomqvist and Band – Akvárium Klub – 13:00 Debütál a Sun & Soda elnevezésű NAPPALI bulisorozat, mely a belváros szívébe varázsolja a tengerparti strandok és a trópusi hangulatú partyk világát. Nyáron világszínvonalú programmal a belvárosi urbánus környezetben találod a természetközeli élményt! A sorozat helyszíne az Akvárium Klub Official Terasza, mely erre az időre egyfajta oázissá alakul. Így műfű borítást kap, hangulatos árnyékolókat, mini medencéket, rengeteg növényt és az elengedhetetlen kényelmes nyugágyakat találsz majd itt. Murder A Gyilkos Tárlat Budapest Megnyitó – Király utca 8-10. – 10:00 A kiállítás közel 1.000 m2-es kiállítótéren, 21 szobán keresztül mutatja be újra az elmúlt évszázadok leghíresebb gyilkosságait. Minden érzékre ható speciális effektekkel és a legmodernebb technológiákkal valóban megeleveníti a gyilkosokat és történeteiket, így például a szüzek vérében fürdő Báthory Erzsébetet, Vlad Tepest, Hasfelmetsző Jacket vagy éppen Al Caponét. Az interaktív tárlatvezetés olyan hatást képes nyújtani, amely egyedülálló Magyarországon. Dragomán György – Szabó T. Anna – Ludwig Múzeum – 18:00 A Ludwig Lounge programsorozat Mit lát az író? című különkiadásában a vizuális művészet és az írás kapcsolatát vizsgálják. A Múzeumok Éjszakája alkalmából Dragomán György – Szabó T. Anna szerzőpárossal Valuska László (Könyves magazin) beszélget a Minden nem látszik – Türk Péter (1943–2015) életmű kiállításban. Olyan kérdésekre találhatod meg a választ, mint hogy mitől jó egy írás? Mi Miért olvasunk, és milyen szövegeket olvasunk a vizuális művészetről? Ködösítés vagy filozófia? Ki a jó író?

Superitalo – al fiume – Pontoon – 20:00

Nekünk a Balaton a Riviéra, és most a pesti Duna-part Riminivé változik: egy estére megidézheted a 80-as évek olasz tengerparti diszkóit egy igazi, hamisítatlan italo disco bulival. Itália szintetikus diszkózenéje bűnös örömökkel csábító csodálatos fantáziavilág, ahol szerelmes robotlányok andalognak hátrazselézett hajú amorózókkal a neonpálmás tengerparton mámorítón érzelmes szintidallamokra. Ebbe a három évtizede kreált, bájosan olcsó, de annál őszintébb és ma is ellenállhatatlanul élvezetes párhuzamos zenei univerzumba kalauzolnak a DJ-k, a bécsi DISCO FRISCO kollektíva feje, valamint a Super Italo Hungary alapító-házigazdái. Balla balla!

Vasárnap – június 24.

A Nagyszünet a futball-világbajnokság egy hónapjára képzeletben minden csapat színét magára ölti, és június 14-től az összes mérkőzést élőben közvetítjük a Park bal oldalán található, elszeparált helyszín csúcsminőségű kivetítőjén. A döntő estéjére pedig nem csak a Nagyszünet, hanem az egész Park megnyílik a szurkolók előtt, hogy egy nagy össznépi drukkolás keretein belül hagyjuk kint a valóságot és ünnepeljük a győztes csapat sikerét. Minden közvetítés ingyenes.

A gazdag ültetvényes hírében álló Big Daddy Pollitt 65. születésnapját ünnepli. Ez a születésnap azonban nem felhőtlen – az orvos nem sokkal korábban állapította meg a férfiról, hogy rákos. Pollitt két fia, Brick és Gooper családjukkal együtt érkeznek felköszönteni apjukat. Gooper látszólag mintafiú: ő és felesége, Mae már számos unokával ajándékozták meg az öreget, így titokban arra számítanak, hogy nekik jut majd az örökség. Big Daddy kedvence azonban mégis inkább Brick, aki életvitelével éppen ellentéte bátyjának: mióta legjobb barátja öngyilkos lett, szüntelenül iszik és feleségétől is elhidegült, akiről azt gyanítja, hogy megcsalta őt. A születésnapon régi sérelmek, mély érzelmek bukkannak elő és kirajzolódik egy család drámája.

Amikor Richard Strauss témájául Oscar Wilde „botrányos” Saloméját választotta, a korabeli közönség megdöbbent, hogy az operaszínpadon Keresztelő Szent János és Salome történetét erotikus és véres látomásként merik eléjük tárni. A mű azonban már az 1905-ös drezdai ősbemutatón is óriási sikernek bizonyult; Gustav Mahler egyenesen „napjaink egyik legfontosabb műveként” emlegette a századelőn a darabot.

Caryl Churchill Földi paradicsom (Cloud nine) c. műve abszurd humorú tragikomédia. Az évszázadokon átívelő családtörténet témája univerzális: a nő és a férfi családban betöltött szerepét két különböző társadalmi közegbe és korszakba helyezve vizsgálja. Az első felvonás egy brit gyarmaton játszódik a 19. században Afrikában, a második a 80-as években valahol Angliában, de a szereplők ugyanazok – a két felvonás között csak egy generációnyit öregszenek. Időközben a társadalmi kötöttségek fellazulnak, a megkérdőjelezhetetlennek tűnő nemi szerepek megkérdőjeleződnek, az új kapcsolati struktúrák vitába szállnak a hagyományos családmodellel.