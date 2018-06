Gasztrokörkép a Balatonnál

A Balaton környékére eljutni már önmagában is élmény, de a páratlan nyaraláshoz a helyi fogások felfedezése is hozzájárul. Kóstolj bele a Balaton ízeibe!

8258 Badacsonytomaj, Római út 88.

Míg dédnagyapáink idején a vendégek az árnyékot adó, öreg diófa alatt kóstolgatták a finom borokat a Badacsony-hegy oldalán futó Római úton, Badacsonytomaj üdülőövezetében, addig napjainkban a Borbarátok Vendéglő és Panzió fogadja az idelátogatókat. A felmenők emlékét őrző birtok és panzió 2008-ban újult meg, míg a borospince az alapító dédnagypapa tiszteletére megkapta a FATA Pince nevet. Itt a vendégek élvezhetik a tó adta aktív vízparti pihenés és a balatoni gasztronómiai örömök kínálta lehetőségeket, illetve részt vehetnek a hegyvidék borkóstolós kirándulásain.

8313 Balatongyörök, Eötvös Károly u. 153.

A balatongyöröki Szépkilátónál található étteremben a pazar panoráma minden étkezés mellé jár. A lelkes tulajdonosok, Kata és Balázs, családi támogatás mellett 2017 áprilisában vették át a hely üzemeltetését, és elismert szakemberekkel dolgoznak együtt az étterem sikerén. A séf, Kerekes Sándor kizárólag helyi és hazai alapanyagokat használ a menün szereplő ételek elkészítéséhez, amelyek között idén füstölt és faszenes grillen készült finomságok is helyet kaptak. Számos koncertet is terveznek, erről bővebben olvashatsz a Csóka Fészek közösségi oldalán.

8251 Zánka, Vérkúti utca 2.

Zánka legmodernebb konyhájában a világ ízei ihlették a menüt, amelynek különféle fogásai a Balaton északi partjának legkiválóbb alapanyagaiból készülnek. Az ízig-vérig hazai, helyben készített finomságok között a húsimádók és a vegetáriánusok egyaránt megtalálják az ízlésüknek megfelelő ételeket.

8237 Tihany, Felsőkopaszhegyi út 35.

A Karolina Fűszerkert étterem Tihany kevésbé forgalmas szegletében, a Felsőkopaszhegyi úton található, diszkréten meghúzódva a dombon lévő nyaralók között. Egy finom ebéd a mediterrán hangulatú teraszon, vagy egy gyertyafényes vacsora a fűszerkert közepén felejthetetlen élményt nyújt az Echo Residence Hotel területén elnyúló étteremben, amely csodás balatoni panorámával és Karolina mama titkos receptgyűjteménye által inspirált szezonális ételkínálattal várja vendégeit. A hetente frissülő séfajánlat, valamint a minőségi borkínálat további okokat ad arra, hogy ellátogass a Karolina Fűszerkertbe!

8636 Balatonszemes, 25 Bajcsy-Zsilinszky utca

A balatonszemesi Kistücsök étterem kiemelkedik a vidéki vendéglátóhelyek sorából. A régió legjobb alapanyagaiból készülnek az ételek, míg a bortermelőkkel való szoros együttműködésnek hála az itallapról is tükröződik a helyi kiválóságok hangsúlyozása. A Kistücsök innovatív szemlélettel igyekszik minél modernebb elkészítési eljárásokat alkalmazni, miközben nagy figyelmet fordítanak a tradicionális, jellegzetes magyar ételek népszerűsítésére. Az itt töltött idő alatt felfedezhetjük a Balaton igazi varázsát, legyen szó akár ebédről, akár vacsoráról.

8274 Köveskál, Fő út 9/A

A Káli-medence igazi ékköve a Kővirág étterem, ahová a világ minden tájáról érkeznek visszatérő vendégek. A hely különleges varázsához a berendezés és a frissen vágott virágok mellett természetesen a kiváló minőségű, különleges ízvilágú és tálalású, szívvel-lélekkel készített ételek is hozzájárulnak.

8200 Veszprém, Buhim utca 14-16.

Veszprém történelmi belvárosában, közvetlenül a városközpontban bukkanhatunk a bájos Oliva Étteremre, amely nyugodt környezetben, elbűvölő kerthelyiséggel, vízköpő sárkánnyal és három boltozatos belső helyiséggel várja vendégeit, immár 18 éve. A vártól pár percnyi sétára található, 20 szobás hotellel rendelkező Oliva kertjében nyáron látványgrill működik, az estéket pedig jazz, latin és klasszikus élő zene színesíti. Nappal is megéri ide asztalt foglalni, mivel kellemes hangulatban, óriási napernyők árnyékában élvezhetjük az itt elköltött ebédet. Az étlapon láthatóan a mediterrán konyha hatása érvényesül, azonban nagy hangsúlyt fektetnek a hagyományos gasztronómia fogásaira és a minőségi borokra is. A Veszprém szívében üzemelő, gyermek- és kutyabarát Oliva Étterem az utóbbi években több alkalommal is előkelő helyen végzett az országos és vidéki étteremkalauzok TOP éttermeinek listáin (Gault & Millau, Dining Guide, Népszabadság TOP 100, Top 50 megfizethető vidéki étterem) ezzel is bizonyítva, hogy mind ételei, mind a kiszolgálás tekintetében a legjobbak közé tartozik.

8230 Balatonfüred, Zákonyi sétány 4.

Ha egy kiadós étkezésre vágysz, vagy ha csak egy pohár bor mellett élveznéd a balatoni kilátást, a PORTO Balaton kiváló választás! Az autentikus olaszos hangulatú étterem Balatonfüreden található, a nyüzsgő Tagore sétány mellett. A közvetlenül a Balaton partján fekvő vendéglátóhely varázslatos panorámával, széles pizzaválasztékkal és Itália teljes gasztronómiáját felölelő ételkínálattal várja vendégeit. Itallapjukon megtalálhatók a legnépszerűbb koktélok, a legfinomabb balatoni borok és egy különleges válogatás a mediterrán borvidékek legjobb nedűiből.

8172 Balatonakarattya, Rákóczi út 44.

A jó ételek zamata a minőségi alapanyagokban rejlik, ezt vallja a balatonakarattyai Spoon il Mercato csapata is. Az étterem az olasz pékáruk, sonkák, sajtok és borok otthona, és azt tűzte ki céljául, hogy a Balaton partjára varázsolja Itália élettel teli, nyüzsgő világát, és a hamisítatlan olasz ízeket.

8272 Tagyon, Tagyon-hegy dűlő

„Barátoktól barátoknak”: ez a Tagyon Birtok fenntartóinak mottója. A közel 5 hektáros borászat, amely a festői szépségű Nivegy-völgyben, a Hegyestű lábánál fekszik, egyben szálláshelyet és kulináris élményeket is ajánl látogatóinak, akik balatoni panorámás, stílusosan berendezett apartmanokban pihenhetik ki a mindennapok fáradalmait. Mindazok számára, akik csupán pár órát töltenének a birtokon, ajánljuk az étterem kipróbálását, ami azért (is) nagyon különleges, mert az ételeket nagyrészt az ott megtermelt alapanyagokból, és a környékbeli gazdák termékeiből készítik. Az étkezés természetesen nem lenne teljes az elengedhetetlen balatoni borok és a lenyűgöző panoráma nélkül. A Tagyon Birtokot új és régi telepítésű szőlő, konyhakert, és 60 gyümölcsfa ékesíti, a gyerekek kikapcsolódásáról pedig egy kisebb játszótér gondoskodik. Ha beneveznél egy bicikli- vagy vitorlás túrára, akkor is jó helyen jársz, de különböző kirándulásokat is szerveznek itt. A birtok szerdától vasárnapig, 12.00 és 21.00 óra között látogatható.